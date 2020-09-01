2021台北國際書展 首度推20萬份百元購書抵用劵

第29屆台北國際書展，將於明年1月26日至31日於世貿一館一、二樓H區舉行。文化部與台北書展基金會今宣布，將首度推出限量20萬張的「TiBE購書抵用劵」，一般觀展民眾（購票及免費入場者）入場時可獲得100元抵用劵，於書展現場折抵消費，鼓勵大眾購書及支持出版產業，為農曆年前的書展提振圖書消費力。

2020年第28屆台北國際書展雖因疫情而停辦實體書展，首度改為線上書展，以6個主題展、710部閱讀推廣影片、1500本年度重點書籍推薦，提供民眾不同的閱讀體驗，在1個半月的展期間，線上書展網站、社群粉絲團、影音頻道共吸引50餘萬人次點閱。

台北書展基金會董事長林訓民表示，第29屆台北國際書展將以「樂讀好時光 Happy Reading！」為主題，強調在疫情時代，閱讀從來沒有停息，在「防疫新生活運動」下，邀請大家一起重回樂讀現場，共享閱讀樂趣，探索最美的閱讀時光。

文化部表示，2021年第29屆台北國際書展將首度推出「TiBE購書抵用劵」，讓購票入場民眾享好康、免票入場者加碼贈送，鼓勵大家好書買起來；另本次書展採線上、實體方式舉辦，線上書展將擷取實體書展精華，透過網路讓無法親自到場的民眾體驗書展的魅力，提供多元參觀方式。

文化部強調，將持續關注中央流行疫情指揮中心指引，滾動修正防疫措施，提供民眾安心、安全的觀展環境。

詳細資訊請參考台北國際書展官網：http://www.tibe.org.tw。