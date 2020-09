會考生活英語／【活動篇】 募款活動

★

單字

1. blind [blaɪnd] adj. n. 瞎的、盲人(國中基本1200字) 2. raise [rez] v. 募款(國中基本1200字)

★實用字詞

1. fund 資金、fundraiser 募款活動或募款人 2. What’s it for? 它是為了什麼?

Jack is asking Zoe and Irene to a fundraiser.

杰克正在邀請柔伊、艾琳參加募款活動。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Would you like to/come to the fundraiser/tonight?

你們想要/參加募款活動/今晚?

動手做做看:將長句分成短字詞

We are going to raise funds for the “Taiwan Foundation for the Blind.”

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What is the event about?

(A) To save pocket money

(B) To raise the money

(C) To make friends in a party

2. When is the event?

(A) Yesterday

(B) Tomorrow

(C) Today

3.What will Irene do?

(A) Give money

(B) Take money

(C) Make money

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

We are going to/raise funds/for the “Taiwan Foundation for the Blind.”

我們將要/募款/給「愛盲基金會」。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (C) 3. (A)