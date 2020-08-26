遠距視訊陪讀 台東家扶孩童不孤單

除了開會、溝通、醫療，遠距視訊還能用來陪讀，每週三下午，永豐餘志工利用遠距視訊設備，與台東家扶關山服務處的孩子們一起閱讀、朗誦，5年來，超過50位志工參與，陪著40多位小朋友3200小時美好時光，不少孩子讀完近500本書。

「永豐餘台東小學堂」於2015年正式成立，透過志工陪讀，希望東部偏遠地區遠方的孩子能夠感受到來自遠方的一股溫暖力量，讓小朋友不再覺得孤單，而是有人陪伴。

台東家扶總共服務1670戶、3011名兒童，等於在台東每10個孩子就有1位是家扶的孩子，其中七成為單親家庭及隔代教養家庭的小朋友，家庭經濟收入較不穩定，照顧者必須忙於工作，沒空照顧及關心幼童，致於孩子常覺挫折、失落。

台東家扶主任吳瑞華說，2015年「永豐餘台東小學堂」服務計畫上路後，在志工的長期陪伴下，許多孩子有了改變，情緒變得很穩定，個性開朗，願意主動與人分享。

小靜就是最好的例子，五年前剛加入小學堂時，她才小學一年級，很有個性，對每週讀書內容不一定有興趣，常常要志工使出渾身解數，才能得到小靜的回應。

最近一兩年，小靜進入了青春期，缺乏認同感，在家裡無法獲得關注，而把自己封閉起來。在陪讀過程中，志工察覺到她情緒思考偏向負面，經過關懷，小靜打開內心世界，與志工對話，而志工哥哥姐姐成為她心靈避風港。

除了每週三下午陪讀，「永豐餘台東小學堂」每年舉辦兩天一夜相見歡，二三十名小朋友來到台北，參與8月22日至23日參訪活動，地點包括台灣博物館土銀展示館、101觀景台、小巨蛋冰上樂園、台北探索館。