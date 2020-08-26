台大創千人超大班 正課即課輔 師生深層討論

台大將在新學年首度嘗試「超級大班」，針對少數大一、大二基礎課程結合數位科技，讓老師集中時間與精神為更多學生上課。兩「實驗」方案一個是「實體課程一千人」，一個是「無人數上限」，都創下台大首例。

校方找來兩名「神人級」教師，一位是被稱為「機器學習之神」的資工系教授林軒田，另一位是深受學生喜愛的資管系教授孔令傑。兩位老師的「圈粉」程度，連台大校長管中閔都「佩服」。

台大副教務長詹魁元說，各國的大學幾乎都是大班授課、小班討論，歐洲的大學一堂課常見逾九百名學生上課，美國史丹福大學的程式設計課也是上千名學生。為了跟上世界腳步，台大首度新嘗試結合數位科技，讓合適的基礎課程收多一點學生。大班授課後，老師可以有更多時間跟同學做問題交換和深層討論。

詹魁元說，林軒田的「機器學習」課，登記修課人數超過八百人，是「無人數上限」課程，「將是台大史上最大班的課程」。孔令傑的課程「商管程式設計」，初選就有一千多人選修，最後可實體修課的人數是一千個學生。兩堂課都已借了三間教室，一間教室上課，另外兩間同步播放影片。

台大資工系教授林軒田，今年因疫情把實體課改成全線上直播，效果很好，109學年決嘗試「無人數上限」授課。 圖／林軒田提供

台大資工系主任洪士灝說，所謂「人數無上限」，是指學生不見得要在同一個教室上課，沒有教室容量限制。

林軒田表示，下學期ＨＴＭＬ套餐（機器學習基石+機器學習技法）的新授課模式，會朝全校性、無人數上限來開設。

孔令傑說，以往學生在教室上課，跟老師、助教幾乎「零互動」。他將減少實體授課，程式設計的基本原理，由學生自己上線上課程即可。「正課時間就是課輔時間」，讓學生問問題。