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影／8 個你可能說過的小謊 和謊言、欺騙相關英文

聯合新聞網 / 希平方

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在生活中，有時不免會自私地說點無傷大雅的小謊，讓自己或別人比較好過一點。來看看影片中的謊言你曾說過幾個吧！

大家在看影片時有沒有會心一笑啊？今天小編就要教大家各種和謊言、欺騙相關的英文，一起來學學各種很有趣的說法，是真的很有趣又實用，不是騙你的 clickbait（點擊誘餌）喔！

和謊言、欺騙相關的英文

◎ a pack of lies

想必許多人都對 lie「說謊」這個字相當熟悉了吧？現在我們來學一個 a pack of lies，字面上是一包、一套謊言，其實意思是「謊話連篇、一派胡言」。我們也可以說是 a tissue of lies，意思是一樣的喔，舉個例子：

His campaign speech was a pack of lies. Don't tell me you really believe that crap, all right?（他的競選演講根本是一派胡言。別跟我說你相信他講的那些垃圾話好嗎？）

◎ white lie

中文裡我們會說「善意的謊言」來表示那種為了不傷害、不冒犯人而撒的禮貌小謊，英文就可以說是 white lie 喔，來看個例子：

Well, there's no harm in telling a white lie.（嗯，說個善意的謊言無傷大雅啦。）

◎ fib

影片中演到的各種無傷大雅的「小謊」除了說是 little lie 之外，也可以說是 fib，舉個例子：

Jacky's been known to tell fibs. You'd better be skeptical of everything he says to you. （Jacky 可是出了名地愛撒謊。你最好對他跟你說的任何事抱持懷疑。）

那 fib 也可以直接當動詞，意思是「撒小謊」，例如：

She always fibs about her age, but I think she's already 40 now.（她總是謊報自己的年齡，但我覺得她已經 40 歲了。）

◎ deceive

要表示「欺騙某人」時，除了說 lie to...，也可以用 deceive，名詞的話則是 deceit，表示「欺騙；欺詐」這個行為，來看個例子吧：

Amelia was deceived by a young man claiming to be the son of a billionaire.（Amelia 被一個自稱是億萬富翁兒子的年輕男子騙了。）

In the end, he found their marriage was an illusion and deceit.（最後，他發現他們的婚姻是一場幻覺和諞局。）

◎ feed someone a line

這個生動的片語字面上是餵某人吃一句話，意思其實是「對某人說謊」，通常是用在找藉口的情況，舉個例子：

Don't feed me a line—I know you drank my milk. I haven't even opened the bottle yet.（別騙我－－我知道你喝了我的牛奶。我甚至都還沒打開瓶子耶。）

◎ spin a story / tale

最後我們再來學一個生動有趣的片語 spin (someone) a story / tale，spin 這個動詞的意思是「編織」，組合成這個片語意思就是「編造故事、杜撰故事」，來看個例子吧：

He spun his boss a tale about needing to take a day off because he had acute diarrhea.（他對他的老闆編了個拉肚子要請假的故事。）

看完後，不妨用這些單字片語造個句子吧！說謊功力要練，英文能力更要練習喔！

延伸閱讀

1.『騙了誰、說了什麼謊』英文怎麼說呢？

2. 別再被騙了！『說謊』、『躺』、『放置』、『下蛋』英文易混淆字教學

3.【厭世英文】『不爽某人、忌妒某人』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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