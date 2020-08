影／8 個你可能說過的小謊 和謊言、欺騙相關英文

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

在生活中,有時不免會自私地說點無傷大雅的小謊,讓自己或別人比較好過一點。來看看影片中的謊言你曾說過幾個吧!

大家在看影片時有沒有會心一笑啊?今天小編就要教大家各種和謊言、欺騙相關的英文,一起來學學各種很有趣的說法,是真的很有趣又實用,不是騙你的 clickbait(點擊誘餌)喔!

和謊言、欺騙相關的英文

◎ a pack of lies

想必許多人都對 lie「說謊」這個字相當熟悉了吧?現在我們來學一個 a pack of lies,字面上是一包、一套謊言,其實意思是「謊話連篇、一派胡言」。我們也可以說是 a tissue of lies,意思是一樣的喔,舉個例子:

His campaign speech was a pack of lies. Don't tell me you really believe that crap, all right?(他的競選演講根本是一派胡言。別跟我說你相信他講的那些垃圾話好嗎?)

◎ white lie

中文裡我們會說「善意的謊言」來表示那種為了不傷害、不冒犯人而撒的禮貌小謊,英文就可以說是 white lie 喔,來看個例子:

Well, there's no harm in telling a white lie.(嗯,說個善意的謊言無傷大雅啦。)

◎ fib

影片中演到的各種無傷大雅的「小謊」除了說是 little lie 之外,也可以說是 fib,舉個例子:

Jacky's been known to tell fibs. You'd better be skeptical of everything he says to you. (Jacky 可是出了名地愛撒謊。你最好對他跟你說的任何事抱持懷疑。)

那 fib 也可以直接當動詞,意思是「撒小謊」,例如:

She always fibs about her age, but I think she's already 40 now.(她總是謊報自己的年齡,但我覺得她已經 40 歲了。)

◎ deceive

要表示「欺騙某人」時,除了說 lie to...,也可以用 deceive,名詞的話則是 deceit,表示「欺騙;欺詐」這個行為,來看個例子吧:

Amelia was deceived by a young man claiming to be the son of a billionaire.(Amelia 被一個自稱是億萬富翁兒子的年輕男子騙了。)

In the end, he found their marriage was an illusion and deceit.(最後,他發現他們的婚姻是一場幻覺和諞局。)

◎ feed someone a line

這個生動的片語字面上是餵某人吃一句話,意思其實是「對某人說謊」,通常是用在找藉口的情況,舉個例子:

Don't feed me a line—I know you drank my milk. I haven't even opened the bottle yet.(別騙我--我知道你喝了我的牛奶。我甚至都還沒打開瓶子耶。)

◎ spin a story / tale

最後我們再來學一個生動有趣的片語 spin (someone) a story / tale,spin 這個動詞的意思是「編織」,組合成這個片語意思就是「編造故事、杜撰故事」,來看個例子吧:

He spun his boss a tale about needing to take a day off because he had acute diarrhea.(他對他的老闆編了個拉肚子要請假的故事。)

看完後,不妨用這些單字片語造個句子吧!說謊功力要練,英文能力更要練習喔!

