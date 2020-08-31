影／8 個你可能說過的小謊 和謊言、欺騙相關英文
（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）
在生活中，有時不免會自私地說點無傷大雅的小謊，讓自己或別人比較好過一點。來看看影片中的謊言你曾說過幾個吧！
大家在看影片時有沒有會心一笑啊？今天小編就要教大家各種和謊言、欺騙相關的英文，一起來學學各種很有趣的說法，是真的很有趣又實用，不是騙你的 clickbait（點擊誘餌）喔！
和謊言、欺騙相關的英文
◎ a pack of lies
想必許多人都對 lie「說謊」這個字相當熟悉了吧？現在我們來學一個 a pack of lies，字面上是一包、一套謊言，其實意思是「謊話連篇、一派胡言」。我們也可以說是 a tissue of lies，意思是一樣的喔，舉個例子：
His campaign speech was a pack of lies. Don't tell me you really believe that crap, all right?（他的競選演講根本是一派胡言。別跟我說你相信他講的那些垃圾話好嗎？）
◎ white lie
中文裡我們會說「善意的謊言」來表示那種為了不傷害、不冒犯人而撒的禮貌小謊，英文就可以說是 white lie 喔，來看個例子：
Well, there's no harm in telling a white lie.（嗯，說個善意的謊言無傷大雅啦。）
◎ fib
影片中演到的各種無傷大雅的「小謊」除了說是 little lie 之外，也可以說是 fib，舉個例子：
Jacky's been known to tell fibs. You'd better be skeptical of everything he says to you. （Jacky 可是出了名地愛撒謊。你最好對他跟你說的任何事抱持懷疑。）
那 fib 也可以直接當動詞，意思是「撒小謊」，例如：
She always fibs about her age, but I think she's already 40 now.（她總是謊報自己的年齡，但我覺得她已經 40 歲了。）
◎ deceive
要表示「欺騙某人」時，除了說 lie to...，也可以用 deceive，名詞的話則是 deceit，表示「欺騙；欺詐」這個行為，來看個例子吧：
Amelia was deceived by a young man claiming to be the son of a billionaire.（Amelia 被一個自稱是億萬富翁兒子的年輕男子騙了。）
In the end, he found their marriage was an illusion and deceit.（最後，他發現他們的婚姻是一場幻覺和諞局。）
◎ feed someone a line
這個生動的片語字面上是餵某人吃一句話，意思其實是「對某人說謊」，通常是用在找藉口的情況，舉個例子：
Don't feed me a line—I know you drank my milk. I haven't even opened the bottle yet.（別騙我－－我知道你喝了我的牛奶。我甚至都還沒打開瓶子耶。）
◎ spin a story / tale
最後我們再來學一個生動有趣的片語 spin (someone) a story / tale，spin 這個動詞的意思是「編織」，組合成這個片語意思就是「編造故事、杜撰故事」，來看個例子吧：
He spun his boss a tale about needing to take a day off because he had acute diarrhea.（他對他的老闆編了個拉肚子要請假的故事。）
看完後，不妨用這些單字片語造個句子吧！說謊功力要練，英文能力更要練習喔！
延伸閱讀
2. 別再被騙了！『說謊』、『躺』、『放置』、『下蛋』英文易混淆字教學
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言