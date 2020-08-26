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影／必學縮寫！ i.e.、e.g.、a.k.a. 到底是什麼意思？三者相等嗎？

聯合新聞網 / 希平方

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你是否煩惱過在文章中常見到的 i.e. 和 e.g. 有什麼差別呢？兩個都短短的，而且只差一個字，那用法有什麼不同嗎？來看看影片的解釋吧！

看完後，如果還有點不清楚 i.e. 和 e.g. 的用法也沒關係，希平方再幫您複習一下，順便補充一些相關的用法喔！

e.g. 的用法

首先，e.g. 是拉丁文 exempli gratia 的縮寫，意思是「舉個例子、比如」。它的意思相當於英文中的 for example 和 for instance。

舉例來說：

There is a wide variety of choices in this candy shop, e.g., enormous bars of chocolate, candy canes, jelly beans, and licorice.（這間糖果店裡有許多的選擇，比如巨大的巧克力條、拐杖糖、雷根糖及甘草糖。）

In her lonely childhood years, Cinderella has befriended a great number of forest creatures, e.g., rabbits, songbirds, and deer.（在她孤單的童年中，灰姑娘交了許多森林中的朋友，比如兔子、小鳥和鹿。）

註：for instance、such as 的用法可參考下方延伸閱讀 (3.) 哦！

◎ 補充：namely 的用法

前面學到的 e.g. 使用時機是當我們只舉所有情況中的「幾個例子」；如果所列舉的「清單」是完整的，那我們就要用副詞 namely，它表示「亦即、那就是…」。舉些例子來看看：

She has a lot of tasks waiting to be done, namely packing for her trip and finishing assignments long overdue.（她還有很多任務在等著被完成，那就是收拾旅遊的行李和完成早已遲交的作業。）

He carefully put away his three most prized possessions, namely his father’s cloak, a small golden ball, and a broken piece of mirror.（他小心翼翼地收拾好他最寶貝的三樣物品，那就是他爸的斗篷、一顆金色的小球和一片碎裂的鏡子。）

i.e. 的用法

接下來，i.e. 是拉丁文 id est 的縮寫，意思是「那就是說、換句話說」。它的意思和英文中的 in other words 跟 that is (to say) 一樣，都是透過給予更多資訊來解釋前面已提及過的內容。舉些例子：

Apart from spending time with his grandchildren, Matt likes to go on long boat rides, i.e., lying down on a boat for hours and going wherever the currents take him.（除了陪伴他的孫子們，Matt 喜歡長時間待在船上，也就是說躺在船上隨流而漂。）

She was content with her lazy lifestyle, i.e., waking up at noon and then playing with her cat until she fell asleep again.（她很滿意她懶散的生活模式，也就是說中午起床後和小貓玩耍直到她又睡著。）

◎ 補充：a.k.a. 的用法

大家可能常聽到 a.k.a.，這是 also known as 的縮寫，意思是「也就是」。a.k.a. 和 i.e. 的不同之處是前者是用於「兩個對等的事物」，而後者則是有「進一步補充說明」的功能。舉個例子：

He looks up to Michael Jackson, a.k.a. the “King of Pop.”（他很尊敬麥可．傑克森，也就是「流行樂之王」。）

最後好好記住 e.g.、namely、i.e.、a.k.a. 的使用時機，相信下次看到就能輕鬆分辨出來囉！

延伸閱讀

1. also、as well 和 too 差在哪裡呢？

2. every 和 each 用法差在哪？

3.【老師救救我】舉例時 for example、such as、like 正確用法！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

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