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影／台灣文學重量級文物呂赫若日記 今捐贈台文館

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影
台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影

台灣文學重量級文物《呂赫若日記》，今天在呂赫若106歲冥誕之際，由其長子呂芳卿代表捐贈給國立台灣文學館，以進行妥善修復及保存。文化部長李永得、呂赫若家屬及眾多文學界來賓皆出席儀式，共同見證這場台灣文學界典藏捐贈盛典。

李永得在致詞時除了感謝家屬願意捐贈這本珍貴的日記，並表示歷史的真相還未明，未來將與促進轉型正義委員會共同努力。

到場的促轉會主委楊翠則表示，這本日記是在1992年她參與團隊，訪談作家家屬時才被重視，而呂赫若的一生可以說是台灣精神史的縮影，在當年那個時代勇於反抗，選擇一條艱難的道路，促轉會多年來的努力到現在仍然有很多未竟之處，特別像是呂赫若在白色恐怖時期受難死亡，但是並未被判刑，顯示人權的侵害有很多的樣態，不是一步法令能夠涵蓋的，像韓國的光州事件就至少有三個特別法，是未來促轉會要繼續努力的。

到場的還有作家李昂、國立台灣文學館館長蘇碩斌、清華大學台文所陳萬益等人。

呂赫若是日治時期台灣知名作家，1914年生於豐原郡潭子。1935年以〈牛車〉發表於東京文學雜誌《文學評論》。1944年出版的《清秋》為日治時期台灣作家唯一出版的小說集。

他在1940年前往日本學習聲樂，參加東京寶塚劇團，回台後擔任《興南新聞》記者、加入張文環主編的《台灣文學》，並籌組「厚生演劇研究會」。

呂赫若集作家、劇作家、聲樂家 、教師、記者於一身，為台灣重要文化人，被譽為「台灣第一才子」，他的一生亦被改編為電視劇《台北歌手》。

戰後初期政治腐敗，呂赫若及同時代知識分子對時政多所關注和批判，進而投入地下反抗工作，不幸於1951年在台北石碇鹿窟山區受難，據稱是被毒蛇咬死。

在白色恐怖的陰影下，家人唯恐他留下的物品會帶來二次的傷害，因此將其手稿、未出土的創作、書籍，全數埋藏於台中社口老家前的荔枝園中，並澆水使其腐化，唯一倖存的一本日記，因記載著孩子們的出生年月日，而被保留下來。

《呂赫若日記》為呂赫若於1942年到1944年連續三年以日文書寫之日記，台文館曾於2004年出版《呂赫若日記》中譯本及手稿本。

70年來，家屬審慎保存這本唯一的日記，並在每年清明掃墓時透過日記追憶故人，有感於紙本保存不易，因此於今年清明時經過討論，同意將日記捐贈台文館典藏，盼呂赫若的堅持精神世世代代留傳下來，也讓更多人認識該時代彌足珍貴之史料。

台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影
台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影
台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影
台灣文學重量級文物呂赫若日記今捐贈台文館。記者修瑞瑩／攝影
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台灣文學 促轉會

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