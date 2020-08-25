暑假趣味上課／不可不知的大雨及高溫特報 圖表要如何判讀？

炎炎夏日，我們經常看到新聞報導發布的連續高溫或大雨資訊，這些新聞的資訊到底從何而來，面對這一類的新聞，我們又該如何解讀？如何破解長文的報導？圖表如何解讀？新聞標題如何下標？這些問題，就讓力宇教育的林伶老師來帶領大家一起看新聞，運用技巧破解長文，以及判讀圖表。記得要看影片，這裡有獨家的「解題訣竅」，跟著林伶老師直接迎戰趨勢新命題，就算是跨領域試題，也能讓您輕鬆掌握解題技巧！

【看新聞】

大雨特報！ 台北等5縣市注意雷擊強陣風│聯合新聞網

圖一。中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布5縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北部山區及新竹、桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 今、明兩天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；今天澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區並有局部較大雨勢發生的機率；明天澎湖、金門及馬祖為多雲到晴的天氣；今天西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

中央氣象局 高溫資訊

圖二。圖／取自氣象局網站

中央氣象局 高溫燈號說明

圖三。圖／取自氣象局網站

完整解析與相關題目練習，都收錄在影片中哦！

【試題演練】

1.圖一、圖二均為中央氣象局在2020年8月5日所公告的大雨及高溫的資訊，依據圖表判斷，下列敘述何者錯誤？

（A）大雨地區多集中在北部

（B）高溫地區多集中在東部及東南部

（C）同時有高溫及下大雨的區域：新竹縣

（D）發布大雨特報的五縣市是指：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

答案：

2.下列有關圖三燈號說明與溫度的配對，何者錯誤？

（A）溫度39度的地區亮橙色燈號。

（B）溫度37度的地區亮橙色燈號。

（C）連續3日38度的地區亮紅色燈號。

（D）連續3日36度以下的地區不亮燈。

答案：

3.圖二中，有關高溫天氣時的注意事項的敘述，下列何者正確？

（A）高溫特報的通知對象是：老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者。

（B）不論是紅色燈號、橙色燈號，還是黃色燈號，面對高溫仍須外出的狀況，都應該要多補充水分，注意防曬。

（C）在室內需緊閉窗門，才能保持涼爽，避免熱氣進入。

（D）亮紅色燈號時，不可外出，避免熱衰竭。

答案：

4.請問在圖二的內容中，並未提及下列何項資訊？

（A）高溫預警的時間及地區

（B）高溫預警分級標準

（C）高溫預警分布圖

（D）高溫預警資料來源

答案：

5.如果你是一名記者，撰寫高溫特報的預警即時新聞時，會下什麼樣的標題？

（字數限制於20字內）

參考答案：

1.全台氣溫亮黃燈 減少外出遠離高溫

2.熱浪來襲 全台如燒番薯

3.全台飆高溫 宜注意熱傷害