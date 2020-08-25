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暑假趣味上課／不可不知的大雨及高溫特報 圖表要如何判讀？

聯合新聞網 / 林伶老師／力宇教育

炎炎夏日，我們經常看到新聞報導發布的連續高溫或大雨資訊，這些新聞的資訊到底從何而來，面對這一類的新聞，我們又該如何解讀？如何破解長文的報導？圖表如何解讀？新聞標題如何下標？這些問題，就讓力宇教育的林伶老師來帶領大家一起看新聞，運用技巧破解長文，以及判讀圖表。記得要看影片，這裡有獨家的「解題訣竅」，跟著林伶老師直接迎戰趨勢新命題，就算是跨領域試題，也能讓您輕鬆掌握解題技巧！

【看新聞】

大雨特報！ 台北等5縣市注意雷擊強陣風│聯合新聞網

圖一。中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站
圖一。中央氣象局發布大雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布5縣市大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天北部山區及新竹、桃園地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今、明兩天各地大多為多雲到晴，高溫炎熱，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨；今天澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨，午後中部以北地區及其他山區並有局部較大雨勢發生的機率；明天澎湖、金門及馬祖為多雲到晴的天氣；今天西南部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。

中央氣象局 高溫資訊

圖二。圖／取自氣象局網站
圖二。圖／取自氣象局網站

中央氣象局 高溫燈號說明

圖三。圖／取自氣象局網站
圖三。圖／取自氣象局網站

完整解析與相關題目練習，都收錄在影片中哦！

【試題演練】

1.圖一、圖二均為中央氣象局在2020年8月5日所公告的大雨及高溫的資訊，依據圖表判斷，下列敘述何者錯誤？

（A）大雨地區多集中在北部

（B）高溫地區多集中在東部及東南部

（C）同時有高溫及下大雨的區域：新竹縣

（D）發布大雨特報的五縣市是指：臺北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣

答案：

B

2.下列有關圖三燈號說明與溫度的配對，何者錯誤？

（A）溫度39度的地區亮橙色燈號。

（B）溫度37度的地區亮橙色燈號。

（C）連續3日38度的地區亮紅色燈號。

（D）連續3日36度以下的地區不亮燈。

答案：

B

3.圖二中，有關高溫天氣時的注意事項的敘述，下列何者正確？

（A）高溫特報的通知對象是：老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者。

（B）不論是紅色燈號、橙色燈號，還是黃色燈號，面對高溫仍須外出的狀況，都應該要多補充水分，注意防曬。

（C）在室內需緊閉窗門，才能保持涼爽，避免熱氣進入。

（D）亮紅色燈號時，不可外出，避免熱衰竭。

答案：

B

4.請問在圖二的內容中，並未提及下列何項資訊？

（A）高溫預警的時間及地區

（B）高溫預警分級標準

（C）高溫預警分布圖

（D）高溫預警資料來源

答案：

B

5.如果你是一名記者，撰寫高溫特報的預警即時新聞時，會下什麼樣的標題？

（字數限制於20字內）

參考答案：

1.全台氣溫亮黃燈 減少外出遠離高溫

2.熱浪來襲 全台如燒番薯

3.全台飆高溫 宜注意熱傷害


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