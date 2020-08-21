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突破暗區瓶頸 中大打造全球最亮自行車頭燈

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中大研發的自行車車頭燈亮度和電動機車對照，可發現其暗區和亮度的照度，形成明顯差異。圖／中央大學提供
中大研發的自行車車頭燈亮度和電動機車對照，可發現其暗區和亮度的照度，形成明顯差異。圖／中央大學提供

中央大學光電科學與工程系講座教授孫慶成團隊與精密工業廠立群企業合作，經多年自主研發，將自行車的車頭燈亮度，從現今的250 lx一舉提高到400 lx，寫下當今全球的最佳表現，同時達到符合德國規範的遠近燈合一。

中大表示，台灣現行法規沒強制自行車安裝照明設備，加上車體的反光裝置不足，夜間騎乘單車，很容易造成意外事故。LED因具有體積小、壽命高、具環保特性等優點，成為車頭燈的首選。車燈的設計，因自行車要求輕便，所以在體積、重量與價格上的要求都相當嚴苛。

孫慶成表示，這次技術的突破，讓光學的極致表現不再是設計與模擬而已，更重要的是，能夠克服實際的生產上所遇到的問題。當前的瓶頸主要在於反射光杯，在台灣的一般加工水準下，容易形成雜散光，導致暗區的亮度過亮，無法通過最高等級的德國規範。

中大結合立群企業，產學合作克服生產製造的公差特性，在不提高生產的精度下，發展出一項「光展量切割」的光學設計技術，可有效控制投射暗區的亮度，始終維持在2 lx以下，同時讓投射的照度一口氣達到400 lx，成為當今全球自行車燈的最佳紀錄。

中大指出，孫慶成團隊也利用同一個光學反射杯，開發出通過德國規範的遠燈，達到遠近燈合一，並以相同的遠近燈設計，通過等級更高的歐盟規範電動自行車頭燈，成為全球首創。

中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。圖／中央大學提供
中央大學光電系孫慶成講座教授（持燈者）團隊可將自行車的車頭燈亮度，一舉提高到400 lx，寫下全球自行車燈的最佳紀錄。圖／中央大學提供

電動自行車 德國

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