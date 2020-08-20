影／人類會感到嫉妒狗狗也會有相同感受嗎 不爽、憎恨的英文怎麼說？

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身為人類，難免會對他人產生嫉妒的情緒，不過你知不知道人類的好夥伴－－狗狗們也有可能會感到嫉妒呢？一起來看看這個有趣的實驗吧！

想不到狗狗的心思也這麼細膩，也會因為缺少主人的關愛而吃醋。今天希平方就要來教各位用英文來描述各種不爽、不滿的情緒，一起來學習吧！

（博美犬圖片來源：https://fi.pinterest.com/pin/651614639815370349）

◎ jealousy

這個字大家應該相當熟悉了吧，是名詞「嫉妒心」的意思，影片的標題用到了 jealousy bites 這個說法，字面上是嫉妒心咬人了，其實意思就是「嫉妒心作祟」，這是一個很生動有趣的用法，來看個例子：

Anthony has been whining that he should be promoted like Ashley was. Jealousy bites, I guess.（Anthony 一直吵說他也應該要像 Ashley 一樣被升遷。我猜他只是嫉妒心在作祟。）

那類似的表達還有 jealousy takes hold of someone，字面上是嫉妒心控制了某人，意思就是「感到嫉妒不已」，這也是比較生動的說法喔，舉個例子：

I apologize for the nasty things I said to you earlier. Jealousy was taking hold of me, and I couldn’t think straight.（我為我先前說的那些惡毒的話道歉。我真的是太嫉妒了，沒辦法好好思考。）

我們也常常會看到這個字的形容詞 jealous，意思就是「嫉妒的」，要表示「嫉妒某人或某事」時可以說 be jealous of...，來看個例子吧：

Why are you so jealous of Michael’s success? You’ve seen how hard he worked, right?（為什麼你這麼嫉妒 Michael 的成功？你有看到他多麼努力工作吧？）

◎ grudge

這個字當動詞時，意思是「嫉妒、認為某人不配得到某事」，也可以寫成 begrudge，用法為：grudge someone something，舉個例子：

I do not grudge you your happiness. I truly believe you deserve it!（我不會嫉妒你的幸福。我真心相信這是你應得的！）

那麼 grudge 當名詞時，則是「怨恨、嫌隙」的意思，要傳達長期下來對於朋友、同事的不滿時，用這個字就對啦！常見的搭配有 have / hold / bear a grudge against someone 表示「對...不滿、不爽、怨恨」，舉個例子：

Some people just have a grudge against the whole world.（有些人就是不爽這整個世界。）

I feel like Amy’s bearing a grudge against her new colleague. What a poor kid!（我覺得 Amy 好像很不爽她的新同事。可憐的孩子啊！）

◎ resent

當你極度不爽某人時，你的不爽可能會進化成「憎恨、厭惡」，這時除了用 hate 這種基礎單字外，你還可以用更進階的 resent 來表達你強烈的不滿，舉個例子：

Alex resents every woman who doesn’t love him back. Don’t get involved with him!

（Alex 厭惡每個不愛他的女生。你最好離他遠一點！）

那這個字的形容詞則是 resentful「感到憤恨的、厭惡的」，舉個例子：

Miles felt resentful about not being employed by his dream companies.（沒有被他嚮往的公司雇用，Miles 感到忿忿不平。）

◎ a chip on someone’s shoulder

最後我們來學一個有趣的片語，a chip on someone’s shoulder，意思是「忿忿不平、嫉妒不滿」，舉個例子：

He's got a chip on his shoulder about not being born into a wealthy family, but what can he do about it?（他很不滿自己沒有生在有錢的家庭，但他又能怎麼辦呢？）

在這個經濟、人際壓力大的時代，大家想必都有滿腔的不滿，學會這些英文單字好好發洩一下吧！

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