快訊

認定論文抄襲情節嚴重 中山大學撤銷李眉蓁碩士學位

評／從鼓勵向善到去標籤化 少事法如何保護觸法少年？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／手沖咖啡、掛耳式咖啡、現磨咖啡、400次咖啡 英文怎麼說？

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

影片中，小朋友第一次喝咖啡的反應是不是很有趣呢？回想小編小時候也是非常討厭喝咖啡，覺得它的味道又苦又澀。直到成為上班族後，人生的苦頓時蓋過咖啡的苦味，反而變成一種讓人非常亢奮的精神酒精呢（笑）。

我們之前分享過要如何用英文描述咖啡味道又『苦』又『澀』，還有各種咖啡的英文介紹，除了跟大家分享各種咖啡種類的英文，也教大家在喝完咖啡後如何形容它的口感。今天，小編就要接著分享不專業的咖啡教學，教你如何 DIY 時下最夯的「400 次咖啡」（Dalgona Coffee），同時學習相關的英文單字！

「400次咖啡」是什麼？

前陣子有一款「400 次咖啡」風靡整個韓國，常常可以看到社群軟體上有人嘗試 DIY 自己的版本。其實「400 次咖啡」就是所謂的 dalgona coffee 或是 whipped coffee，焦糖泡沫咖啡。Dalgona 是韓國的一種傳統甜食「椪糖（台灣又稱焦糖餅乾）」，因為外型跟味道都跟 400 次咖啡很像，所以才這樣取名。

三步驟教你 DIY

◎ STEP 1

First, you need to prepare three ingredients—instant coffee powder, sugar, and hot water.（首先你需要準備三樣材料，即溶咖啡粉、砂糖以及熱水。）

Then add these three ingredients to the bowl at a ratio of 1:1:1.（接著將這三樣材料以 1：1：1 的比例加入碗中。）

注意這邊一定要用即溶的咖啡粉喔！如果用其他種類的咖啡就有可能會失敗。除了 instant coffee「即溶咖啡」，其他常見的咖啡種類還有像是：

● pour over coffee（手沖咖啡）

● drip bag coffee（掛耳式咖啡）

● fresh ground coffee（現磨咖啡）

● cold brew coffee（冰釀咖啡）

◎ STEP 2

400 次咖啡顧名思義就是要攪拌 400 下，所以要說「攪拌」我們就可以用 whip「攪打（尤指鮮奶油）使成糊狀」這個字。而如果是用 whisk「攪拌器」的話就可以用 beat「（用攪拌器等器具）攪打，攪拌」這個字喔！

Whip the mixture for at least four hundred times until it has a creamy texture.（將混合物攪拌至少 400 次直到它有奶油的質地。）

或是也可以說

Use the whisk to beat the mixture for about one minute until it has a creamy texture.（將混合物用攪拌器攪拌大約一分鐘直到它有奶油的質地。）

◎ STEP 3

將牛奶或者咖啡隨喜好倒入杯子中，最後再將攪拌好的咖啡奶霜加在上面就完成啦！因為我們會用湯匙將奶泡加上去，因此可以把 spoon「匙，杓」這個名詞變成動詞的「用匙盛；用杓舀」來使用。

Pour milk or coffee into a glass, and spoon the creamy coffee on top. Now you have a tasty cup of dalgona coffee!（將牛奶或咖啡倒入杯中，然後將咖啡奶泡舀到上面。現在，你就有一杯美味的 400 次咖啡啦！）

這款咖啡除了喝起來有綿密的口感，拍照也是非常吸睛喔！快來嘗試看看吧！

延伸閱讀

1. 這杯咖啡味道又『苦』又『澀』，英文怎麼說？

2. 咖啡控照過來！帶你認識各種咖啡英文

3. 星巴克點餐大補帖：『中杯冰摩卡』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

咖啡 DIY 韓國

延伸閱讀

萬能科大師生 花蓮蓋玩具窩

2020南國漫讀節：在南方閱讀土地的文字，與上百位文化人共享秋節

瑞穗鮮乳、舞鶴咖啡植物染創意 萬能科大花蓮蓋玩具窩

認真經營咖啡事業 隊友曝光巴特勒廣告招牌

相關新聞

影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

影／手沖咖啡、掛耳式咖啡、現磨咖啡、400次咖啡 英文怎麼說？

影片中，小朋友第一次喝咖啡的反應是不是很有趣呢？回想小編小時候也是非常討厭喝咖啡，覺得它的味道又苦又澀。直到成為上班族後，人生的苦頓時蓋過咖啡的苦味，反而變成一種讓人非常亢奮的精神酒精呢（笑）。

紐時賞析／執行長因疫減薪 美國最大工會組織財務長：不過是做做樣子

When the pandemic prompted companies to furlough or lay off thousands of employees, some chief executives decided to show solidarity by forgoing some of their pay.

北科大范書愷 登國際期刊「工程最佳化」首位亞洲主編

北科大工業工程與管理系教授范書愷投入工程最佳化、先進製程管制、大數據分析學等領域20多年，發表許多重要學術論文，近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief），將帶領期刊推出主題性特刊，擁抱創新與變革。

朱立倫親口證實將回台大開課 放話課程「絕對不涼」

朱立倫因臉書發文支持新聞言論自由而遭藍營支持者質疑是在挺黎智英，今天上午終於回應，表示堅持維護新聞言論自由的立場，但同時...

U值媒／裁併小校是必經路 教育資源有效整合

前一陣子的新聞，彰化縣的永光國小確定停招。其實少子化的浪潮之下，許多國小都面臨裁併的命運，國小一個學校六個年級，每個年級只有一班，一班的學生都只有個位數。裁併小校有助於縣市政府教育預算的支出，節省下來的經費，可以更有效率的運用，例如老舊校舍的補強、老舊廁所的整建、甚至最近鬧得沸沸揚揚的冷氣補助，作為被裁併小校學生的交通補助經費，也綽綽有餘。然而，縣市政府每當丟出裁併小校或合併學校的訊息，常會遭受到當地居民、家長的激烈反對。找尋以往針對裁併小校的討論，反對的聲音，不外乎是幾點意見。

U值媒／加速不適任教師替換法！教師法或許可以加這條

而行政逃亡潮全教總表示，教育部若真的要根本解決問題，首要應行政專職化，其次要補足行政人力。否則業務沒減、人力不足，中小學年年上演的行政逃亡潮不會改變。說實在話，教育部根本不可能補充行政人力，人員要增加，請問錢從哪裡來？何況事情難道做不完嗎？事情難道沒有人做嗎？行政是每一年都在逃亡沒錯，最後不是都順利解決了嗎？反正資深老師不做，那就請新進的老師做；正式老師不做；那就凹代理老師做。反正有人做就好，誰來做都可以，不要是我就好了。

影／美味料理教室做起司培根煎蛋炭烤吐司 學意想不到的「吐司」片語

吐司一直是台灣人相當喜愛的食物，不僅方便可口，口味也千變萬化，今天這部影片就要教教大家如何 DIY 做出讓人垂涎三尺的起司培根煎蛋炭烤吐司，快準備好食材來一起下廚吧！

紐時賞析／歐洲防疫失守 敗在自負

Professor Chris Whitty, Britain’s chief medical adviser, stood before an auditorium in a London museum two years ago cataloging deadly epidemics.

影／電影預告片背後的配音員 聲音「很有磁性」英文怎麼說？

Redd Pepper 是一位英國非常著名的配音員，大家一定或多或少都有在電影中聽過他的聲音。透過這部影片，我們可以揭開這位神秘人物的面紗，一探究竟他在配音生涯中的奇幻旅程。

紐時賞析／疫情之下貪腐侵犯人權情況惡化 拉丁美洲民主倒退

Postponed elections. Sidelined courts. A persecuted opposition.

熱門新聞

獨／行政院同意陽明交大合併案！ 新校長遴選9月啟動

有星味的中山大學日籍師 選修課秒殺

中小學候用校長大排長龍 教團籲廢現制改遴選

境外學位生返台龜速 台大籲：逐步解禁交換生

休學兩年他克服病魔 重拾書本考取高師大物理系

等無交換生解禁 文大決定喊卡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。