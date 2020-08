影／手沖咖啡、掛耳式咖啡、現磨咖啡、400次咖啡 英文怎麼說？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

影片中,小朋友第一次喝咖啡的反應是不是很有趣呢?回想小編小時候也是非常討厭喝咖啡,覺得它的味道又苦又澀。直到成為上班族後,人生的苦頓時蓋過咖啡的苦味,反而變成一種讓人非常亢奮的精神酒精呢(笑)。

我們之前分享過要 如何用英文描述咖啡味道又『苦』又『澀』 ,還有 各種咖啡的英文介紹 ,除了跟大家分享各種咖啡種類的英文,也教大家在喝完咖啡後如何形容它的口感。今天,小編就要接著分享不專業的咖啡教學,教你如何 DIY 時下最夯的「400 次咖啡」(Dalgona Coffee),同時學習相關的英文單字!

「400次咖啡」是什麼?

前陣子有一款「400 次咖啡」風靡整個韓國,常常可以看到社群軟體上有人嘗試 DIY 自己的版本。其實「400 次咖啡」就是所謂的 dalgona coffee 或是 whipped coffee,焦糖泡沫咖啡。Dalgona 是韓國的一種傳統甜食「椪糖(台灣又稱焦糖餅乾)」,因為外型跟味道都跟 400 次咖啡很像,所以才這樣取名。

三步驟教你 DIY

◎ STEP 1

First, you need to prepare three ingredients—instant coffee powder, sugar, and hot water.(首先你需要準備三樣材料,即溶咖啡粉、砂糖以及熱水。)

Then add these three ingredients to the bowl at a ratio of 1:1:1.(接著將這三樣材料以 1:1:1 的比例加入碗中。)

注意這邊一定要用即溶的咖啡粉喔!如果用其他種類的咖啡就有可能會失敗。除了 instant coffee「即溶咖啡」,其他常見的咖啡種類還有像是:

● pour over coffee(手沖咖啡)

● drip bag coffee(掛耳式咖啡)

● fresh ground coffee(現磨咖啡)

● cold brew coffee(冰釀咖啡)

◎ STEP 2

400 次咖啡顧名思義就是要攪拌 400 下,所以要說「攪拌」我們就可以用 whip「攪打(尤指鮮奶油)使成糊狀」這個字。而如果是用 whisk「攪拌器」的話就可以用 beat「(用攪拌器等器具)攪打,攪拌」這個字喔!

Whip the mixture for at least four hundred times until it has a creamy texture.(將混合物攪拌至少 400 次直到它有奶油的質地。)

或是也可以說

Use the whisk to beat the mixture for about one minute until it has a creamy texture.(將混合物用攪拌器攪拌大約一分鐘直到它有奶油的質地。)

◎ STEP 3

將牛奶或者咖啡隨喜好倒入杯子中,最後再將攪拌好的咖啡奶霜加在上面就完成啦!因為我們會用湯匙將奶泡加上去,因此可以把 spoon「匙,杓」這個名詞變成動詞的「用匙盛;用杓舀」來使用。

Pour milk or coffee into a glass, and spoon the creamy coffee on top. Now you have a tasty cup of dalgona coffee!(將牛奶或咖啡倒入杯中,然後將咖啡奶泡舀到上面。現在,你就有一杯美味的 400 次咖啡啦!)

這款咖啡除了喝起來有綿密的口感,拍照也是非常吸睛喔!快來嘗試看看吧!

