影／手沖咖啡、掛耳式咖啡、現磨咖啡、400次咖啡 英文怎麼說？
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影片中，小朋友第一次喝咖啡的反應是不是很有趣呢？回想小編小時候也是非常討厭喝咖啡，覺得它的味道又苦又澀。直到成為上班族後，人生的苦頓時蓋過咖啡的苦味，反而變成一種讓人非常亢奮的精神酒精呢（笑）。
我們之前分享過要如何用英文描述咖啡味道又『苦』又『澀』，還有各種咖啡的英文介紹，除了跟大家分享各種咖啡種類的英文，也教大家在喝完咖啡後如何形容它的口感。今天，小編就要接著分享不專業的咖啡教學，教你如何 DIY 時下最夯的「400 次咖啡」（Dalgona Coffee），同時學習相關的英文單字！
「400次咖啡」是什麼？
前陣子有一款「400 次咖啡」風靡整個韓國，常常可以看到社群軟體上有人嘗試 DIY 自己的版本。其實「400 次咖啡」就是所謂的 dalgona coffee 或是 whipped coffee，焦糖泡沫咖啡。Dalgona 是韓國的一種傳統甜食「椪糖（台灣又稱焦糖餅乾）」，因為外型跟味道都跟 400 次咖啡很像，所以才這樣取名。
三步驟教你 DIY
◎ STEP 1
First, you need to prepare three ingredients—instant coffee powder, sugar, and hot water.（首先你需要準備三樣材料，即溶咖啡粉、砂糖以及熱水。）
Then add these three ingredients to the bowl at a ratio of 1:1:1.（接著將這三樣材料以 1：1：1 的比例加入碗中。）
注意這邊一定要用即溶的咖啡粉喔！如果用其他種類的咖啡就有可能會失敗。除了 instant coffee「即溶咖啡」，其他常見的咖啡種類還有像是：
● pour over coffee（手沖咖啡）
● drip bag coffee（掛耳式咖啡）
● fresh ground coffee（現磨咖啡）
● cold brew coffee（冰釀咖啡）
◎ STEP 2
400 次咖啡顧名思義就是要攪拌 400 下，所以要說「攪拌」我們就可以用 whip「攪打（尤指鮮奶油）使成糊狀」這個字。而如果是用 whisk「攪拌器」的話就可以用 beat「（用攪拌器等器具）攪打，攪拌」這個字喔！
Whip the mixture for at least four hundred times until it has a creamy texture.（將混合物攪拌至少 400 次直到它有奶油的質地。）
或是也可以說
Use the whisk to beat the mixture for about one minute until it has a creamy texture.（將混合物用攪拌器攪拌大約一分鐘直到它有奶油的質地。）
◎ STEP 3
將牛奶或者咖啡隨喜好倒入杯子中，最後再將攪拌好的咖啡奶霜加在上面就完成啦！因為我們會用湯匙將奶泡加上去，因此可以把 spoon「匙，杓」這個名詞變成動詞的「用匙盛；用杓舀」來使用。
Pour milk or coffee into a glass, and spoon the creamy coffee on top. Now you have a tasty cup of dalgona coffee!（將牛奶或咖啡倒入杯中，然後將咖啡奶泡舀到上面。現在，你就有一杯美味的 400 次咖啡啦！）
這款咖啡除了喝起來有綿密的口感，拍照也是非常吸睛喔！快來嘗試看看吧！
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