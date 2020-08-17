快訊

若潮號斷兩半: 國際救援不成功...模里西斯二次漏油危機

北科大范書愷 登國際期刊「工程最佳化」首位亞洲主編

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
北科大工業工程與管理系教授范書愷近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief）。圖／北科大提供
北科大工業工程與管理系教授范書愷近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief）。圖／北科大提供

北科大工業工程與管理系教授范書愷投入工程最佳化、先進製程管制、大數據分析學等領域20多年，發表許多重要學術論文，近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief），將帶領期刊推出主題性特刊，擁抱創新與變革。

范書愷現任科技部工程司工業工程與管理學門召集人與管理協會（APIEMS）副主席，研究務求解決業界實際問題，產學合作廠商包括聯電、力積電、友達、華新科、京元電子等，利用先進製程控制技術（APC）將機器學習、深度學習等資料科學、智慧運算導入半導體、面板、被動元件等產業應用。

「工程最佳化」是創於1974年的英國老牌期刊，為工程最佳化方面最重要的國際期刊之一，凡在工程領域最佳化方法的開發、研究與應用，無論航太、電機、機械、化工、製造、運輸等領域，都是此刊探討範圍。「工程最佳化」創刊以來皆由Andrew Templeman擔任主編，2007年這位元老級主編邀請范書愷加入編輯團隊，使他成為此刊第一位來自台灣的副主編。

「這位英國老紳士非常decent（正派），不會要求副主編審查文章時一定要求作者引用自家期刊文章，絕不刻意炒作、衝高引用數。」范書愷指出，「工程最佳化」一年接獲近千篇投稿，大浪淘沙，只刊登大約120篇文章，投稿接受率13%在工程領域算是偏低的。

因創刊主編及共同主編預計退休，期刊出版社「Taylor & Francis」公告徵選新主編，范書愷邀請同為現任副主編的西班牙學者Francisco Luna-Valero搭檔參與遴選，經由線上面試後，共同獲選為新一任主編。

「在這麼渾沌的時代，我們仍然杜絕炒作。」范書愷表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態及產業鏈，盼藉由對國際期刊的服務，在工程最佳化領域提攜後進，也鼓勵配合國家政策研究的學者多多嘗試投稿。

范書愷也說，未來我們會著重主題性的規劃，例如推出後疫情時代台灣生產線、供應鏈、設計鏈如何因應這類特刊，幫助台灣卓越的實務性研究獲得更多國際關注。

創刊 半導體 北科大 機器學習

延伸閱讀

歷時13年台76線19線以西延伸工程今動工 估5年後通車　

【酒廠爭奪戰4】北科大收手…市府逆襲 這次台酒點頭嗎？

榕樹攀生閒置劣化古蹟 台南廣安宮修復上梁

橫刀奪愛搶建國啤酒場校地？ 北科大喊冤

相關新聞

北科大范書愷 登國際期刊「工程最佳化」首位亞洲主編

北科大工業工程與管理系教授范書愷投入工程最佳化、先進製程管制、大數據分析學等領域20多年，發表許多重要學術論文，近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief），將帶領期刊推出主題性特刊，擁抱創新與變革。

影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

朱立倫親口證實將回台大開課 放話課程「絕對不涼」

朱立倫因臉書發文支持新聞言論自由而遭藍營支持者質疑是在挺黎智英，今天上午終於回應，表示堅持維護新聞言論自由的立場，但同時...

U值媒／裁併小校是必經路 教育資源有效整合

前一陣子的新聞，彰化縣的永光國小確定停招。其實少子化的浪潮之下，許多國小都面臨裁併的命運，國小一個學校六個年級，每個年級只有一班，一班的學生都只有個位數。裁併小校有助於縣市政府教育預算的支出，節省下來的經費，可以更有效率的運用，例如老舊校舍的補強、老舊廁所的整建、甚至最近鬧得沸沸揚揚的冷氣補助，作為被裁併小校學生的交通補助經費，也綽綽有餘。然而，縣市政府每當丟出裁併小校或合併學校的訊息，常會遭受到當地居民、家長的激烈反對。找尋以往針對裁併小校的討論，反對的聲音，不外乎是幾點意見。

U值媒／加速不適任教師替換法！教師法或許可以加這條

而行政逃亡潮全教總表示，教育部若真的要根本解決問題，首要應行政專職化，其次要補足行政人力。否則業務沒減、人力不足，中小學年年上演的行政逃亡潮不會改變。說實在話，教育部根本不可能補充行政人力，人員要增加，請問錢從哪裡來？何況事情難道做不完嗎？事情難道沒有人做嗎？行政是每一年都在逃亡沒錯，最後不是都順利解決了嗎？反正資深老師不做，那就請新進的老師做；正式老師不做；那就凹代理老師做。反正有人做就好，誰來做都可以，不要是我就好了。

影／美味料理教室做起司培根煎蛋炭烤吐司 學意想不到的「吐司」片語

吐司一直是台灣人相當喜愛的食物，不僅方便可口，口味也千變萬化，今天這部影片就要教教大家如何 DIY 做出讓人垂涎三尺的起司培根煎蛋炭烤吐司，快準備好食材來一起下廚吧！

紐時賞析／歐洲防疫失守 敗在自負

Professor Chris Whitty, Britain’s chief medical adviser, stood before an auditorium in a London museum two years ago cataloging deadly epidemics.

影／電影預告片背後的配音員 聲音「很有磁性」英文怎麼說？

Redd Pepper 是一位英國非常著名的配音員，大家一定或多或少都有在電影中聽過他的聲音。透過這部影片，我們可以揭開這位神秘人物的面紗，一探究竟他在配音生涯中的奇幻旅程。

紐時賞析／疫情之下貪腐侵犯人權情況惡化 拉丁美洲民主倒退

Postponed elections. Sidelined courts. A persecuted opposition.

暑假趣味上課／「類出國」正夯 蘭嶼Traditional Tao building只有屋頂？Flying fish不會飛？

暑假來到中後期，離島「類出國」的行程正火熱蔓延，力宇教育為讓家長及學生寓教於樂，特邀請Ai學霸丹尼老師拍攝影片與大家分享，除了介紹蘭嶼人文風土民情，及如何用英語分享蘭嶼美好的事物外，再運用一篇介紹蘭嶼的克漏字文章，無論旅遊的你或在家自學的同學，培養在地關懷的英語素養喔! Let’s Go!

國際小學堂／佛洛伊德案爆騷亂 川普派員平亂 美司法眾聲喧嘩

美國明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德五月廿五日遭白人警察壓頸致死，勾起民眾長期以來對非裔死於警方手下的憤怒，引發大規模抗議示威...

熱門新聞

學習歷程檔案 高中生上傳率9成 高職生僅7成

新課綱上路1年／翻轉主科無敵 實作課上傳爆表

滿分考卷無助升學 高一生用黏土重現陶淵明「桃花源」

南一中最大規模單一年級同學會 逾200人返校聚首

新課綱翻轉ing 學習歷程檔案實作課上傳率強壓考科

觀察站／新課綱下的血汗教學 誰該翻轉？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。