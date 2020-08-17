北科大范書愷 登國際期刊「工程最佳化」首位亞洲主編

北科大工業工程與管理系教授范書愷投入工程最佳化、先進製程管制、大數據分析學等領域20多年，發表許多重要學術論文，近日獲Q1等級國際學術期刊「工程最佳化」（Engineering Optimization）選為創刊近半世紀以來第一位來自亞洲的主編（Editor-in-Chief），將帶領期刊推出主題性特刊，擁抱創新與變革。

范書愷現任科技部工程司工業工程與管理學門召集人與管理協會（APIEMS）副主席，研究務求解決業界實際問題，產學合作廠商包括聯電、力積電、友達、華新科、京元電子等，利用先進製程控制技術（APC）將機器學習、深度學習等資料科學、智慧運算導入半導體、面板、被動元件等產業應用。

「工程最佳化」是創於1974年的英國老牌期刊，為工程最佳化方面最重要的國際期刊之一，凡在工程領域最佳化方法的開發、研究與應用，無論航太、電機、機械、化工、製造、運輸等領域，都是此刊探討範圍。「工程最佳化」創刊以來皆由Andrew Templeman擔任主編，2007年這位元老級主編邀請范書愷加入編輯團隊，使他成為此刊第一位來自台灣的副主編。

「這位英國老紳士非常decent（正派），不會要求副主編審查文章時一定要求作者引用自家期刊文章，絕不刻意炒作、衝高引用數。」范書愷指出，「工程最佳化」一年接獲近千篇投稿，大浪淘沙，只刊登大約120篇文章，投稿接受率13%在工程領域算是偏低的。

因創刊主編及共同主編預計退休，期刊出版社「Taylor & Francis」公告徵選新主編，范書愷邀請同為現任副主編的西班牙學者Francisco Luna-Valero搭檔參與遴選，經由線上面試後，共同獲選為新一任主編。

「在這麼渾沌的時代，我們仍然杜絕炒作。」范書愷表示，台灣擁有全球最完整的半導體生態及產業鏈，盼藉由對國際期刊的服務，在工程最佳化領域提攜後進，也鼓勵配合國家政策研究的學者多多嘗試投稿。

范書愷也說，未來我們會著重主題性的規劃，例如推出後疫情時代台灣生產線、供應鏈、設計鏈如何因應這類特刊，幫助台灣卓越的實務性研究獲得更多國際關注。