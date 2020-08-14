朱立倫親口證實將回台大開課 放話課程「絕對不涼」

朱立倫因臉書發文支持新聞言論自由而遭藍營支持者質疑是在挺黎智英，今天上午終於回應，表示堅持維護新聞言論自由的立場，但同時也親口證實將回台大會計系開課任教，並表示來上他的課「絕對不涼」，要學生好好學習。

朱立倫表示，自己一直都是台大的教授，20幾年來專任、兼任教授身分都有，在擔任縣長、副院長及市長職務期間都還是有在開課，此次是校方希望他將過去的工作經驗與理論實務結合在一起，回到校園與學生分享。

朱立倫自美國紐約大學史登商學院會計學獲博士學位後，回台灣在35歲就當上當時最年輕正教授，之後才投入立委及地方首長選舉，更在馬英九政府任內擔任行政院副院長一職。

面對記者詢問開課後到底「涼不涼」，朱立倫則輕鬆回應「絕對不涼、也不要太硬」，並希望來選修會計系企業經營與公共政策課程的同學，都能好好學習、彼此交流分享；由朱立倫授課的「企業經營與公共政策」預計將收50名學生，下個學年第一學期就會開課。