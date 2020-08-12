暑假趣味上課／「類出國」正夯 蘭嶼Traditional Tao building只有屋頂？Flying fish不會飛？

暑假來到中後期，離島「類出國」的行程正火熱蔓延，力宇教育為讓家長及學生寓教於樂，特邀請Ai學霸丹尼老師拍攝影片與大家分享，除了介紹蘭嶼人文風土民情，及如何用英語分享蘭嶼美好的事物外，再運用一篇介紹蘭嶼的克漏字文章，無論旅遊的你或在家自學的同學，培養在地關懷的英語素養喔! Let’s Go!

蘭嶼因島上盛產相當多的蝴蝶蘭而命名，英文名稱也用Orchid (蘭花) Island (島嶼)來稱呼。Orchid Island 為於台東縣，人口(Population) 約五千多人，大部分是原住民達悟族(Tao) 居住於此。當地的人民依靠捕撈飛魚(flying fish)，種植芋頭(taro)、山藥(yams)和小米(millet)來當作主要經濟來源。

蘭嶼燈塔(Lanyu Lighthouse) 為知名景點之一，也是臺灣海拔最高的燈塔。另外一大特色為當地的傳統地下屋 (Traditional Tao building)，由於當地並無向台灣護國神山般防風雨的自然屏障，因此為了閃躲太平洋常見的颱風，將屋子建築於地面下1~2公尺深處，大風雨能越過屋頂，建築不因此遭受破壞。

達悟族 (Tao People) 居住在蘭嶼的原住民族，漁業是男性的任務，每年的3－6月是達悟族的重要節日：飛魚季。由於天氣炎熱，達悟族的男人穿著輕便的丁字褲，在海面捕撈飛魚。而飛魚(Flying fish)的獨特身型在於胸鰭約1/3身長，受到船隻或大型魚的驚嚇，會從水裡躍出海面，胸鰭張開上下拍打，在空中滑翔而以此命名。

影片最後，Ai學霸丹尼老師提供了一篇克漏字文章，以解說國高中的英文文法句型概念來介紹蘭嶼的相關資訊。

(文章翻譯如下，解題請參考影片)

蘭嶼被稱為蘭花島。由於颱風經常襲擊蘭嶼，因此島上的傳統房屋都建築地下的一半。蘭嶼是達悟原住民的家，魚是最重要的食物。對於他們來說，飛魚是上帝的禮物。在飛魚季期間，達悟族人準備食物祈求豐收，並透過唱歌和跳舞對上帝表示感謝。這個節日是如此精彩，以至於吸引了很多遊客在春天前往。

你可能已經聽說了捕魚對達悟族的重要性。但是你可能不知道捕魚季節在3月開始，並很快在6月結束。漁民遵循一些規則，因為他們知道過度捕撈對自然有害。數百列飛魚乾到處可見。他們為保護自然所做的事真是太好了，不是嗎？

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