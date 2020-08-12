影／電影預告片背後的配音員 聲音「很有磁性」英文怎麼說？

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Redd Pepper 是一位英國非常著名的配音員，大家一定或多或少都有在電影中聽過他的聲音。透過這部影片，我們可以揭開這位神秘人物的面紗，一探究竟他在配音生涯中的奇幻旅程。

不知道有沒有人跟小編一樣，超級喜歡這種低沉渾厚的嗓音呢？如果小編有機會遇到本人的話，大概會立馬衝上去跟他說：「你的聲音好有磁性！」所以今天小編就要來教教大家，想要形容不同聲音的話，英文要怎麼說呢？

聲音的形容詞

第一個先來看小編最想知道的，聲音「很有磁性」怎麼說吧！

◎ husky 粗啞低沉的、有磁性的

我們會用這個字來形容一個人的聲音是低沉的、有點沙啞的，通常也會帶有一點「具有吸引力」的意味，因此我們也可以用它來形容某人的聲音是「有磁性的」。

The singer has a husky voice which many people find very attractive.（這位歌手的聲音很有磁性，很多人都覺得非常吸引人。）

◎ hoarse 沙啞的

雖然 husky 也可以用來表達聲音「沙啞」的感覺，但通常有較「吸引人」的意味在裡面。如果單純要形容因為感冒或過度使用喉嚨而造成聲音沙啞，就會用 hoarse 這個單字。

The teacher sounds hoarse because he taught five periods in a row today.（老師聽起來很沙啞因為他今天連續教了五堂課。）

◎ nasal 鼻的、鼻音的

通常生病的人鼻音也會很重，這時候我們就可以用 nasal 這個字來形容。Nasal 當名詞是「鼻骨」，變成形容詞就是「鼻的、鼻音的」意思。

The kid spoke in nasal tones due to his illness.（由於生病，這個小孩用鼻音說話。）

◎ pleasant 令人愉悅的、優美的

感冒好了就可以聽到原本美妙的聲音啦！如果想要稱讚某人的聲音很悅耳、很優美我們就可以用這個單字。類似的用法我們也可以說「sweet（甜美的）」、「gentle（和藹的；溫柔的）」、「charming（迷人的；有魅力的）」。

The actress has a pleasant voice suitable for the role.（這位女演員擁有適合這個角色的優美嗓音。）

◎ shrill 刺耳的、尖銳的

悅耳跟刺耳只有一線之隔，有時候聽到失控粉絲的高八度尖叫，耳膜大概都要被震破了吧。這個時候 shrill 就可以派上用場了，另外，常見的用法還有像是「high-pitched（聲調高的、尖銳的）」。

The crazy fan let out a shrill cry when she saw her idol.（當這位瘋狂粉絲看到她的偶像時，她發出了尖銳的吶喊。）

◎ flat 平板的、單調的

當然也不是每個人聲音都很令人愉悅，如果有人的聲音非常單調、無聊，沒有抑揚頓挫的話，我們就可以用 flat 來形容。類似的形容詞還有像是「toneless（平板的、不帶任何感情的）」、「monotonous（單調乏味的）」。

The professor’s voice was so flat that I couldn’t help falling asleep in class.（教授的聲音平淡無奇，以至於我忍不住睡著了。）

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