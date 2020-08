影／美味料理教室做起司培根煎蛋炭烤吐司 學意想不到的「吐司」片語

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

吐司一直是台灣人相當喜愛的食物,不僅方便可口,口味也千變萬化,今天這部影片就要教教大家如何 DIY 做出讓人垂涎三尺的起司培根煎蛋炭烤吐司,快準備好食材來一起下廚吧!

大家有成功做出美味的碳烤吐司嗎?不過啊,身為一個愛吃烤吐司的英文編輯,說到烤吐司不得不來談一下各種和烤吐司(toast)有關的片語。來吧,準備好你的烤吐司,我們一起邊吃邊學英文!

toast 和白吐司的愛恨糾葛

進入正題前,還是得提一下 toast 指的是「有烤過的片狀麵包」、「烤吐司」,而我們在麵包店或便利商店買到的「白吐司」則稱作 white bread,因為真的太容易被誤會,所以這裡再次幫各位複習一下。

小知識:吐司超人的日文稱作 shokupanman,而 shokupan 就是白麵包的意思喔!

和 toast 有關的片語

◎ be the toast of + 地點

這個片語會在後面放上地點,表示「在某處受歡迎、被眾人愛戴的人」,譬如說 be the toast of New York 就可以說是「在紐約的大紅人」,再來看個例子:

A few years ago he was a nobody-now he has become the toast of Taipei, thanks to the groundbreaking English-learning application he invented.(幾年前他還是個無名氏--現在多虧了他發明的創新英語學習程式,他已經是台北的大紅人了。)

◎ be toast

這個片語跟上一個片語有點像,不過意思卻大不相同,be toast 是表示「完蛋了、慘了」,帶有負面的意思,舉個例子:

If the teacher finds out that we cheated on the exam, we’re toast!(如果老師發現我們在考試中作弊,我們就完蛋了!)

◎ (as) warm as toast

這片語是英式英文的用法,字面上意思是溫暖的像烤吐司一樣,其實就是說「溫暖舒適的」,舉個例子:

It was a cold and stormy night. We sat together near the stove, feeling as warm as toast.(那是一個又冷又風雨交加的夜晚。我們一起坐在火爐旁取暖。)

◎ have someone on toast

接下來的這個用法也是很俏皮的英式英文,字面上意思是讓某人在烤吐司上,其實是表示「讓某人對你唯命是從」,可能是因為你握有某人把柄,或是你的權位更高,所以對方一定要你聽你的話,舉個例子:

Don't worry! The landlady will meet our demands for sure. I have her on toast!(別擔心啦!房東太太一定會答應我們的要求。我說的話她一定聽!)

這個片語也可以用 have someone on a string 代替喔,一樣是指「讓某人對你唯命是從、讓某人聽你的話」。

◎ drink / propose a toast

最後,也稍微補充一下 toast 的另一個意思,也就是「敬酒」。那如果要說像某人敬酒時,我們可以用這個表達法 drink / propose a toast,這對喜歡喝酒的西方人來說是很常見的用法喔,舉個例子:

At the farewell party, I proposed a toast to my colleague who was leaving the company. I believed she would have a bright future awaiting her.(在道別派對上,我對即將要離職的同事敬酒。我相信她的未來一定一片光明。)

The teacher drank a toast to all the hardworking students who had a productive year learning English with him.(老師向所有今年和他一起認真學習的學生們敬酒。)

下次和朋友去早餐店吃烤吐司時,可別忘了炫耀一下各種和 toast 有關的片語喔!

延伸閱讀

1. 「趣味食物片語」- Interesting Phrases: Food

2. 常用生活英文:bring home the bacon 意思難道不是『帶培根回家』嗎?

3. 會吃但會說嗎?麵包種類英文知多少!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】