張正傑親子音樂會 父親節別讓貝多芬傷心

年初，全世界都在籌畫樂聖貝多芬誕生250周年慶祝音樂會，柏林愛樂廳甚至還準備了三天的貝多芬作品馬拉松音樂會來慶生，不料，一個疫情，將整個事情打斷了。

台灣疫情控制得宜，藝文活動漸漸復甦，大提琴家張正傑6月中舉辦了一場「別讓貝多芬傷心」的大提琴獨奏會後，接到許多樂迷的詢問「親子音樂會」何時會有呢？「有沒有可能也為小朋友舉辦呢？」

張正傑為此舉辦「別讓貝多芬傷心」親子音樂會，8月8日晚上7時半，於兩廳院國家音樂廳舉辦貝多芬生日宴會。邀長榮交響樂團將眾所皆知的第五號「命運」交響曲、最接地氣的第六號「田園」交響曲，用親子音樂會模式，讓小朋友大朋友來認識貝多芬。

而最磅礡的第九號「合唱」交響曲的千人合唱團，則邀請現場觀眾一同歡唱「快樂頌」！祝福貝多芬生日快樂的同時，也期許這個地球挺過疫情，邁步向前。

張正傑表示，現場特別印製「漫畫版貝多芬生日貼紙」要送給觀眾朋友，讓戴著口罩的貝多芬也可以跟我們一起「笑嗨嗨」。