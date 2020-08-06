日本文化／深入了解日本「神社、寺廟」 兩者差別大解密！

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上次我們學了50音，這次呢，我們來學日文的濁音「だくおん」和半濁音「はんだくおん」！

濁音半濁音都是從清音延伸而來的，所以學完清音，學濁音，半濁音就容易很多。清音，濁音，半濁音，這些是日文的發音，說日文的時候一定會使用到，要學好喔~

【日本文化】日本神社每個都好美喔～『神社、寺廟』大解密！

日本各地美麗的神社寺廟一直都是很多觀光客必去的熱門景點，有那麼多神社與寺廟，可以說走幾步路可能就可以遇到小間的神社，許多人對神社或寺廟的印象都是乾淨整齊、莊嚴，沒有過多的神像或是裝飾，但你知道這兩者的差別在哪裡嗎？這篇帶你深入了解日本的「神社」與「寺廟」喔！

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神道之供奉地神社，佛教之供奉地寺廟

●神社(jinja/ 神社)

神社是神道的供奉地，在神社入口基本上都有「鳥居」，目的是區分神靈界和人世間，供奉對象是八百萬神，也就是指自然界萬物的神，傳說人物或歷史人物，祭祀皇室祖先的則是神宮，也算是神社。

日本人一般在出生30至100天內，都會被父母帶往參拜神社，還有在3、5、7歲的11月15日要去參拜神社（七五三節），升學也會到神社祈求神保佑，舉辦婚禮（神前婚禮）或是祈求好運都會到神社。

●鳥居(torii/ 鳥居)

神社的代表建築物之一，屬於「結界」，用來區隔神域與人世間。

●参道(sandō / 參道)

神的道路，通常周圍會有樹木或森林，被稱之為「鎮守之森」。

●注連縄(shimenawa/ 注連繩)

稻草織成的繩子，能避邪，通常見於神社的樹幹上，或是拜殿與神殿上，不可隨意觸碰與破壞。

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●手水舍(chōzuya/ 手水舍)

從鳥居到神殿的參道上設有手水舍，讓信眾「清潔身體」的地方，由來是與日本的神話有關，據說是天神在清潔身體的時候產出主要的三大神明，衍伸到後來為神社參拜的流程必要的步驟之一。

●絵馬(ema/ 繪馬)

在日本神社、寺院裡祈願時用的一種奉納物，一般用木板製成，呈五角形，一面印有各家神社、寺院的專屬圖案，另一面是空白的，可以寫自己祈求的願望。

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●御守り(omamori/ 御守)

日本的護身符，可以在神社或寺廟購買，樣式非常多，保佑的範圍也很多，從一般的消災解厄到生活的各個層面都有，在使用上也有一些要注意的地方，一是「不建議把御守拆開」，因為神明的力量會從中跑出來，而御守就會失去效力。二是如果要購買新的御守時，舊御守裡面的符咒可以拿到神社歸還，由神社代替本人處理掉。

●拝殿(haiden/ 拜殿)

一般名眾參拜、祭祀的社殿。

●本殿(honden/ 本殿)

也稱為神殿，供奉著神靈寄宿的神體，其中比較特別的是有些神社、神宮內供奉的是「神鏡」，為日本神話中的三神器之一。

●神職(shinshoku/ 神職)

日本神道教或神社內供奉神祇並履行祭祀儀式及相關責任的人，另外輔助神職的還有巫女，不是巫術的巫女喔！

●寺(tera/ 寺廟)

寺廟是和尚或尼姑學習佛教教義的地方，入口有「山門」，也就是寺廟的大門，屬於寺廟的建築特徵，由於日本人大多數以佛教形式來舉辦喪禮，因此很多寺廟裡有墓地或納骨塔，供奉的對象是佛陀或佛祖，聖職人員是和尚，尼姑和住持。

清水寺。

看完這篇之後，再也不會搞不清楚自己去的究竟是神社，還是寺廟了。下一次如果到神社或寺廟參訪時，別忘記買幾個御守來當護身符，或是在繪馬上寫上祈求的願望喔！在下一篇中會告訴你「神社、寺廟」正確的參拜方式，一定要看喔！！！

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1. 【日本文化】（上篇）在日本，你不能不知道的喝酒『潛規則』！！！

2. 【日本文化】日本民間宗教信仰，『神道、佛教』你知道多少？！

3. 【日本文化】（下篇）在日本，你不能不知道的喝酒『潛規則』！！！

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