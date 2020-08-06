快訊

入境全體普篩？指揮中心李秉穎：暫不需要 每日420萬成本高

癌症救星？「熱苦瓜水能抗癌」是真還是假？

日本文化／深入了解日本「神社、寺廟」 兩者差別大解密！

聯合新聞網 / 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

上次我們學了50音，這次呢，我們來學日文的濁音「だくおん」和半濁音「はんだくおん」！

濁音半濁音都是從清音延伸而來的，所以學完清音，學濁音，半濁音就容易很多。清音，濁音，半濁音，這些是日文的發音，說日文的時候一定會使用到，要學好喔~

日本文化】日本神社每個都好美喔～『神社、寺廟』大解密！

日本各地美麗的神社寺廟一直都是很多觀光客必去的熱門景點，有那麼多神社與寺廟，可以說走幾步路可能就可以遇到小間的神社，許多人對神社或寺廟的印象都是乾淨整齊、莊嚴，沒有過多的神像或是裝飾，但你知道這兩者的差別在哪裡嗎？這篇帶你深入了解日本的「神社」與「寺廟」喔！

希平方即將推出【玩轉日文-旅遊生存APP】線上日文課程，容易操作的介面，加快你日文學習的效率！按這裡加入玩轉日文報名連結！填表索取「 50音練習本 (清音平假名篇)」

神道之供奉地神社，佛教之供奉地寺廟

●神社(jinja/ 神社)

神社是神道的供奉地，在神社入口基本上都有「鳥居」，目的是區分神靈界和人世間，供奉對象是八百萬神，也就是指自然界萬物的神，傳說人物或歷史人物，祭祀皇室祖先的則是神宮，也算是神社。

日本人一般在出生30至100天內，都會被父母帶往參拜神社，還有在3、5、7歲的11月15日要去參拜神社（七五三節），升學也會到神社祈求神保佑，舉辦婚禮（神前婚禮）或是祈求好運都會到神社。

●鳥居(torii/ 鳥居)

神社的代表建築物之一，屬於「結界」，用來區隔神域與人世間。

●参道(sandō / 參道)

神的道路，通常周圍會有樹木或森林，被稱之為「鎮守之森」。

●注連縄(shimenawa/ 注連繩)

稻草織成的繩子，能避邪，通常見於神社的樹幹上，或是拜殿與神殿上，不可隨意觸碰與破壞。

按這裡加入玩轉日文報名連結

●手水舍(chōzuya/ 手水舍)

從鳥居到神殿的參道上設有手水舍，讓信眾「清潔身體」的地方，由來是與日本的神話有關，據說是天神在清潔身體的時候產出主要的三大神明，衍伸到後來為神社參拜的流程必要的步驟之一。

●絵馬(ema/ 繪馬)

在日本神社、寺院裡祈願時用的一種奉納物，一般用木板製成，呈五角形，一面印有各家神社、寺院的專屬圖案，另一面是空白的，可以寫自己祈求的願望。

按這裡加入玩轉日文報名連結

●御守り(omamori/ 御守)

日本的護身符，可以在神社或寺廟購買，樣式非常多，保佑的範圍也很多，從一般的消災解厄到生活的各個層面都有，在使用上也有一些要注意的地方，一是「不建議把御守拆開」，因為神明的力量會從中跑出來，而御守就會失去效力。二是如果要購買新的御守時，舊御守裡面的符咒可以拿到神社歸還，由神社代替本人處理掉。

●拝殿(haiden/ 拜殿)

一般名眾參拜、祭祀的社殿。

●本殿(honden/ 本殿)

也稱為神殿，供奉著神靈寄宿的神體，其中比較特別的是有些神社、神宮內供奉的是「神鏡」，為日本神話中的三神器之一。

●神職(shinshoku/ 神職)

日本神道教或神社內供奉神祇並履行祭祀儀式及相關責任的人，另外輔助神職的還有巫女，不是巫術的巫女喔！

●寺(tera/ 寺廟)

寺廟是和尚或尼姑學習佛教教義的地方，入口有「山門」，也就是寺廟的大門，屬於寺廟的建築特徵，由於日本人大多數以佛教形式來舉辦喪禮，因此很多寺廟裡有墓地或納骨塔，供奉的對象是佛陀或佛祖，聖職人員是和尚，尼姑和住持。

清水寺。
清水寺。

看完這篇之後，再也不會搞不清楚自己去的究竟是神社，還是寺廟了。下一次如果到神社或寺廟參訪時，別忘記買幾個御守來當護身符，或是在繪馬上寫上祈求的願望喔！在下一篇中會告訴你「神社、寺廟」正確的參拜方式，一定要看喔！！！

按這裡加入玩轉日文報名連結！希平方預計將於今年暑期隆重推出，到時候希平方將會有專人聯繫報名的學員們，提供超極優惠的價格讓你們把【玩轉日文-旅遊生存APP】帶回家！填表索取「 50音練習本 (清音平假名篇)」

延伸閱讀

1.【日本文化】（上篇）在日本，你不能不知道的喝酒『潛規則』！！！

2.【日本文化】日本民間宗教信仰，『神道、佛教』你知道多少？！

3.【日本文化】（下篇）在日本，你不能不知道的喝酒『潛規則』！！！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

日本 佛教 希平方

延伸閱讀

日本樂團來台「露鳥」返國拘不到 主唱不再來逃追訴期

跟著桃捷一起去旅行 看小鹿、品清酒不用飛日本

日本留學生烤餅乾拼出泰國地圖 網友驚嘆：地理天才是妳！

TikTok疑慮難解 日本埼玉神戶停用官方帳號

相關新聞

影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜，但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法：「我晚上要去 social 一下」、「小吳，過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...，嗯...聽是聽得懂，不過英文真的可以直接這樣說嗎？今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧！

日本文化／深入了解日本「神社、寺廟」 兩者差別大解密！

上次我們學了50音，這次呢，我們來學日文的濁音「だくおん」和半濁音「はんだくおん」！ 濁音半濁音都是從清音延伸而來的，所以學完清音，學濁音，半濁音就容易很多。清音，濁音，半濁音，這些是日文的發音，說日文的時候一定會使用到，要學好喔~

影／【一分鐘英語】even though 跟 even if 有什麼不一樣？

影片中，老師跟大家講解了 even though「雖然、儘管」和 even if「即使、就算」的差別。雖然這兩個片語都是用來強調語氣，但意思卻不一樣喔！

張正傑親子音樂會 父親節別讓貝多芬傷心

年初，全世界都在籌畫樂聖貝多芬誕生250周年慶祝音樂會，柏林愛樂廳甚至還準備了三天的貝多芬作品馬拉松音樂會來慶生，不料，...

從雞皮疙瘩發現生髮密碼 台大跨國研究登國際頂尖期刊

從雞皮疙瘩現象，發現生髮密碼，台大與美國哈佛大學跨國團隊分析毛囊幹細胞調控與毛髮再生的機制，發現冷風刺激交感神經，使豎毛...

紐時賞析／疫後上班日 不想天天進公司

Most American office workers are in no hurry to return to th...

紐時賞析／美總統大選倒數不到百日 拜登「保持無趣」放川普自爆

Nate Zimdars,a Democratic candidate for the Wisconsin state Assembly, arrived at the VFW lodge in Adams, Wisconsin, after marching in the local Independence Day parade, ready to meet voters at an annual outdoor chicken cookout called the “Chic Nic.” Although the event was hosted by the local Republican Party, Zimdars was far from nervous being behind enemy lines. He was eager.

宋代看起很弱…人民卻很歡樂 會買會玩、GDP比唐代更強

暑假因為疫情的關係，大家選擇在全台趴趴走，不只能深路瀏覽在地風景，加上振興券刺激，許多報復性消費紛紛出籠，讓各地經濟復甦蓬勃起來，大家也在逆境中，透過行旅擁有生活的小確幸。這也讓我想起最近李純瑀《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》的有趣章節

U值媒／如何讓孩子心甘情願做家事？這兩句不離口

當自己有所求，開口加個「請」，似乎能夠讓對方感到被尊重，並且樂意去完成？而當對方完成你所要求的目標，說聲「謝謝」就成了禮貌？這些看起來很簡單的字眼，「請」、「謝謝」，一旦兩方的角色為親子，似乎就難以推動？親子關係，說真的，在很多方面就是不對等的，像大人在希望孩子做某些事時，做的好是應該，做不好就責罵，這樣誰願意去做啊？

數感實驗室／家長傳難題 點燃對知識的熱情

看了三周數學家阿諾爾德精選的數學題目，本周繼續聊這個話題。前些日子，台北市北投國中林柏嘉老師傳給我一則題目

科大生作品「科技瓢蟲」藏生態意識 獲蛋糕競賽金牌

今年的台灣蛋糕協會「Gâteaux盃蛋糕技藝競賽」落幕，台北城市科技大學表示，校內烘焙學程大四生詹勳翰成功挑戰職業組拉糖...

熱門新聞

中小學行政大逃亡 全教總：別再讓老師兼處室組長

髮夾彎！才宣布境外舊生全解禁 教部秒改口：排除陸生

各國境外舊生全面解禁來台 陸生占最大宗

教師竟放任女童馬路上追車 網友氣炸：公然示範霸凌

境外生解禁政策大轉彎 獨缺陸生 「當我們很好耍？」

內湖奧斯福爾幼兒園學費超收7萬還爆AB帳 北市開罰6千

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。