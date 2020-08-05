宋代看起很弱…人民卻很歡樂 會買會玩、GDP比唐代更強

暑假因為疫情的關係，大家選擇在全台趴趴走，不只能深路瀏覽在地風景，加上振興券刺激，許多報復性消費紛紛出籠，讓各地經濟復甦蓬勃起來，大家也在逆境中，透過行旅擁有生活的小確幸。這也讓我想起最近李純瑀《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》的有趣章節，剛好可以對應大家假期玩樂的心境。

被當弱雞的宋朝其實很富裕

從中學時期至今，我對宋代的印象就是積弱不振，文人當武官用，常常賠款割地，甚至，不斷喊著敵人乾哥、乾爹的「弱雞」時代。直到我翻閱到超人氣國文老師李純瑀這本《歡樂宋：中國歷史上最幸福的朝代，沒去過宋朝，別說你到過人間天堂！》，怡慧老師在這裡要和「宋朝」幸福的子民們鄭重地道歉，立馬修正自己的無知與偏見，一如胡適說的：「歷史是任人打扮的小姑娘」，我到底被哪一段歷史章節所誤導，竟然對一個唱著「快樂SONG」的時代，產生這種要命的誤解？

是因為宋朝對契丹西夏女真政權崛起的力不從心？還是，我看到歐洲十字軍東征之後的西方社會，進入貨幣自由，世俗政權地位提升，而宋代卻以賠款割地的保守做法，有了「勝王敗寇」的歧見？李老師左一句幸福，右一句歡樂，原來宋朝可是在科技與學術自由上領先全球，更嚇人的真相是，宋代的GDP比唐代更強悍犀利嗎？當時人民的人均可能超過1000美金。嚇到吃手手了嗎？宋朝與遼簽訂「澶淵之盟」之後，錢最後還是靠著厲害的商業頭腦，失去的白銀又回流到自己的口袋，宋朝到底怎麼做到的？

作者李純瑀（魚小姐）會帶著讀者穿越時空，找到真正的答案在於「自由貿易」。看到這裡，你開始意識到宋代是一個經濟富庶、思想奔放的朝代了吧!唐朝一直不敢提自己是商人之子黑史的李白，若是穿越到了宋朝，也就可以吹噓一番自己的身世，甚至參加投入科舉考試，旋即打趴一群人，就像朱熹總是侃侃而談自己的外祖父，可是個一位善於經營的酒商，家族可是為國家帶來不少「外匯存底」。看到這兒，李白會不會傷心自己生錯時代了？

愛買愛玩的朝代經濟HEN蓬勃

說到宋朝，你不要只想到岳飛＜滿江紅＞的悲怨憤慨；文天祥＜過零丁洋＞的慷慨赴義，宋朝是一個愛買、愛玩的時代，在宋朝吃早餐要配八卦是常態，他們愛看相撲、瘋足球，你想的到的娛樂，穿越之後，都可以暢快玩一次。

你若踅一趟宋朝的長假，無論春節、上元、清明，抑或是天慶、冬至，全民就是瘋狂SHOPPING，他們落實用力購物拚經濟的豪邁作風。就像過年，全民可以不「關撲」，大家帶瓶家藏好酒、拿著名刺拜年，最酷的是，樂透彩開放給民間去做莊，前衛地落實全民發大財過歡樂年的創舉。九月九日重陽是遊觀藥市的時刻，遇到出遊人數超過預期，宋朝的大大們乾脆大器地幫遊客搭蓋棚子，甚至，每個月都設計購物主題，讓你月月買不停，只要你想的到的，都可以依照不同時令來個大小採購。

當我在書中看到：宋代的旅遊業十分蓬勃，如果你需要專職導遊，汴京「閒人」（導遊）不只幫你挑選當地私房專屬景點，還替你挑選十大伴手禮商店，又有玩又有買。如果，你喜歡自由行，官方製作的精美地經或里程圖，就能讓你按圖索驥，四處走透透，不怕迷途。當你偷懶不想走路，還有另類租馬代步的Uber。

晚上覺得寂寞，還可以到瓦舍勾欄繞繞，可以選喜歡的戲購票入場，也可以用迪士尼樂園套票的概念，在瓦舍一票玩到底。旅店超級貼心，當你不小心玩上心而生病時，店家還要幫你請醫生來看診，如果，你是經濟弱勢族，當地政府還會貼心地幫你付醫藥費，等你離開，再做好全區的防疫工作。哇哇哇，看到這裡，你不用再羨慕北歐的高人均、高福利制度，當我們驕傲著「順時中」部長是我們防役金招牌時，宋朝超前部署的防疫思維，現在看起來還是很有實力與口碑的。

比北歐更幸福的宋朝

長期被當弱雞看待的宋朝，終於在作者的翻案筆法下，讓你看見不一樣的快意宋人生活。例如，北歐國家的社會福利制度完善，眾所周知，回頭看看，宋代的福利制度也不惶多讓，只要你是「鰥寡孤獨貧乏不能自存」儔類的，所謂的貧困群體，國家從生老病死都幫你全都包了，誰說北歐福利好，蘇東坡當時的福利醫院、安樂坊的設立，讓多少貧困之人，得以安養，接著，蕭規曹隨的宋吏們，繼續跟進提升福利社會的招牌，對於街友的收容，十分體己，讓人看了心都暖了。

原來，汴京擺攤的市聲鼎沸、滾燙買氣，宋朝人愛吃也會吃，算是頂級的吃貨。比起我常逛的花園夜市可能只是幾十倍、幾百倍的浮誇。宋代更是學術復興的黃金時代，因為有厲害的圖書館制度，讓平民的閱讀力瞬間領先全球，一般百姓可以按照自己的興趣閱讀司馬相如的賦、柳宗元的古文、李白的浪漫詩、歐陽脩晏幾道的婉約詞，同時，科學技術發展如百花競相綻放，印刷術，火藥，指南針的發明，讓宋朝科學邁向光輝燦爛的時期，圖書館的功能解鎖再解鎖，讓人民能接觸不同知識，宋朝真是一個推廣閱讀風氣鼎盛的共閱時代。還有，宋朝重女輕男，女子的化妝術領先全球，香水、美甲都是流行物，我猜歐巴們穿越時空，看到這些宋朝美女群可都要認真瘋追。

遇見幸福的歡樂宋

宋朝無論在經濟發展、生活型態、人均GDP都有傲人水準，若以現在流行的「幸福指數調查」，我猜宋朝謙稱第二，全球沒有一個國家敢喊第一。同時，你也可以窺見宋朝人民在歡樂生活之餘，願以善心、愛心、同理心對待弱勢階級的人民，把自己的所得分潤給這些底層的人民，因而社會氛圍給予「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的范仲淹，有延續八百多年的民間慈善組織「義莊」的創舉，讓我們明白，宋朝的歡樂也在大家一起幸福的信念中落實。甚麼是幸福？甚麼是歡樂？我想這本書讓我們邂逅宋人的幸福，也找到平凡卻精采的朝代魅力——好好吃，好好睡，好好買，好好玩，活出自己喜歡的樣子，就能譜出屬於自己的一首歡樂SONG。

編按：

關撲－用賭博的方式來買賣物品

名刺－古代的名片