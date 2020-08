【NG 英文】「我要去social一下」 英文可以這樣說嗎？

日常生活中我們常常會中英夾雜,但有時候用的英文卻不見得是對的。相信大家一定有聽過這種說法:「我晚上要去 social 一下」、「小吳,過來跟大家 social 一下啊」、「麗華姐真的很愛 social 耶」...,嗯...聽是聽得懂,不過英文真的可以直接這樣說嗎?今天就讓我們一起來學習更適當的說法吧!

情境對話

最近 Samantha 開始追蹤公司的 ABC 同事 Jackie 的 Instagram,看到 Jackie 多采多姿的社交生活動態後,忍不住跟他說:「Jackie 哥~我看你常常 social 耶,看起來好好玩喔!」John 老師聽得卻滿臉問號,這句中英夾雜的話,英文到底該怎麼說才對?

破解 NG 英文

我們在說某人很擅長社交時,其實指的是社交這個行為、這個動作,所以英文應該要用動詞socialize「社交、交際」,舉幾個例子給大家看:

Jonas is good at socializing. He can always find engaging topics and keeps the conversation going effortlessly.(Jonas 很擅長社交。他總是可以找到有趣的話題,輕鬆讓對話延續下去。)

Sorry, mate. I’m feeling too tired to socialize tonight. I’ll just go home after work.(兄弟抱歉啦,我今晚累到無法社交。我下班後會直接回家。)

那要表示「和某人社交時」,我們可以說 socialize with someone,例如:

I’m a bit of an introvert, so I tend to socialize with a very small circle of people.(我算是一個內向的人,所以我社交圈比較小。)

那麼大家老愛說的 social 又是什麼意思呢?social 其實一般當作形容詞,可以表示「社交的、社群的、社會的」,譬如我們常說的 social media「社群網站」。另外,social 當形容詞時也能表示「好交際的、善於社交的」,這時候也能和 sociable 替換,我們來實際看一些例子吧!

Some companies might organize social events for the staff.(有些公司可能會爲員工安排社交活動。)

Racial discrimination is one of the country's most pressing social problems.(種族歧視是這個國家最迫切的社會問題之一。)

Will is really social / sociable. As you know, where there's Will, there's a party, if you’ll pardon the pun.(Will 非常擅長社交。你知道的,有 Will 的地方就有派對,開個玩笑。)

註:這一個例句的玩笑是改寫了英文諺語:Where there’s a will, there’s a way.「

有志者事竟成。」運用了 will「意願」和人名 Will 的雙關。

社交還可以怎麼說?

如果你覺得 socialize 聽起來有點太正式,不夠活潑的話,你也可以改用 mix 來表示「交際、社交」,這個字常常會搭配介係詞 with,表示「和...社交」,來看個例子:

My daughter doesn’t mix well with the other children in the kindergarten.(我的女兒和其他幼稚園小孩的互動不是很好。)

Peter enjoys mixing with people from various cultural backgrounds.(Peter 非常喜歡和來自不同文化背景的人來往。)

另外,在社交場合中,我們也可能會「到處走動、跟許多人談話」,這時候英文可以用 mingle 這個字喔,一樣也常會搭配介係詞 with,表示「和...社交」,例如:

If you'll excuse me, I must go and mingle with the other guests.(不好意思,我現在要和其他客人聊聊。)

Tommy was eager to mingle with the other students at the welcome party.(在迎新派對上,Tommy 積極地想和其他學生互動。)

