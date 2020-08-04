科大生作品「科技瓢蟲」藏生態意識 獲蛋糕競賽金牌

今年的台灣蛋糕協會「Gâteaux盃蛋糕技藝競賽」落幕，台北城市科技大學表示，校內烘焙學程大四生詹勳翰成功挑戰職業組拉糖工藝，作品「科技瓢蟲」探討生態危機，提醒世人隨時保護大自然，避免地球面臨病毒反撲等生態浩劫。此作品獲職業組金牌，也獲整個比賽唯一的「大會會長賞」。

城市科大表示，此競賽承襲日本競賽規則，並有日本評審參與評分，職業組冠軍皆可代表台灣參加日本舉辦GÂTEAUX盃蛋糕技藝競賽。今年競賽項目分為杏仁膏裝飾蛋糕、拉糖藝術工藝、糖花藝術工藝、巧克力工藝等九組。作品勝出關鍵包括具備力學結構、造型美感，也要抗熱和抗濕氣，能撐一整天不崩塌。

詹勳翰首次以學生身分報名挑戰職業組，校方表示，他平常熱愛植物，這次拉糖作品想呈現被稱為農作物保母的瓢蟲，取而代之的是「科技瓢蟲」，尤其正值新冠肺炎疫情，希望能帶給大家愛護自然的理念。

詹勳翰表示，他為這次比賽苦練一個月以上，嘗試各種拉糖做法，很長時間卡在翅膀的塑形，做不出自己腦海中預想的圓弧型感覺，甚至曾經24小時未闔眼，直到拉出瓢蟲頭形、殼的美妙形狀後，才肯上床睡覺。

詹勳翰說，一路來感謝烘焙學程主任李國溢的指導，讓他了解作品整體造型的重要，讓瓢蟲隱身在植物裡，似乎下一秒像要飛起來一般，拿到了「大會會長賞」。

城市科大表示，該校烘焙學程大二生徐宇薇在此競賽中以「排灣之美」獲巧克力工藝學生組冠軍。今年大一新生陳秉森「海盜船」作品獲職業組杏仁膏工藝冠軍，表現船員遇上巨大章魚海怪而引發的戰爭。