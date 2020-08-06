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影／【一分鐘英語】even though 跟 even if 有什麼不一樣？

聯合新聞網 / 希平方

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影片中，老師跟大家講解了 even though「雖然、儘管」和 even if「即使、就算」的差別。雖然這兩個片語都是用來強調語氣，但意思卻不一樣喔！

不知道大家看完影片之後有沒有豁然開朗呢？如果還是不太懂的話沒關係，讓小編來幫大家整理一下吧！另外，小編也會再補充一個常常搞混的片語 even so「儘管如此、然而」給大家喔！

even though 的用法

我們會用 even though「雖然、儘管」來講某件可能有點令人意外的事實，或描述某個既定的、公認的事實。用法有點像 despite / in spite of the fact that...「儘管事實是如此」。我們來看幾個例子！

Even though it was raining, he still managed to make it to work on time.（儘管在下雨，他還是設法準時上班。）

I’m not interested in the movie, even though I was invited to the premiere.（儘管我被邀請參加首映，我對這部電影不感興趣。）

Even though she was upset, she tried to look on the bright side.（儘管心煩意亂，她還是試著保持樂觀。）

even if 的用法

我們會用 even if「即使、就算」來引導虛擬語氣或講某件假設的事情，所以有可能不是真的。來看個例子！

Even if I win the lottery, I will always lead a simple life.（即使我中了樂透，我還是會過著簡單的生活。）

I won’t be able to finish the job on time even if I work overtime.（即使加班，我也無法按時完成工作。）

Even if you apologize to me, I still can’t forgive you for what you’ve done.（即使你向我道歉，我也無法原諒你所做的一切。）

同場加映

除了上面提到的兩個片語 之外，其實還有一個片語也是大家常常會搞混的，那就是even so「儘管如此、然而」。我們會用 even so 來陳述一個令人驚訝或是出乎意料的結果，用法類似 however，也可以搭配 but 一起使用，變成 but even so...。

Her Chinese wasn’t very good. Even so, she still traveled in Taiwan on her own.（她的中文不是很好。儘管如此，她仍然獨自在台灣旅行。）

I had a serious headache yesterday, but even so I went to school.（我昨天有嚴重的頭痛，但儘管如此我還是去了學校。）

The tool was very old, but even so it was still useful.（這個工具很舊了，但儘管如此它還是很實用。）

※注意用這個片語時，要連接前後兩個子句的話也要像例句一樣加上 but 喔！

大家看完之後，是不是更清楚這三個片語的用法了呢！

延伸閱讀

1.【老師救救我】in the end、at the end 差在哪裡呢？

2. look like 和 look alike 差別在哪，你知道嗎？

3. every 和 each 用法差在哪？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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影／【一分鐘英語】even though 跟 even if 有什麼不一樣？

影片中，老師跟大家講解了 even though「雖然、儘管」和 even if「即使、就算」的差別。雖然這兩個片語都是用來強調語氣，但意思卻不一樣喔！

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