新竹縣新學期13校長異動 新卸任校長今交接

新竹縣109學年度新學期開始，中小學有13所學校校長異動、20名校長連任，新卸任校長交接典禮於今天在縣府第二會議室舉行，縣長楊文科頒發新任校長聘書，由安興國小齊宗豫校長領誓下完成宣誓，並在主計處長黃文琦監交下，完成新、卸任校長印信交接。

楊文科表示，教育可提升國民素質讓國家進步，但升學率並非校長做得好不好的唯一指標，若能把資源相對少的鄉下學校帶起來，展現教育家精神讓每個孩子都能適性揚才，才能展現本事和價值，而縣府投資教育不手軟，勉勵與會校長們抓住目標、永往直前，做好校園經營、校務領航與課程領導的角色，讓新竹縣的教育邁向卓越超群的里程碑。

校長異動的學校有13所，成功國中新任校長由陳雯玲接任、東興國中由林健明接任、自強國中由朱紋秀接任、寶山國中由吳秉叡接任、博愛國中由郭雅玲接任、關西國中由謝鳳香接任、新埔國中由何美慧接任、精華國中由劉淑瑜接任、橫山國中由陳韋伊接任、勝利國中由籌備處主任黃增新接任、照東國小由劉楚凰接任、福興國小由鍾祥賜接任、坪林國小由余舒蓉接任。