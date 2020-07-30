疫情衝擊高教 歐美名校推「虛擬交換生」促交流

新學期將至，但全球疫情嚴峻，各地大學生憂跨國交換有風險，又不想錯過一生難得機會。大學主管表示，近日有歐美名校來函邀請台生「虛擬交換」，也就是人在台灣上遠距課程。學生代表觀察，申請交換的一大目的是體驗異地生活，改採遠距勢必降低意願，但仍有學生為達成交換任務而申請。

台灣科技大學校長廖慶榮表示，近日有美國名校來函，邀請我國學生申請虛擬交換，下學期留在台灣上海外遠距課程。銘傳大學國際教育交流處處長劉廣華舉例，德國、波蘭、法國也有學校來函邀請台生遠距交換。

中央大學國際長許協隆和劉廣華都說，若不能實際出國交換，等於只上海外課，無法體驗海外生活，推估學生意願不高。疫情之下，兩校都有許多學生主動放棄或申請延後交換，避免出國後的風險。台灣大學學生會長凃峻清觀察，申請交換的一大目的是體驗異地生活，改採遠距勢必降低意願，但仍有學生為達成交換任務而申請。

還是有學生表態想出國，教育部近日發函各校，告知應審慎評估學生出國交換事宜。台灣師範大學國際長劉祥麟說，若姊妹校有開放名額，學生也有意願去，仍開放學生如期交換。許協隆說，中大請欲出國交換生說明理由，確認學生已了解另一國疫情，經學校審核後就能交換。

國際司表示，我國仍將世界各國列為第三級警告國，要求各校109學年第一學期應主動聯繫並確實掌握學生出國交流情形，包括海外研修、實習、見習、參訪等。各校應依國際疫情分級評估各國疫情，據此研擬相關應變措施，確保學生健康安全。

為促進國際交流，我國也有大學擬跟進國外作法，改採虛擬交換。廖慶榮說，台科大將在開學前一個月評估疫情狀況，開放相對應的虛擬交換課程，讓原本只能容納30人的課堂，提供200到300人同時在線上與線下選修。

政治大學校長郭明政也說，疫情下我國與歐、美學校無法交流是一大隱憂，尤其美國疫情每況愈下，疫情對全球的影響還會持續一陣子，他正推動不同國家大學共同開設跨國遠距教學課程，讓政大和美國、中國大陸學生線上共學。