影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

在商務社交場合上,適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感,也可能是創造商業合作的契機,來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧!

看完後,是不是覺得很實用呢?除了影片中看到的 small talk 和 business talk 這兩種聊天類型,我們今天也要來學學各種聊天、談話的方式,來看看你會哪幾種吧!

各種類型的聊天、說話方式

◎ shoptalk

雖然這個字含有 shop「商店」的意思,不過其實和商店沒有直接的關係喔。Shoptalk 是指「和工作、商務有關的談話」,舉個例子:

In the end, he got bored with the shoptalk of the programmers, which he barely understood.(最後,他對程式設計師之間的專業對話感到無聊,他幾乎都聽不太懂。)

另外,我們也可以用動詞片語 talk shop 表示「談論自己的工作」,舉個例子:

Even at a party those guys still talk shop! No wonder most of them are still single.(即使在派對上那些人還是在談論工作!難怪他們幾乎都單身。)

◎ pep talk

在職場上,當公司、團隊氣氛低迷時,主管常常會給予員工們「精神喊話」來提振士氣,英文就是 pep talk,而 pep 的英文就是「精力、活力」的意思。來看個例子:

The manager gave the staff a pep talk this morning, attempting to boost sales.(早上主管給了員工一點精神喊話,試圖增加銷售量。)

◎ sales talk

相信許多人都有遇過業務、直銷的經驗,他們通常會有一套「推銷產品的說詞或話術」,英文可以說是 sales talk,雖然有時挺煩的,不過他們也是在努力工作養家餬口。舉個例子:

One classic example of sales talk is, "Hello, have you ever heard of Amway?"(一個很經典的推銷名言是「哈囉,你有聽過安麗嗎?」)

◎ sweet talk

Sweet talk 顧名思義就是「用甜言蜜語勸說」,可能是業務想要諂媚客戶,讓客戶掏錢,也可能是想要求對方為自己做某事情,先講點好聽的話讓人卸下心防。舉個例子:

If you want to live a rich life, learn the art of sweet talk, and get yourself a wealthy husband.(如果你想要過榮華富貴的生活,先學會甜言蜜語的技巧,再為自己找個有錢的老公。)

Sweet-talk 也常當動詞使用,這時會加上連字號喔,舉個例子:

I didn't want to help her, but she sweet-talked me into lending her a thousand dollars.(我原本不想要幫她,但她用甜言蜜語讓我心軟,從我這借了一千美金。)

◎ trash talk

有在看 NBA 的讀者可能會比較熟悉這個詞,trash talk 就是 NBA 常見的「垃圾話」,可以說是一種透過辱罵、羞辱對方來打擊對手自信心的戰術,舉個例子:

The legendary basketball player is not only famous for his incredible fadeaway shots but also for his venomous trash talk.(這個傳奇籃球選手有名的不只是他的後仰跳投,還有他惡毒的垃圾話。)

◎ back talk

有些人嘴部肌肉特別發達,不管你對他說什麼他都要「回嘴、頂嘴」,英文可以用 back talk 來表示,通常帶有負面的意思,可能是回嘴頂撞權威或是回嘴時話中帶刺,舉個例子:

I'm warning you for the last time—I am the boss here, and I don't want to hear any back talk. Okay?(這是最後一次警告了--我是這裡的老大,我不想聽到任何回嘴。好嗎?)

◎ baby talk

Baby talk 顧名思義就是「兒語」,是指某些父母、成人和小朋友溝通時,刻意模仿小朋友的說話方式,舉個例子:

Some adults tend to use baby talk with their partners, which scientists think might be a sign of deep affection.(有些成人會對他們的伴侶使用兒語,科學家認為這可能意味著他們情感相當深厚。)

學會這些好用的單字後,來描述看看自己平常會說的話吧!

