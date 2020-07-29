影／學會關鍵技巧 簡單閒聊也能輕鬆談成生意！

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在商務社交場合上，適當的閒聊不僅能提升他人對你的好感，也可能是創造商業合作的契機，來看看影片教你如何從閒聊到生意洽談的秘訣吧！

看完後，是不是覺得很實用呢？除了影片中看到的 small talk 和 business talk 這兩種聊天類型，我們今天也要來學學各種聊天、談話的方式，來看看你會哪幾種吧！

各種類型的聊天、說話方式

◎ shoptalk

雖然這個字含有 shop「商店」的意思，不過其實和商店沒有直接的關係喔。Shoptalk 是指「和工作、商務有關的談話」，舉個例子：

In the end, he got bored with the shoptalk of the programmers, which he barely understood.（最後，他對程式設計師之間的專業對話感到無聊，他幾乎都聽不太懂。）

另外，我們也可以用動詞片語 talk shop 表示「談論自己的工作」，舉個例子：

Even at a party those guys still talk shop! No wonder most of them are still single.（即使在派對上那些人還是在談論工作！難怪他們幾乎都單身。）

◎ pep talk

在職場上，當公司、團隊氣氛低迷時，主管常常會給予員工們「精神喊話」來提振士氣，英文就是 pep talk，而 pep 的英文就是「精力、活力」的意思。來看個例子：

The manager gave the staff a pep talk this morning, attempting to boost sales.（早上主管給了員工一點精神喊話，試圖增加銷售量。）

◎ sales talk

相信許多人都有遇過業務、直銷的經驗，他們通常會有一套「推銷產品的說詞或話術」，英文可以說是 sales talk，雖然有時挺煩的，不過他們也是在努力工作養家餬口。舉個例子：

One classic example of sales talk is, "Hello, have you ever heard of Amway?"（一個很經典的推銷名言是「哈囉，你有聽過安麗嗎？」）

◎ sweet talk

Sweet talk 顧名思義就是「用甜言蜜語勸說」，可能是業務想要諂媚客戶，讓客戶掏錢，也可能是想要求對方為自己做某事情，先講點好聽的話讓人卸下心防。舉個例子：

If you want to live a rich life, learn the art of sweet talk, and get yourself a wealthy husband.（如果你想要過榮華富貴的生活，先學會甜言蜜語的技巧，再為自己找個有錢的老公。）

Sweet-talk 也常當動詞使用，這時會加上連字號喔，舉個例子：

I didn't want to help her, but she sweet-talked me into lending her a thousand dollars.（我原本不想要幫她，但她用甜言蜜語讓我心軟，從我這借了一千美金。）

◎ trash talk

有在看 NBA 的讀者可能會比較熟悉這個詞，trash talk 就是 NBA 常見的「垃圾話」，可以說是一種透過辱罵、羞辱對方來打擊對手自信心的戰術，舉個例子：

The legendary basketball player is not only famous for his incredible fadeaway shots but also for his venomous trash talk.（這個傳奇籃球選手有名的不只是他的後仰跳投，還有他惡毒的垃圾話。）

◎ back talk

有些人嘴部肌肉特別發達，不管你對他說什麼他都要「回嘴、頂嘴」，英文可以用 back talk 來表示，通常帶有負面的意思，可能是回嘴頂撞權威或是回嘴時話中帶刺，舉個例子：

I'm warning you for the last time—I am the boss here, and I don't want to hear any back talk. Okay?（這是最後一次警告了－－我是這裡的老大，我不想聽到任何回嘴。好嗎？）

◎ baby talk

Baby talk 顧名思義就是「兒語」，是指某些父母、成人和小朋友溝通時，刻意模仿小朋友的說話方式，舉個例子：

Some adults tend to use baby talk with their partners, which scientists think might be a sign of deep affection.（有些成人會對他們的伴侶使用兒語，科學家認為這可能意味著他們情感相當深厚。）

學會這些好用的單字後，來描述看看自己平常會說的話吧！

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