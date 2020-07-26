靜宜國際化校園看得見 獲教育部學海飛颺全國最高補助

靜宜大學推動國際化教育，在校園全面建置國際化環境，在國際多達430多所姐妹校可供學生多元交流，未來還規畫建一座全英語宿舍。

靜宜國際化成效，勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助，並登上《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長TOP20」、及《遠見雜誌》「最佳大學排行」多項評比。

校長唐傳義指出，靜宜大學由「美國主顧修女會」創立，有「國際化」的DNA，學校更推動「411遊留學」、雙聯與三聯制學位，還有跨國研究、專業海外實習等策略，培育學生跨國移動力、累積海外實戰經驗。

從校園氛圍，就可感受靜宜的國際化；唐傳義說，校雨有許多國際交換生與專業海外實習，靜宜「交換生」是雙向制度，鼓勵學生出國，更歡迎國際學生到靜宜，在校園中能擴展視野。

秘書長簡義信指出，校方成立「職涯發展暨產業促進處」，推動學生國際職涯及專業、多元海外實習，讓實習成為國際工作媒合的重要平台。

受靜宜學生歡迎是「411遊留學」，即大學4年中短期遊學1次、長期留學1次；國際暨兩岸事務處長張文菁說，該校在全球姐妹校達430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可依興趣、能力及預算前往全球750多所學校遊留學。

另還有雙聯學位，學生可到美國、德國、英國及奧地利等國留學1年，畢業時拿2校畢業證書；碩士班有三聯學程，參與學生可擁有海外3個國家學習及產業鏈結經驗，同時擁有3張畢業證書。

唐傳義表示，未來還規畫「國際學生宿舍」，提供境外與靜宜大一新生入住，宿舍溝通全部英文化，在校園內即能體驗國際化的學習環境。