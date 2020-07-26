靜宜國際化校園看得見 獲教育部學海飛颺全國最高補助
靜宜大學推動國際化教育，在校園全面建置國際化環境，在國際多達430多所姐妹校可供學生多元交流，未來還規畫建一座全英語宿舍。
靜宜國際化成效，勇奪教育部「學海飛颺」等計畫全國最高補助，並登上《Cheers》雜誌「大學辦學績效成長TOP20」、及《遠見雜誌》「最佳大學排行」多項評比。
校長唐傳義指出，靜宜大學由「美國主顧修女會」創立，有「國際化」的DNA，學校更推動「411遊留學」、雙聯與三聯制學位，還有跨國研究、專業海外實習等策略，培育學生跨國移動力、累積海外實戰經驗。
從校園氛圍，就可感受靜宜的國際化；唐傳義說，校雨有許多國際交換生與專業海外實習，靜宜「交換生」是雙向制度，鼓勵學生出國，更歡迎國際學生到靜宜，在校園中能擴展視野。
秘書長簡義信指出，校方成立「職涯發展暨產業促進處」，推動學生國際職涯及專業、多元海外實習，讓實習成為國際工作媒合的重要平台。
受靜宜學生歡迎是「411遊留學」，即大學4年中短期遊學1次、長期留學1次；國際暨兩岸事務處長張文菁說，該校在全球姐妹校達430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第一間會員學校，學生可依興趣、能力及預算前往全球750多所學校遊留學。
另還有雙聯學位，學生可到美國、德國、英國及奧地利等國留學1年，畢業時拿2校畢業證書；碩士班有三聯學程，參與學生可擁有海外3個國家學習及產業鏈結經驗，同時擁有3張畢業證書。
唐傳義表示，未來還規畫「國際學生宿舍」，提供境外與靜宜大一新生入住，宿舍溝通全部英文化，在校園內即能體驗國際化的學習環境。
靜宜更建構線上英文、華語、文化類及專業課程，讓對台灣文化或靜宜學習有興趣的海外姐妹校學生可線上交換及選課。跨國研究部分，除與國外知名大學合作，靜宜目前也向科技部申請，準備在泰國成立海外科學研究中心，進行食品加工方面研究。
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