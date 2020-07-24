快訊

女大生露下體「想紅」：女性的解放 要由女性自己決定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中居仁國中英文營 讓新鮮人探索世界

聯合報 / 教育事業部
居仁國中夏令營的學員用英文介紹零食。 圖╱教育事業部
居仁國中夏令營的學員用英文介紹零食。 圖╱教育事業部

台中市居仁國中與聯合報合辦5天的「世界探索家英文夏令營」，邀請居仁新鮮人進入全英文環境，學習各國文化，讓這個暑假過得很有世界觀。

主辦單位表示，居仁的夏令營活動包括「世界從你我開始」、「文化大探索」、「異國美食饗宴」、「旅遊知識家」等課程，營造國中生在日常生活中會碰到的情境，讓學員能更自然的運用英文解決問題，例如逛夜市遇到外國遊客時，要如何介紹夜市美食、台灣水果，學員們也透過海報、戲劇等，用創意介紹家鄉特色，

5天的課程中，學員陳映菲不僅學到用英文點餐，還與同學討論如何向外國人介紹各種美食。她說，印象最深刻的是帶著和媽媽一起做的港式甜湯和老師、同學分享，並用英文介紹甜湯的製作方法，「今年的課程好有趣，因營隊名額秒殺，希望明年還搶得到上課名額」。

學員廖師珣、陳鼎妍表示，夏令營的老師雖然是台灣人，但英文發音、語調很像外國人，「營隊教得比學校豐富有趣，我也變得比較敢講英文」。廖師珣則認為，營隊最棒的地方就是不只有美國觀點，老師還教西班牙、墨西哥等多國的飲食與文化，讓她知道有哪些話題在國外不能聊，哪些可以聊，徹底打開眼界。

參加居仁國中夏令營的同學用英文介紹彩虹村。 圖╱教育事業部
參加居仁國中夏令營的同學用英文介紹彩虹村。 圖╱教育事業部
居仁國中夏令營結束，同學開心拿結業證書合照。 圖╱教育事業部
居仁國中夏令營結束，同學開心拿結業證書合照。 圖╱教育事業部

夏令營 夜市

延伸閱讀

好酷！彰化縣消防局第三大隊消防小尖兵夏令營

安平劍獅結合棒球、美食行銷台南 可不能錯過！

暑假百貨玩樂行程 三大商場擴增親子、複合式運動空間

中鋼舉辦2020年全能智慧王夏令育樂營

相關新聞

國際小學堂／華府為何想升格為州？ 阻力在哪

美國聯邦眾議院六月廿六日通過法案，准許華府成為第五十一州，華府大部分區域將成為「華盛頓州道格拉斯邦」，紀念推動廢奴的代表...

台中居仁國中英文營 讓新鮮人探索世界

台中市居仁國中與聯合報合辦5天的「世界探索家英文夏令營」，邀請居仁新鮮人進入全英文環境，學習各國文化，讓這個暑假過得很有...

影／家裡的 Wi-Fi太慢嗎？ 教你五招解決問題！

Wi-Fi 是現代人生活中不可或缺的一部份，但也會常常遇到 Wi-Fi 很卡、網路不穩的狀況。今天這支影片就教你五個小撇步，讓你的網速更快速、流暢！

紐時賞析／美國拉美裔挺黑人 共同追求改變

“Tu lucha es mi lucha,” several signs declared at a recent Black Lives Matter protest near the Arizona State Capitol. Your struggle is my struggle. The sea of faces included young Latinos who had marched before, during the immigrant rights movement in the state a decade ago.There was no doubt in these protesters’ minds: Their fights against racism are bound up together.

影／這些流行用語你都學過嗎 extra、cringey、basic是什麼意思？

看完〈夏天俚語〉的影片後，大家應該都對 extra、cringey 和 basic 這三個字瞭若指掌了吧！下次聽到有人這樣形容你的時候，別再傻傻地以為是讚美啦！

暑假看電影環遊世界 竹市兒童影展今起售票

2020新竹市兒童影展將在下周末登場，今年以遠足為主題，讓小觀眾們不用出國也可透過電影環遊世界，影展為期一個月，每周6天...

公民時事題／少事法上路 兒童不再送法院

少年事件處理法新制十九日即將上路，包括觸犯刑罰法律兒童不再送少年法庭、安置中途學校兩項重大變革，目前有一八三案、二二○名兒童事件繫屬少年法庭，司法院將函請各法院不付審理或中止執行，且要塗銷兒童的前案紀錄和有關資料

U值媒／爸媽！孩子不能只寵不教啊！

我們經常可以從媒體報導看到，許多為人父母者，因粗心大意的行為所釀成的災禍：載著小孩去購物，大人下車後卻將鑰匙和小孩留在車上，結果連車帶人被劫走；也有的是小孩玩著玩著，竟將自己反鎖在內了。還有人抱持樂觀心態，認為車就停在店門口，隨時轉頭便可監控，況且只是進去買個東西或是繳個費用，花不了幾分鐘，於是將小孩留在摩托車上，結果摩托車倒了、人也被壓傷了。

日本台灣熱擴及出版圈 日本引進三民高中歷史教科書

日本的「台灣熱」持續中，除了去年的珍珠奶茶狂潮、誠品生活在東京展店，這波台灣熱今年延伸到更深層的文化與歷史，反映在「台書...

大陸新增確診數低於日本 台大：境外生返台無須禁陸生

境外生陸續解禁，目前已開放19個「中低感染風險」地區或國家的境外學生申請返台，但遲未開放陸生入境，台灣大學今天呼籲政府盡速開放陸生返台。

U值媒／別讓孩子沉迷網路 小心非典憂鬱上身

從在家玩電腦到出外滑手機，網路讓朋友天涯若比臨，卻讓比鄰的家人越來越像天涯般遙遠；資訊垂手可得，心理困擾卻層出不窮，甚至罹患非典憂鬱。傳統憂鬱的症狀是情緒低落與厭食，非典憂鬱症卻是暴躁、憤怒，情緒起伏不定又難專心。他們何以易怒？海潮聲或古典音樂聲安撫人的情緒，因為聲音隱含旋律，科技產品連網快慢不定，有時指標還會不停轉、不知何時歇息，不規律是心靈安定的天敵。網路也削弱人的等待力。從前我們沒手機，與女友約好每日定時通電話，之前就是等待與整理情緒的時間，現在心情不好隨時Call，未給整理情緒的能力磨練，能力就用盡廢退。

中研院院士、分子生物學家黃以靜病逝美國 享壽73

紐約時報報導，曾協助確認HIV病毒就是愛滋病原因的華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）7月8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲。黃以靜的先生Jeffrey McKelvy說，黃以靜是因肺炎併發症過世，但並非新冠肺炎。

熱門新聞

33分就可登記！大學考試入學分發 上午9時開放填志願

少1.1公分未達標準不能當消防員 法院：考試規則違憲

3科33分就可填！指考今開放填志願 28日中午截止

動亂+不確定性 南一中學生 棄讀香港大學

疫情衝擊 出國讀大學申請人數減半

高中留學生返國復學要留級？ 北市個案處理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。