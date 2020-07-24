台中居仁國中英文營 讓新鮮人探索世界

台中市居仁國中與聯合報合辦5天的「世界探索家英文夏令營」，邀請居仁新鮮人進入全英文環境，學習各國文化，讓這個暑假過得很有世界觀。

主辦單位表示，居仁的夏令營活動包括「世界從你我開始」、「文化大探索」、「異國美食饗宴」、「旅遊知識家」等課程，營造國中生在日常生活中會碰到的情境，讓學員能更自然的運用英文解決問題，例如逛夜市遇到外國遊客時，要如何介紹夜市美食、台灣水果，學員們也透過海報、戲劇等，用創意介紹家鄉特色，

5天的課程中，學員陳映菲不僅學到用英文點餐，還與同學討論如何向外國人介紹各種美食。她說，印象最深刻的是帶著和媽媽一起做的港式甜湯和老師、同學分享，並用英文介紹甜湯的製作方法，「今年的課程好有趣，因營隊名額秒殺，希望明年還搶得到上課名額」。