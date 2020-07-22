暑假看電影環遊世界 竹市兒童影展今起售票

2020新竹市兒童影展將在下周末登場，今年以遠足為主題，讓小觀眾們不用出國也可透過電影環遊世界，影展為期一個月，每周6天、每天3場，總計播放73場次，將播放來自荷蘭、德國、韓國、巴勒斯坦等共15國電影，另外，還有4場免費戶外星光電影院，會撥放高人氣「玩具總動員4」、「獅子王」、「冰雪奇緣2」等。

市長林智堅表示，今年因全球疫情，世界各地影展幾乎都取消或改線上舉辦，新竹市兒童影展很幸運成為少數的特例，順利在影像博物館照常舉辦。

策展人導演鄭文堂說，新竹兒童影展開辦5年後累積出知名度，逐漸由主動邀展，轉變成外國電影人主動詢問是否可在台首映，今年有來自荷蘭、挪威、德國電影是全台首映，其中，開幕片「熊熊愛我」及閉幕片「少年偵探團」都來自荷蘭。

另外，選片人導演林承翰說，來自荷蘭「出書冒險」、美國「外公滾球賽」、瑞典「我才是阿蘇」等電影，都是外國影人主動來參加影展，且多數是獨立製作，很難在商業電影院上映，請大小朋友不要錯過。

文化局表示，今年兒童影展有兒童劇場，邀來曾製作過幾米劇場的「魔浪超劇場」、將魔術與歌舞結合的「紅鼻子馬戲團」等兒童劇團來表演。還有3場由老師帶動的創作體驗課，包含互動式故事體驗、台語生態課及黏土創作，讓孩子體驗創作的樂趣。

文化局指出，今年兒童影展有4場免費、星光戶外電影院，將在8月1、15、22日及29日周六晚上7點在香山國小、鹽水公園、青草湖夜市及北新公園分別放映「獅子王」、「玩具總動員4」、「哆啦A夢-大雄的月球探測記」及「冰雪奇緣2」等4部精典動畫。