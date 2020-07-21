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日本台灣熱擴及出版圈　日本引進三民高中歷史教科書

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
三民書局出版的「普通高級中學歷史第一冊」(左)引進日本出日文版(右)。圖/三民書局提供
三民書局出版的「普通高級中學歷史第一冊」(左)引進日本出日文版(右)。圖/三民書局提供

日本的「台灣熱」持續中，除了去年的珍珠奶茶狂潮、誠品生活在東京展店，這波台灣熱今年延伸到更深層的文化與歷史，反映在「台書日譯」上。三民書局出版的「普通高級中學歷史」近期引進日本，等於出現日文版的「高中台灣史教科書」，還曾登上暢銷書榜。

這一本由三民書局出版的「普通高級中學歷史」，是2012至2018年高中生使用的台灣史教科書版本之一，日文版由「雄山閣」出版社引進。書腰文案說這是「從舊石器時代到現代，了解台灣歷史的一本書」。

三民表示，雄山閣在2018年年底主動向三民書局洽談授權出版。雄山閣談及當初想要引介此書的原因:「現今的日本人如果能了解台灣歴史的話，對日台交流是非常重要的」。雄山閣為求「忠於原味」，在版面設計、文句翻譯上都盡量使日文版與原書一致。

三民表示，日文版今年上市以來，曾在日本亞馬遜網路書店「亞洲歷史」類排行榜拿下第一名，有讀者評價本書「非常難能可貴」、「讓人重新檢視日本與台灣關係的深度」。

日本 珍珠奶茶

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