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影／這些流行用語你都學過嗎 extra、cringey、basic是什麼意思？

聯合新聞網 / 希平方

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看完〈夏天俚語〉的影片後，大家應該都對 extra、cringey 和 basic 這三個字瞭若指掌了吧！下次聽到有人這樣形容你的時候，別再傻傻地以為是讚美啦！

想要成為走在時代尖端的潮流人，光認識這幾個俚語是不夠的！小編今天就要帶大家來認識幾個時下年輕人最愛用的英文俚語，讓你 2020 不落伍！

2020 必學俚語 TOP 5

◎ cap

Cap 原本是名詞「帽子」的意思，但後來也有「謊話」或可以當作動詞「說謊」的意思。這個俚語源自於美國的黑人文化，「to cap about something」就是「to lie about something」，或是他們也會說「no cap」來表示「沒騙人、真實的」，通常會用來強調某些令人難以置信的事情是真的。

John likes to cap about everything, no wonder he has no friends.（John 什麼事情都喜歡說謊，難怪他沒有朋友。）

There is no cap that there's a 90 percent discount on all the clothes in the store.（不用懷疑，店裡的衣服通通都打一折。）

或是在網路上比較口語化的用法也很常見喔！

That concert was amazing, no cap!（那場演場會很精采，沒在騙人！）

◎ GOAT

Goat 這個字原本是「山羊」的意思，但當全部寫成大寫後，其實就是「Greatest of All Time」的縮寫啦！用來形容某人或某事為「史上最棒」的意思。後來大家也會直接傳山羊的表情符號來代替喔！

Many people consider Kobe Bryant to be the GOAT in NBA history.（許多人認為 Kobe Bryant 是 NBA 歷史上最棒的。）

◎ flex

Flex 的意思是「活動（手臂、腿等）；使（肌肉）繃緊」，後來則常用來表示「炫耀」的意思。這個用法源自於「flexing one's muscles（使某人肌肉繃緊）」，代表「展現出身體強壯的感覺」，因此後來 flex 就用來形容一個人想要「炫耀、自我吹捧」的行為。另外，這個字也很常在 Rap 的歌詞裡面看到喔！更詳細介紹可以參考這邊：【卡卡英文聊天室】『炫耀』的英文除了 show off 還有什麼說法？

Sarah often purchases luxuries because she likes to flex on other people.（Sarah 常常購買奢侈品因為她喜歡向其他人炫耀。）

◎ wack

wack 當名詞是「瘋子」的意思，但後來常常被拿來當形容詞使用，表示某件事是「非常糟糕的、不好的」。

A: How was the movie last night?（昨晚的電影如何？）

B: The movie was wack. I fell asleep halfway through.（那部電影爛透了。我看到一半就睡著了。）

◎ slay

Slay 原本是指「殺害」的意思，但現在大家會把它用來形容「某件事做的很好、很成功，讓人留下深刻印象」的意思。類似用法還有大家熟悉的「Nailed it!（搞定了、成功了！）」、「Killed it! （做得好！）」，都可以表達相同的意思喔！

After practicing diligently for months, she finally slayed the performance.（經過好幾個月的勤奮練習，她終於成功完成演出。）

學會這幾個英文俚語，以後就可以隨時跟上潮流，不會再被時代淘汰啦！

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