影／這些流行用語你都學過嗎 extra、cringey、basic是什麼意思？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

看完〈夏天俚語〉的影片後,大家應該都對 extra、cringey 和 basic 這三個字瞭若指掌了吧!下次聽到有人這樣形容你的時候,別再傻傻地以為是讚美啦!

想要成為走在時代尖端的潮流人,光認識這幾個俚語是不夠的!小編今天就要帶大家來認識幾個時下年輕人最愛用的英文俚語,讓你 2020 不落伍!

2020 必學俚語 TOP 5

◎ cap

Cap 原本是名詞「帽子」的意思,但後來也有「謊話」或可以當作動詞「說謊」的意思。這個俚語源自於美國的黑人文化,「to cap about something」就是「to lie about something」,或是他們也會說「no cap」來表示「沒騙人、真實的」,通常會用來強調某些令人難以置信的事情是真的。

John likes to cap about everything, no wonder he has no friends.(John 什麼事情都喜歡說謊,難怪他沒有朋友。)

There is no cap that there's a 90 percent discount on all the clothes in the store.(不用懷疑,店裡的衣服通通都打一折。)

或是在網路上比較口語化的用法也很常見喔!

That concert was amazing, no cap!(那場演場會很精采,沒在騙人!)

◎ GOAT

Goat 這個字原本是「山羊」的意思,但當全部寫成大寫後,其實就是「Greatest of All Time」的縮寫啦!用來形容某人或某事為「史上最棒」的意思。後來大家也會直接傳山羊的表情符號來代替喔!

Many people consider Kobe Bryant to be the GOAT in NBA history.(許多人認為 Kobe Bryant 是 NBA 歷史上最棒的。)

◎ flex

Flex 的意思是「活動(手臂、腿等);使(肌肉)繃緊」,後來則常用來表示「炫耀」的意思。這個用法源自於「flexing one's muscles(使某人肌肉繃緊)」,代表「展現出身體強壯的感覺」,因此後來 flex 就用來形容一個人想要「炫耀、自我吹捧」的行為。另外,這個字也很常在 Rap 的歌詞裡面看到喔!更詳細介紹可以參考這邊: 【卡卡英文聊天室】『炫耀』的英文除了 show off 還有什麼說法?

Sarah often purchases luxuries because she likes to flex on other people.(Sarah 常常購買奢侈品因為她喜歡向其他人炫耀。)

◎ wack

wack 當名詞是「瘋子」的意思,但後來常常被拿來當形容詞使用,表示某件事是「非常糟糕的、不好的」。

A: How was the movie last night?(昨晚的電影如何?)

B: The movie was wack. I fell asleep halfway through.(那部電影爛透了。我看到一半就睡著了。)

◎ slay

Slay 原本是指「殺害」的意思,但現在大家會把它用來形容「某件事做的很好、很成功,讓人留下深刻印象」的意思。類似用法還有大家熟悉的「Nailed it!(搞定了、成功了!)」、「Killed it! (做得好!)」,都可以表達相同的意思喔!

After practicing diligently for months, she finally slayed the performance.(經過好幾個月的勤奮練習,她終於成功完成演出。)

學會這幾個英文俚語,以後就可以隨時跟上潮流,不會再被時代淘汰啦!

延伸閱讀

1. 【卡卡英文聊天室】salty 表示『很鹹』,He's so salty. 就是『他很鹹。』嗎?

2. 遨遊希臘神話世界!十大經典神話俚語的英文

3. 『壞人』也可以用有趣的英文俚語表達!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】