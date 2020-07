影／家裡的 Wi-Fi太慢嗎？ 教你五招解決問題！

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

跟他人借 Wi-Fi

去旅館、餐廳或朋友家時,如果想跟他們借 Wi-Fi,可以這樣說:

Do you have Wi-Fi here?(你們這裡有 Wi-Fi 嗎?)

Do you have free Wi-Fi here?(你們這裡有免費的 Wi-Fi 嗎?)

如果對方說有,但沒告訴你密碼,或你找不到他說的 Wi-Fi,可以這樣追問:

What's the Wi-Fi password?(Wi-Fi 密碼是什麼?)

Do I need a Wi-Fi password?(我需要知道 Wi-Fi 密碼嗎?)

Do you know the Wi-Fi password? Can you say the Wi-Fi name again?(你知道 Wi-Fi 密碼嗎?可以再告訴我一次 Wi-Fi 名稱嗎?)

I can't seem to find the Wi-Fi name.(我好像找不到這個 Wi-Fi 名稱。)

婉拒或主動借網路

如果有人向你借 Wi-Fi 但你不太想借的話,可以這樣婉拒:

I’m sorry. We only provide Wi-Fi service for our customers.(抱歉。我們只提供 Wi-Fi 服務給我們的顧客。)

I’m sorry. I’m on a limited data plan, and I’m running out of data.(抱歉。我有網路用量限制,用量快沒了。)

如果朋友沒有網路,而你願意借用的話,則可以這麼說:

I have unlimited data. I can share my phone’s Internet connection with you.(我有吃到飽。我可以分享我的手機網路給你。)

其他常見情境

假如連上 Wi-Fi 但訊號很弱,或你想確認對方有沒有連上,則可以說:

The Wi-Fi signal is weak. Do you have other Wi-Fi networks here?(這個 Wi-Fi 訊號很弱。這裡有其他 Wi-Fi 網路嗎?)

Did you successfully connect to Wi-Fi? The Wi-Fi name is your room number and the password is 13579.(你成功連上 Wi-Fi 了嗎?Wi-Fi 名稱是你的房間號碼,密碼是 13579。)

將這些表達法記起來,日後不管是要借 Wi-Fi,還是想婉拒或反映訊號問題時,相信你就知道該如何表達囉!

