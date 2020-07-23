影／家裡的 Wi-Fi太慢嗎？ 教你五招解決問題！
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Wi-Fi 是現代人生活中不可或缺的一部份，但也會常常遇到 Wi-Fi 很卡、網路不穩的狀況。今天這支影片就教你五個小撇步，讓你的網速更快速、流暢！
如果你家的 Wi-Fi 很卡的話，不妨試試看影片提供的小撇步，說不定這長期困擾你的問題就能迎刃而解囉！說到網路，想必大家也曾有過想跟別人或餐廳飯店借 Wi-Fi 的時候，或是他人想跟你借網路的狀況，今天就讓希平方跟大家介紹幾句實用的表達法吧！
跟他人借 Wi-Fi
去旅館、餐廳或朋友家時，如果想跟他們借 Wi-Fi，可以這樣說：
Do you have Wi-Fi here?（你們這裡有 Wi-Fi 嗎？）
Do you have free Wi-Fi here?（你們這裡有免費的 Wi-Fi 嗎？）
如果對方說有，但沒告訴你密碼，或你找不到他說的 Wi-Fi，可以這樣追問：
What's the Wi-Fi password?（Wi-Fi 密碼是什麼？）
Do I need a Wi-Fi password?（我需要知道 Wi-Fi 密碼嗎？）
Do you know the Wi-Fi password? Can you say the Wi-Fi name again?（你知道 Wi-Fi 密碼嗎？可以再告訴我一次 Wi-Fi 名稱嗎？）
I can't seem to find the Wi-Fi name.（我好像找不到這個 Wi-Fi 名稱。）
婉拒或主動借網路
如果有人向你借 Wi-Fi 但你不太想借的話，可以這樣婉拒：
I’m sorry. We only provide Wi-Fi service for our customers.（抱歉。我們只提供 Wi-Fi 服務給我們的顧客。）
I’m sorry. I’m on a limited data plan, and I’m running out of data.（抱歉。我有網路用量限制，用量快沒了。）
如果朋友沒有網路，而你願意借用的話，則可以這麼說：
I have unlimited data. I can share my phone’s Internet connection with you.（我有吃到飽。我可以分享我的手機網路給你。）
其他常見情境
假如連上 Wi-Fi 但訊號很弱，或你想確認對方有沒有連上，則可以說：
The Wi-Fi signal is weak. Do you have other Wi-Fi networks here?（這個 Wi-Fi 訊號很弱。這裡有其他 Wi-Fi 網路嗎？）
Did you successfully connect to Wi-Fi? The Wi-Fi name is your room number and the password is 13579.（你成功連上 Wi-Fi 了嗎？Wi-Fi 名稱是你的房間號碼，密碼是 13579。）
將這些表達法記起來，日後不管是要借 Wi-Fi，還是想婉拒或反映訊號問題時，相信你就知道該如何表達囉！
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