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大陸新增確診數低於日本 台大：境外生返台無須禁陸生
境外生陸續解禁，目前已開放19個「中低感染風險」地區或國家的境外學生申請返台，但遲未開放陸生入境，台灣大學今天呼籲政府盡速開放陸生返台。
台大表示，過去14天的新增確診案例，日本約為5100名，新加坡超過2900名，澳洲也近3000名，但這3個國家都被列入「中低感染風險」地區。在此同時，中國大陸地區（含港澳）確診人數僅630餘名，遠低於前述地區，但是陸生卻被排除在返台就學之外。
台大也表示，中央流行疫情指揮中心對於境外生開放地區並無意見，只要求學生入境都能遵守14天居家建議。所以從感染風險與防疫要求兩方面來看，都沒有繼續禁止陸生返台必要。
台大也說，學校關心所有學生的學習、就業以及未來前途，因此呼籲政府亦以學生的學業與前途為念，能比照中感染風險地區的學生返台條件，盡速開放陸生回台就學，讓他們得以完成學業。若能開放，宜快不宜遲，以便學生能盡速規劃返台，學校也能早做準備，確保校園與社區健康安全。
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