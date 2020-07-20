大陸新增確診數低於日本 台大：境外生返台無須禁陸生

從在家玩電腦到出外滑手機，網路讓朋友天涯若比臨，卻讓比鄰的家人越來越像天涯般遙遠；資訊垂手可得，心理困擾卻層出不窮，甚至罹患非典憂鬱。傳統憂鬱的症狀是情緒低落與厭食，非典憂鬱症卻是暴躁、憤怒，情緒起伏不定又難專心。他們何以易怒？海潮聲或古典音樂聲安撫人的情緒，因為聲音隱含旋律，科技產品連網快慢不定，有時指標還會不停轉、不知何時歇息，不規律是心靈安定的天敵。網路也削弱人的等待力。從前我們沒手機，與女友約好每日定時通電話，之前就是等待與整理情緒的時間，現在心情不好隨時Call，未給整理情緒的能力磨練，能力就用盡廢退。

2020-07-20 12:28