快訊

MLB／首場對外熱身賽敲二壘打 張育成勝利打點超火燙

三倍券塑膠片挨批垃圾 彭啟明嘆可惜：最後一關沒做好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中研院院士、分子生物學家黃以靜病逝美國 享壽73

聯合報 / 編譯馮克芸／即時報導
中研院院士、分子生物學家黃以靜7月8日病逝美國加州，享年73。圖為美國婦女名人堂提供的相片，拍照時間不詳。美聯社
中研院院士、分子生物學家黃以靜7月8日病逝美國加州，享年73。圖為美國婦女名人堂提供的相片，拍照時間不詳。美聯社

紐約時報報導，曾協助確認HIV病毒就是愛滋病原因的華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）7月8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲。黃以靜的先生Jeffrey McKelvy說，黃以靜是因肺炎併發症過世，但並非新冠肺炎

黃以靜是第20屆中研院院士、美國國家醫學院院士，去年入列美國婦女名人堂。她率先破解愛滋病毒DNA結構，為愛滋治療奠定基礎，由於研究影響深遠，曾被美國「科學家」雜誌（The Scientist）評為1980年代論文最常被人引用的女性科學家。

黃以靜1946年出生在中國大陸廣州，1952年隨家人移居香港，1968年洛杉磯加州大學畢業，1972年獲洛杉磯加大分子生物學博士學位。1973年起任職美國國家衛生院。1990年她任教聖地牙哥加大，持續研究HIV，找尋新療法及疫苗。2002年，她與人共同創辦生技公司Immusol，擔任首席科學家，後來該公司改名為iTherX製藥公司，但此公司現已停止對外營業。

紐時指出，黃以靜在病毒學上的研究現在被用來對抗新冠病毒。華裔科學家何大一說：「HIV研究為新冠病毒研究打下扎實的基礎。」

愛滋病 新冠肺炎 洛杉磯 院士 疫苗 中研院 華裔 醫學院

延伸閱讀

台灣全切除率高於美國 治療甲狀腺癌到底要不要全切？

世衛：全球新增近26萬人染疫 再創單日新高

這一疫…加速全球無紙化

IMF：美今年經濟恐萎縮6.6%

相關新聞

中研院院士、分子生物學家黃以靜病逝美國 享壽73

紐約時報報導，曾協助確認HIV病毒就是愛滋病原因的華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）7月8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲。黃以靜的先生Jeffrey McKelvy說，黃以靜是因肺炎併發症過世，但並非新冠肺炎。

台北探索館招募導覽小志工 今年增設市百年主題課程

適逢台北設市100周年，台北探索館針對喜歡文化歷史、且對導覽有興趣學童，舉辦「相遇1920台北市－台北城市古今巡禮」小志工研習營，周一起開放報名，開放國小4至6年級學童網路報名，將正取60名，學員會參訪大稻埕等地，通過研習課程後，還有機會擔任探索館正式小志工。

影／溫暖童書朗讀《愛你的媽媽》 如何表達你的愛？

故事中，作者用溫暖而細膩的文字來表達企鵝媽媽跟小企鵝之間真摯的情感。通過一張突如其來的卡片，小企鵝知道不論媽媽在多遙遠的地方，內心都是與他緊緊相依、永遠愛著他的！

【卡卡英文聊天室】salty 表示「很鹹」 He's so salty.是他很鹹嗎？

大家好，歡迎來到【卡卡英文聊天室】，今天聊天室裡面有什麼訊息呢？一起點開來看看吧！原來是針對 salty 的問題啊！我們知道 salt 就是「鹽巴」的意思，那 salty 跟 salt 長得很像，應該就是指「鹹鹹的」，但怎麼 He's so salty. 理解成「他很鹹。」就好像有點怪怪的？！老樣子，在繼續往下看答案之前，先給自己五秒鐘想想答案吧。

紐時賞析／新冠疫情添傷兵─知名醫學期刊

One study promised that popular blood-pressure drugs were sa...

紐時賞析／佛洛伊德之死 再掀法國販奴史

At a bend in the river, a succession of stately stone buildings, each more imposing than the last, stretches along the left bank. Their elegant 18th-century facades had helped Bordeaux, France, already famous for its wineries, become a UNESCO World Heritage site.

釣魚台到底是誰的？誰可辦釣魚比賽？ YouTuber理性回顧歷史 網友讚爆

誰有資格在釣魚台上辦釣魚比賽？60萬訂閱的知名Youtuber「Cheap」經常在頻道介紹歷史、分析國際時事，他日前推出〈釣魚台的前世今生 ▶ 釣魚台到底是誰的〉影片，勇敢碰觸敏感的「釣魚台主權」議題。Cheap回顧歷史文獻與國際法

U值媒／提倡禮義廉恥 等於威權復辟？

高雄市家長協會發起，由家長團體自費替學校設標語，而多數學校都選擇「禮義廉恥」，此舉卻引起高市綠營民代反彈。其實雲林縣由藍營執政後，也將「禮義廉恥」木匾掛回中小學，早先也引發雲縣綠營民代的不滿。「那是蔣中正時代的產物，」綠營民代對記者說，「12年國教要追求五育並重，而非威權復辟。」綠營對蔣中正反感，因此將他說過的話都視為威權象徵，但禮義廉恥乃由春秋時期的管仲所提倡，蔣中正只是去引用，難道蔣吃過牛排，以後任何人吃牛排，都威權復辟？

有夠卡哇伊！迪士尼達菲熊穿著家齊制服遊學日本

新冠肺炎疫情下，出現不一樣的台日校園交流。台南市家齊高中與日本滋賀縣甲賀市水口高校互寄裝有零食、布娃娃的紙箱，日方是忍者...

博碩士論文研究文化政策 獎金最高可達15萬

文資法、文化基本法、文化藝術獎助條例......台灣近年通過或修正不少重要文化政策，關於台灣文化政策的研究卻不多。文化部...

博碩士研究文化政策 可獲獎助

台灣近年通過或修正不少重要文化政策，包括文資法、文化基本法、文化藝術獎助條例等，不過，關於台灣文化政策的學術研究卻不多。...

數感實驗室／阿諾爾德的數學題目（一）

前幾周我們介紹了大數學家阿諾爾德主編的謎題集《給5歲到15歲小孩的問題》。這本書收藏了許多「看起來得用上很難的技巧，其實...

熱門新聞

清大等4校申請增設醫學系 最快今年10月有結果

影／參賽者實力不如以往 丘成桐中學數學獎金牌從缺

中小學科普閱讀力競賽 女生平均讀11本多於男生

中研院院士、分子生物學家黃以靜病逝美國 享壽73

科普閱讀力大賽頒獎 她4個月讀148本科普書

內壢高中特色課程「桃花源壢險記」 穿越時空跨界旅行

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。