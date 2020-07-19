中研院院士、分子生物學家黃以靜病逝美國 享壽73

紐約時報報導，曾協助確認HIV病毒就是愛滋病原因的華裔分子生物學家黃以靜（Flossie Wong-Staal）7月8日病逝於美國加州聖地牙哥，享壽73歲。黃以靜的先生Jeffrey McKelvy說，黃以靜是因肺炎併發症過世，但並非新冠肺炎。

黃以靜是第20屆中研院院士、美國國家醫學院院士，去年入列美國婦女名人堂。她率先破解愛滋病毒DNA結構，為愛滋治療奠定基礎，由於研究影響深遠，曾被美國「科學家」雜誌（The Scientist）評為1980年代論文最常被人引用的女性科學家。

黃以靜1946年出生在中國大陸廣州，1952年隨家人移居香港，1968年洛杉磯加州大學畢業，1972年獲洛杉磯加大分子生物學博士學位。1973年起任職美國國家衛生院。1990年她任教聖地牙哥加大，持續研究HIV，找尋新療法及疫苗。2002年，她與人共同創辦生技公司Immusol，擔任首席科學家，後來該公司改名為iTherX製藥公司，但此公司現已停止對外營業。

紐時指出，黃以靜在病毒學上的研究現在被用來對抗新冠病毒。華裔科學家何大一說：「HIV研究為新冠病毒研究打下扎實的基礎。」