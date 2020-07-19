台北探索館招募導覽小志工 今年增設市百年主題課程

適逢台北設市100周年，台北探索館針對喜歡文化歷史、且對導覽有興趣學童，舉辦「相遇1920台北市－台北城市古今巡禮」小志工研習營，周一起開放報名，開放國小4至6年級學童網路報名，將正取60名，學員會參訪大稻埕等地，通過研習課程後，還有機會擔任探索館正式小志工。

台北市觀光傳播局表示，今年度小志工研習營以「相遇1920台北市－台北城市古今巡禮」為主題，自8月17日至29日規劃「漫步大稻埕」、「台北城市絹印工作坊」、「導覽技巧培訓」等主題課程，深度認識台北市百年來的文化歷程，國小4年級至6年級學童免費報名參加。報名日期自7月20日上午10點起至7月31日上午10點止，共兩梯次，每梯次正取30名、備取20名，正備取名單將於8月3日上午抽出並公告於台北探索館官網。

旅遊科長朱品澤表示，今年小志工研習營除延續導覽培訓課程，更增加「設市百年」特展主題課程，展覽並與知名圖像品牌－黃阿瑪的後宮生活合作，策劃「黃阿瑪相遇1920台北市」特展，由黃阿瑪與貓咪成員帶領研習營學員回到1920年代的台北市。

課程除特展專人導覽，還將探訪大稻埕街區、臺灣新文化運動紀念館等文化知識場域，除認識台北摩登文化，了解日本時期兒童生活外，本次也有規劃「台北城市絹印工作坊」，指導小朋友們以絹印的方式設計專屬衣服與帆布袋。