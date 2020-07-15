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釣魚台到底是誰的？誰可辦釣魚比賽？ YouTuber理性回顧歷史 網友讚爆

聯合新聞網 / 文／時報出版提供
Cheap用台灣黑熊代表台灣、熊貓代表中國、柴犬代表日本，網友直呼超可愛。圖／取自Youtube影片
Cheap用台灣黑熊代表台灣、熊貓代表中國、柴犬代表日本，網友直呼超可愛。圖／取自Youtube影片

誰有資格在釣魚台上辦釣魚比賽？60萬訂閱的知名Youtuber「Cheap」經常在頻道介紹歷史、分析國際時事，他日前推出〈釣魚台的前世今生 ▶ 釣魚台到底是誰的〉影片，勇敢碰觸敏感的「釣魚台主權」議題。Cheap回顧歷史文獻與國際法，試圖釐清釣魚台到底屬於誰？他簡明扼要地呈現複雜的國際情勢，讓台灣、中國網友直呼很客觀好懂；該影片上傳不到3天就突破21萬觀看，生動的插畫更被大家稱讚超可愛，「台灣熊」、「日本柴」、「維尼紅衛兵」更應該出週邊商品。

影片一開始先回歸明朝史料，發現「自古以來」中國就知道「釣魚嶼」存在，並未多加管理；日本方面則提不出19世紀前與釣魚台的關係。但1895年馬關條約後，日本順理成章地統治了台灣與週遭島嶼──包括釣魚台，並將釣魚台租借給實業家生產加工食品，有確切的人為活動足跡。1945年二次世界大戰結束，中華民國拿回台灣與澎湖統治權，琉球群島與釣魚台則歸美軍管轄，後來美國與日本簽署條約，將釣魚台納入琉球管理，並由美軍託管。「1971年以前台灣的官方地圖、教科書，也都清楚的寫道『釣魚台是日本的』，但這也就埋下了日後釣魚台爭議的伏筆。」

日本從國際法角度主張，不僅「先佔」也實際支配釣魚台，理應擁有合法主權；中國歷經文化大革命、社會長期封閉，在1970年代以前，對釣魚台沒什麼意見，而1972年日本與中華民國斷交，改承認中華人民共和國，中國顧及外交情誼，沒有積極爭取，鄧小平更曾重申先擱置釣魚台問題，留給下一代去吵。中華民國則從條約、地理位置等立場，始終堅持釣魚台屬於「正統中國」，Cheap說：「每個人都有自己的道理，都拿自己最有力的講。」片尾提及，美國為了維持在亞太的既得利益，不願意中共取得戰略位置重要的釣魚台，因此把釣魚台交給日本，自然比交給台灣安全；並巧妙利用三地的矛盾，保持東亞地區的平衡、避免損害美國利益，「也可以說釣魚台爭議罪魁禍首就是美國。」

網友紛紛留言：「自從看了cheap的影片就覺得歷史好有趣哦！」、「釣魚台根本是美國的！」、「釣魚台爭議就是美國故意丟給中日台三方的一顆不定時炸彈，藉以隔岸觀火，翻成白話就是，你們去搶吧，我在旁邊看好戲！」

Cheap用台灣黑熊代表台灣、熊貓代表中國、柴犬代表日本，網友直呼超可愛。圖／取自Youtube影片
Cheap用台灣黑熊代表台灣、熊貓代表中國、柴犬代表日本，網友直呼超可愛。圖／取自Youtube影片

Cheap表示，他聘請了一位專職插畫家，為每集影片量身打造精美插圖，提高影片的品質。例如本集影片用台灣黑熊代表台灣、熊貓代表中國、柴犬代表日本，網友直呼超可愛、應該出貼圖、布偶；其中「紅衛兵」形象的維尼熊，更被網友推爆，直呼「拜託出公仔！」

Cheap在影片最後介紹暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）的新書《解密陌生人》（Talking to Strangers）Cheap說歷史上有許多「被陌生人蒙騙」的故事，像是英國首相張伯倫曾三次飛往德國親自會見希特勒，卻依然相信希特勒是誠懇的好人、德國不會開戰，最終導致二戰爆發，而真正看清希特勒的人，居然是不曾見過他的邱吉爾，為什麼當面接觸陌生人，反而容易被表相迷惑？書中有許多精彩故事，將帶領讀者省思不自覺的識人錯誤，重新理解陌生人、也保護自己。

釣魚台的主權歸屬向來是敏感議題，一直牽扯著台灣、中國與日本的三方關係。圖／取自Youtube影片
釣魚台的主權歸屬向來是敏感議題，一直牽扯著台灣、中國與日本的三方關係。圖／取自Youtube影片

美國分別告訴台日雙方擁有釣魚台管轄權，但明顯是偏袒日本的。圖／取自Youtube影片
美國分別告訴台日雙方擁有釣魚台管轄權，但明顯是偏袒日本的。圖／取自Youtube影片

《本文由時報出版授權刊登，未經同意禁止轉載。》

釣魚台 日本 希特勒 中華民國

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