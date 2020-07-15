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有夠卡哇伊！迪士尼達菲熊穿著家齊制服遊學日本
新冠肺炎疫情下，出現不一樣的台日校園交流。台南市家齊高中與日本滋賀縣甲賀市水口高校互寄裝有零食、布娃娃的紙箱，日方是忍者布偶，家齊則是穿著制服的達菲熊，也串起情誼。
家齊高中日前經六甲國中主任許嘉齡的引介，與滋賀縣甲賀市水口高校開啟泰迪熊國際交流專案計畫。兩校互寄一紙箱，在信箱中放入參與學生的英文自我介紹明信片、當地特色零食點心與吉祥物布偶，並互相約定九月再將紙箱寄回；交流期間則以影像、照片和文字紀錄布偶在兩校的校園生活點滴和城市風光。
水口高校寄來的是甲賀忍者的布偶與當地特色零食，家齊高中則寄出兩隻分別穿著由流行服飾科學生縫製的男、女學生迷你版制服、身背小書包的迪士尼達菲熊，以及5款台南古蹟限定零食，至聖點心麵、成功洋芋片、八家將乖乖、天后豌豆酥等到日本，藉此行銷府城在地文化特色。其中八家將乖乖上印有「惡靈退散」字樣，也為日方師生祈福平安健康。
家齊高中表示，今天是暑假第1天，家齊制服達菲熊已隨著台南限定零食，空運抵達滋賀縣甲賀市水口高校，兩校不僅在防疫期間彼此激勵打氣，也延續台日友好交流，行銷府城文化特色。
另家齊高中的日本姐妹校廣島神邊旭高校也因疫情關係，取消10月的來台修學旅行，但仍將透過視訊會議和泰迪熊國際交流方案，持續跨文化交流及延續姐妹校友好情誼。
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