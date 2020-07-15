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有夠卡哇伊！迪士尼達菲熊穿著家齊制服遊學日本

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市家齊高中寄穿著制服的達菲熊、台南古蹟限定零食到日本水口高校。記者鄭惠仁／攝影
台南市家齊高中寄穿著制服的達菲熊、台南古蹟限定零食到日本水口高校。記者鄭惠仁／攝影

新冠肺炎疫情下，出現不一樣的台日校園交流。台南市家齊高中與日本滋賀縣甲賀市水口高校互寄裝有零食、布娃娃的紙箱，日方是忍者布偶，家齊則是穿著制服的達菲熊，也串起情誼。

家齊高中日前經六甲國中主任許嘉齡的引介，與滋賀縣甲賀市水口高校開啟泰迪熊國際交流專案計畫。兩校互寄一紙箱，在信箱中放入參與學生的英文自我介紹明信片、當地特色零食點心與吉祥物布偶，並互相約定九月再將紙箱寄回；交流期間則以影像、照片和文字紀錄布偶在兩校的校園生活點滴和城市風光。

水口高校寄來的是甲賀忍者的布偶與當地特色零食，家齊高中則寄出兩隻分別穿著由流行服飾科學生縫製的男、女學生迷你版制服、身背小書包的迪士尼達菲熊，以及5款台南古蹟限定零食，至聖點心麵、成功洋芋片、八家將乖乖、天后豌豆酥等到日本，藉此行銷府城在地文化特色。其中八家將乖乖上印有「惡靈退散」字樣，也為日方師生祈福平安健康。

家齊高中表示，今天是暑假第1天，家齊制服達菲熊已隨著台南限定零食，空運抵達滋賀縣甲賀市水口高校，兩校不僅在防疫期間彼此激勵打氣，也延續台日友好交流，行銷府城文化特色。

另家齊高中的日本姐妹校廣島神邊旭高校也因疫情關係，取消10月的來台修學旅行，但仍將透過視訊會議和泰迪熊國際交流方案，持續跨文化交流及延續姐妹校友好情誼。

日本滋賀縣甲賀市水口高校寄來的是甲賀忍者的布偶與當地特色零食。記者鄭惠仁／攝影
日本滋賀縣甲賀市水口高校寄來的是甲賀忍者的布偶與當地特色零食。記者鄭惠仁／攝影

零食 高校 制服

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