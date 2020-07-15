博碩士研究文化政策 可獲獎助

台灣近年通過或修正不少重要文化政策，包括文資法、文化基本法、文化藝術獎助條例等，不過，關於台灣文化政策的學術研究卻不多。文化部近日公布新措施鼓勵博碩士研究文化政策，只要是以各類文化藝術政策為相關主題，並取得博碩士學位的研究者，最高可獲新台幣十五萬元獎勵。

文化部指出，為了培育國內文化政策人才、厚植文化政策知識基礎，鼓勵各大學院校博、碩士生進行文化藝術政策研究，訂定「文化部獎勵文化藝術政策博碩士論文作業要點」，即日生效。博士論文獎勵金額每名最高十五萬台幣，碩士論文獎勵金額每名最高為十萬台幣。

要點規定，文化藝術政策的範圍包含文化資產、博物館、社區營造、工藝、電影、廣播、電視、流行音樂、文學、出版、視覺藝術、表演藝術、文化交流、文化創意、文化科技、文化傳播及文化行政等。

兩年內以文化藝術政策相關主題論文取得國內公私立大學院校博、碩士學位者，即可提出申請，由文化部邀請相關領域學者專家進行審查。審查標準除了一般研究須具備的嚴謹、創新、完整等，也包括「研究成果之具體性及價值性」、「對文化藝術政策發展之特殊貢獻度」。

國立台灣藝術大學藝術管理與文化政策研究所所長劉俊裕指出，南韓設置「文化觀光研究院」，地位宛如文化部底下的「文化政策研究院」，研究院中聘僱上百名研究人員，進行政策規畫、統計、評估。

然而台灣缺乏此類組織，學界對藝術文化政策的相關研究也不夠多。劉俊裕指出，學院派的政策研究往往偏重於基礎研究，較少觸及具體政策。他樂見文化部推動此一獎勵，鼓勵有興趣的博碩士研究生投入文化政策研究，為台灣文化施政帶來創意與活力。