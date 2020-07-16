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影／溫暖童書朗讀《愛你的媽媽》 如何表達你的愛？

聯合新聞網 / 希平方

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故事中，作者用溫暖而細膩的文字來表達企鵝媽媽跟小企鵝之間真摯的情感。通過一張突如其來的卡片，小企鵝知道不論媽媽在多遙遠的地方，內心都是與他緊緊相依、永遠愛著他的！

透過這個故事，我們可以感受到企鵝媽媽對小企鵝強烈的愛。在現實生活中，相信大家也都有從父母身上感受到滿滿的愛的時候吧！而當你在接收愛的同時，是否也有記得要好好表達你的愛呢？今天就讓小編來告訴你，要怎麼把自己的愛大聲說出來！

給有點害羞的你

如果你平常跟爸媽的相處模式比較嚴肅，或是你個性比較害羞，不敢直接訴說你的愛的話，沒關係，這些句子也一樣能夠傳遞出滿滿的溫暖喔！

Mom, thanks for being by my side from day one. I appreciate everything you have done for me over the years.（媽，謝謝妳打從我出生就陪在我身邊。我很感激妳這幾年對我的付出。）

※ 這裡的 day one 字面上是「第一天」的意思，但如果用在這個情境下，其實就是代表「出生的那一刻」喔！

Dad, I’m proud to be your daughter. You are the best dad a kid could ever ask for!（爸，我很榮幸能夠當你女兒。你是我心目中最棒的父親！）

Mom and Dad, thank you for making our home the warmest and happiest place to be.（爸媽，謝謝你們讓家成為最溫暖又最開心的地方。）

給熱情如火的你

如果你跟小編一樣，擁有活潑奔放的個性，喜歡在爸媽面前表達自己的情感，那這些句子就很適合你喔！快點學起來好展現你熱情如火的愛吧！

Mom, I love you to the moon and back. No words can describe how much you mean to me.（媽，我愛妳愛得不得了。沒有言語能形容妳對我有多重要。）

※ 這裡的 to the moon and back 是指「從地球到月亮的距離」，代表一個人的愛像從地球到月亮一樣遠，非常濃厚喔！

Dad, you are the most important person in my life. Nobody can take your place in my heart.（爸，你是我生命中最重要的人。沒有人能取代你在我心中的地位。）

Mom, you are the first woman I've ever loved in my life.（媽，妳是我這輩子第一個愛上的女人。）

給幽默搞笑的你

如果你平常喜歡跟爸媽互相打鬧，偶爾會亂開玩笑的話，那這些句子一定能讓他們聽了會心一笑！趕快來看看吧！

Mom, I love you so much, but I will never accept your friend request on Facebook.（媽，我非常愛你，但我永遠不會接受妳臉書上的交友邀請。）

To show you my love, I decided to give you some peace and quiet.（為了表達我的愛，我決定給你一點安寧。）

※ 這句的 peace and quiet 包含了兩個名詞，其中，peace 意思是「和平」，quiet 在這裡也是當名詞，意思是「安靜、和平」，組合在一起就有了「清淨、安寧」的意思啦！

上面的句子大家都學起來了嗎？雖然文字能夠傳遞我們的感謝之恩，但如果能夠做出實際的行動也很棒喔！下次見到你的爸媽不妨給他們來個大大的擁抱吧！或是平常就乖一點不要再搗蛋了！

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