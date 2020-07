影／身體部位竟然都可以當動詞！ stomach、foot還可以這樣用

身體部位的單字除了當名詞使用,也可以當動詞喔!想知道要怎麼將這些動詞運用在生活當中的話,就先來看看這部影片吧!

相信大家應該都對各種身體部位的英文很熟悉吧!但你有想過,原來身體部位也可以當作動詞使用嗎?其實,在生活當中我們常常可以聽到喔!除了幫大家整理影片中比較難的用法,今天希平方也要帶大家認識更多相關的片語,讓你以後遇到不會再一頭霧水了!

身體部位當動詞

在影片當中,作者運用各種情境來解釋不同身體部位當動詞時應該如何使用。如果還是有點不懂的話沒關係,讓小編來幫大家統整一下吧!

◎ head 領導、率領

Head 當名詞是「頭」的意思,但它也有動詞的用法,意思是「領導、率領」,所以如果我們說 head a company 就是「領導一間公司」的意思喔!

William has already had years of experience heading a company.(William 已經有多年的領導公司經驗。)

◎ shoulder 承擔、肩負

Shoulder 當名詞是「肩膀」的意思。但也可以當作動詞表示「承擔、肩負」喔,常搭配 blame(譴責)、responsibility(責任)、burden(重擔)等,來表示將譴責、責任、重擔等扛在肩上、承擔下來。

The manager shouldered the blame for the company’s loss.(經理為公司的損失承擔了譴責。)

◎ back 支持

Back 當名詞有「背部」的意思,也可以用來表示「後面」這個方位。在口語中我們常常會說「我會在後面支持你」,因此,back 當動詞就變成「支持」的意思了,可以說 back someone 表示「支持某人」喔!

A trustworthy company backs its employees when they face difficulties.(在遇到困難時,一間可信賴的公司會支持他們的員工。)

◎ finger 指證

Finger 當名詞是「手指」的意思,影片中提到的 finger the suspect 則是將 finger 當成動詞「指證」的意思,表示用手指去把嫌疑犯指出來。

The witness fingered the suspect right after she was shown the pictures.(目擊者在看到照片後,馬上就指證了嫌疑犯。)

◎ stomach 忍受

Stomach 當作名詞是「胃」的意思,胃的功能是要消化食物,而我們常會說要「消化」一些難受的事情,因此後來 stomach 當動詞就引申為「忍受」的意思了!

Lucy couldn’t stomach the thought of getting on the bed without taking a shower first.(Lucy 無法忍受沒有先洗澡就上床。)

同場加映

除了影片中提到的用法,還有其他運用到身體部位的片語喔!我們一起來看看吧!

◎ foot the bill 買單、付帳

Foot 除了有「腳」的意思之外,也有「底部」的意思。以前國外的人在買單的時候習慣把金額寫在帳單的底部(at the foot of the bill),並在上面簽名。因此,後來 foot 有了動詞「支付」的意思,而 foot the bill 就引申為「買單、付帳」的意思喔!

In order to foot the bill for his college tuition, he worked double shifts on weekends.(為了付他的大學學費,他週末的時候都值兩個班。)

◎ elbow somebody out 排擠;強行使…離開(職位或工作)

Elbow 是「手肘」的意思,當動詞用則為「用手肘推開」。這個片語字面上的意思是用手肘將某人推開,後來則引申為「排擠、強行使…離開(職位或工作)」的意思。

His manager elbowed him out for his terrible performance.(他的經理因為他糟糕的表現而強迫他離開這個工作。)

了解了這些身體部位當動詞使用的用法和片語後,相信大家以後聽到都能夠應對如流,不會再傻傻的被搞混啦!

