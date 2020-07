影／【一分鐘英語】都是「也」 also、as well、too到底差在哪？

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

希老師常常收到學生的問題:as well、also、too 都是「也」的意思,到底差在哪呢?今天就用一分鐘的時間來學習三個字的差別吧!

看完後,你是不是也更加了解 also、as well 跟 too 的用法差別了呢?如果還是有點不清楚或記憶不深的話沒關係,小編來幫大家整理一下,幫助各位進一步了解這幾個字的差異和使用時機。

首先,also、as well、too 都有「也」的意思,大致有以下區別:

also 用在句中或句首,較常用於書面文本

Also 相較之下比較正式,常用於書面文本,一般放在句中或句首。放句中時常置於 be 動詞及助動詞後、一般動詞前。例如:

The guidebook has been published and is also available for download online.(這本指南已經出版,也可以在網路上下載。)→ also 出現在 be 動詞後面

He is a famous pop singer who also writes poems and plays.(他是位知名流行歌手,也寫詩和劇本。)→ also 出現在一般動詞前

Frank Benjamin is the founder and also CEO of this company.(Frank Benjamin 是這間公司的創辦人,也是總裁。)

此外,also 也可以放在句首用以加強語氣。所以如果有句子是:

This documentary has gained wide attention and has also won several international awards.(這部紀錄片不只備受關注,也贏得一些國際獎項。)

我們也可以將 also 移到句首來加強語氣,寫成:

= This documentary has gained wide attention. Also, it has won several international awards.(這部紀錄片備受關注。此外,它也贏得一些國際獎項。)

as well 跟 too 通常用在句尾,而美式英文口語中更常用 too

As well 和 too 一般則用在句尾。在美式英文中,as well 又比 too 來得正式,一般口語中更習慣也更常用 too,但在英式英文中則沒有這個差別。我們來實際看幾個例子比較一下:

He’s a talented actor and also a popular columnist.(他是位才華洋溢的演員,也是位人氣專欄作家。)→ also 放句中;較常用於書面

也可以用 too 和 as well 改寫成:

= He’s a talented actor and a popular columnist too. → too 放句尾;口語常用

= He’s a talented actor and a popular columnist as well. → as well 放句尾;在美式英文中,as well 比 too 來得正式,口語上沒有 too 來得常用;在英式英文中則都常用。

He played the electric guitar and also drums.(他彈電吉他也打鼓。)→ also 放句中;較常用於書面

也可以用 too 和 as well 改寫成:

= He played the electric guitar and drums too. → too 放句尾;口語常用

= He played the electric guitar and drums as well. → as well 放句尾;在美式英文中,as well 比 too 來得正式,口語上沒有 too 來得常用;在英式英文中則都常用

在今天的專欄中,我們比較了 also、as well、too 這三個可以用來表示「也」的字詞,好好記住這幾個字的差別和使用時機,日後實際要用時就不會手忙腳亂囉!

