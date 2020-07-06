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弘光科大美髮系生奪6金 師陪熬夜練習

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大美髮系老師呂佩芸(右前一)陪學生熬夜，OMC技藝賽奪6金。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系老師呂佩芸(右前一)陪學生熬夜，OMC技藝賽奪6金。圖／弘光科大提供

弘光科技大學美髮造型設計系學生參加「2020技藝達人市長盃暨OMC世界盃國手選拔賽」，學生在賽前一周熬夜練習，指導老師陪同指導激勵，這次比賽和全國350位好手較勁，同時角逐52位國手資格，弘光科大學生奪6個冠軍、4個亞軍、3個季軍，大二學生陳振恩參加女子沙龍剪髮，獲國手入選，是最年輕的選手，也獲得代表台灣赴巴黎參加世界盃決賽的資格。

弘光科大美髮系助理教授呂佩芸表示，受到新冠肺炎影響很多比賽取消，這是本學期唯一一場比賽，比賽今年從藝術類轉向商業類，符合美髮系實務教學取向，她帶著大一、大二總共15位學生參賽，首次帶領學生參加這項賽事，陪著學生熬夜狂練習，學生專心下功夫準備，果然不負眾望獲得好成績。

參加國手選拔的大二學生陳振恩，在女子沙龍剪髮奪得亞軍，也取得赴法國參加國際賽事的門票資格，他說自己參加過不少比賽，但是首次參加這個賽事還是有壓力，很怕失誤，為符合商業類市場取向，作品簡單不浮誇，造型修剪到乾淨俐落，最後拿下第二名，「第一名是社會人士，我拿下奪亞軍也很開心。」

女子時尚剪髮這個項目，弘光科大包辦前三名。奪冠的大二學生劉巧芸指出，以前參加過其他比賽，這次成績最好，她的作品以水母為發想，用黃色、藍色、橘色等亮色系讓造型更具視覺張力，光是設計構圖初稿便花了二周構思，在老師指導下，順利完成作品。

劉巧芸說，比賽前和同學一起留在學校練習，每天都練到深夜12點才回宿舍，賽前倒數最後一周更是練習到天亮才結束，大家相互激勵，老師也好幾天陪同指導他們到快要天亮，父母每天會等她回宿舍報平安才能安心睡覺，因此賽前特別請父母不要等，「父母是我的靠山，比賽奪冠要謝謝他們，過程很累卻很值得。」

在女子時尚剪髮拿下亞軍的大一學生郭權輝，首次比賽便拿下好成績。他說，高中念觀光科，因喜歡美髮，高三時跨群組考統測，如願考上美髮系，上大學，深覺技術不如科班出身的同學，每天下課後把老師當天教過的造型、編髮，再重新練習一次，不斷重複練習奠定基礎，這學期覺得技術變純熟，才決定報名比賽，他抱持強烈企圖心逼迫自己練習。

郭權輝說，首次比賽很緊張，賽前5分鐘手抖個不停，後來專注在手感上才克服情緒，比賽前老師陪大家一起練習，一一指導，叮嚀作品必須專注更在細節的部分，上場比賽依照老師的指導操作，很開心拿下第二名，透過比賽，在技術上、美感及精緻度都大大提高。

弘光科大美髮系老師呂佩芸(中)陪學生熬夜，學生們在OMC技藝賽奪6金。圖／弘光科大提供
弘光科大美髮系老師呂佩芸(中)陪學生熬夜，學生們在OMC技藝賽奪6金。圖／弘光科大提供

剪髮 熬夜

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