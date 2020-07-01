博客來公布上半年暢銷榜 疫情刺激年輕世代愛讀書
博客來今天公布2020上半年閱讀暢銷榜，由「這世界很煩，但你要很可愛」奪下上半年銷售冠軍。博客來指出，年輕世代對「後疫情時代」的集體焦慮，促使30歲以下的購書人數全面提升，閱讀力大爆發。
博客來指出，上半年在宅經濟效應下，大幅提升居家閱讀需求，使得「童書」稱霸各類版品，與商業理財、漫畫成為博客來上半年漲幅最高的三大類型，業績兩位數成長。此外，年輕世代對世界現狀、自身前景產生更多的疑問與追求，因此閱讀力大爆發，帶旺Q2之後圖書銷售表現。
博客來上半年閱讀暢銷榜榜首由「這世界很煩，但你要很可愛」奪下，同時也是心理勵志類冠軍。本書由27位作家聯手打造，以坦然接受生活給予自己的所有，無畏向前，不討好，不將就，詮釋「可愛」的新定義，吸引逾5成29歲以下女性讀者青睞。
亞軍是習慣養成實作指南常勝軍「原子習慣」，至今已熱銷數萬本；增強個人就學與就業的考用書「新制多益」連續三年入榜，成為上半年季軍。
粉絲動員力超強的「木曜4超玩：臺灣TOP1網路實境綜藝節目幕後創作秘辛」、「2020唐綺陽星座運勢大解析」挾帶超高人氣，分別吸引超過7成以上男性及女性讀者的支持，榮登暢銷TOP4、TOP5。
值得一提，暢銷前四名購買主力逾半數為30歲以下年輕讀者支持，顯見年輕讀者的購書人數逐步提升。
閱讀暢銷榜TOP6到10依序為：「ROLAND 我，和我以外的」、「我畢業五年用ETF賺到400萬」、「曼巴精神」、「後來的你，好嗎？」、「跟著柴鼠學FQ做自己的提款機」。
博客來指出，綜觀2020年上半年閱讀趨勢，宅經濟發酵，居家閱讀需求大增，家長首當其衝需要大量的童書，讓孩子在家裡排解無聊，使得「童書」位居暢銷書類型之冠。
其次因疫情導致全球金融市場動盪，吸引青壯族群對個人理財、投資市場的好奇心，漫畫也在「鬼滅之刃」的旋風帶領下闖入圖書業績成長三大類，讓童書、商業理財、漫畫三個類型，成為上半年圖書業績成長主要動能。
博客來表示，年輕世代對「後疫情時代」的集體焦慮，不論成功法、投資術、語言學習、還是心理勵志等書籍等，30歲以下的購買人數全面提升，反映出年輕人試圖透過精進自我，爭取更好的就業條件和行為表現，閱讀力大爆發。
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