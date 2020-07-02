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影／黑人爸媽教小孩 如何應對警察

聯合新聞網 / 希平方

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在美國，非裔美國人時常受到警察不平等、不人道的待遇，讓我們來透過影片好好了解、關心一下非裔美國人是如何戰戰兢兢地應對警察吧！

雖然警察對黑人的不平等待遇短時間內難以改善，但從影片中可以看到黑人爸媽如何幫助小孩預演被警察臨檢的情形，以避免任何不必要的衝突發生。今天希平方也要來教大家各種警察臨檢時會使用的英文，讓各位在國外不幸遇上這一類的事件時也能有所準備喔！

警察會用的英文

在國外時，當目光兇狠的警察緩緩走向你時，他們很有可能會用以下這些句子和你說話。

Freeze! Police!（別動！警察！）

Step out of the car slowly.（慢慢走出車子來。）

License and registration, please, ma'am / sir.（小姐 / 先生，請出示您的駕照和牌照。）

May I see your ID, please?（我能看看你的證件嗎？）

Put your hands on your head.（把你的手放在頭上。）

Are you carrying any illegal drugs?（你有攜帶任何毒品嗎？）

Do you have a weapon?（你有攜帶武器嗎？）

I will give you a warning this time. Don’t do it again, okay?（這次我就給你一個警告。別再這麼做了好嗎？）

I'm going to write you a ticket.（我要開給你一張罰單。）

You are under arrest.（你被逮捕了。）

I am taking you in.（我要帶你到警局。）

= I am taking you to the police station.

You have the right to remain silent.（你有權保持沉默。）

遇到警察時可以說的英文

遇上警察時，可以試著使用以下的句子，不過最好的辦法還是先把雙手舉起來，遵從警察的指示。

I'm unarmed, and I have nothing that will hurt you.（我手上沒有任何武器，我沒有任何會傷害你的東西。）

Excuse me, sir. Why did you pull me over?（不好意思。您為何要把我攔下來呢？）

Can I go reach in my back pocket to get my ID out?（我可以從我後面的口袋裡拿出我的身分證嗎？）

Have I done something wrong?（我有做錯什麼事情嗎？）

Can I call a lawyer?（我可以打給律師嗎？）

警察可能會臨檢的項目

這裡也幫大家列上一些警察可能會臨檢的項目，不幸遇上類似狀況時就能了解對方的意思囉！

◎ speeding 超速

Lucas was pulled over for speeding.（Lucas 因為超速被攔下。）

◎ drunk driving 酒駕

Drunk driving might cause car accidents or road traffic injuries, putting you and others at great risk.（酒駕可能會造成車禍或道路交通事故，讓你和其他人處在極大的危險之中。）

◎ shoplifting 竊盜（店內順手牽羊）

The man who lived nearby was convicted of shoplifting in the convenience store.（住在附近的那名男子因為在便利商店內順手牽羊而被判罪。）

◎ theft 竊盜

Maggie admitted the theft of three pairs of earrings.（Maggie 承認偷了三副耳環。）

◎ vandalism 破壞公物

While people's anger against racism is understandable, we still can’t tolerate vandalism.（雖然人們對種族主義的憤怒是可以理解的，我們還是不能容忍破壞公物。）

◎ smuggling 走私

Linus faces a ten-year jail sentence for drug smuggling.（Linus 因為走私毒品而被判十年有期徒刑。）

◎ drug trafficking 毒品買賣

The Dutch police arrested two men suspected of playing major roles in global drug trafficking.（荷蘭警方逮捕了兩名涉嫌從事跨國販毒的男子。）

書到用時方恨少，現在就趕快多念幾次加深印象吧，即使沒出國，追劇、看電影時也可能會聽到這些句子喔！

延伸閱讀

1. 【看時事學英文】『佛洛伊德事件』相關英文詞彙懶人包

2. 『命案現場』相關英文－－犯罪現場？不在場證明？

3. 【新聞英語】讀懂時事新聞必須要會的－－犯罪英文單字

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

警察 臨檢 毒品

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