影／黑人爸媽教小孩 如何應對警察

在美國,非裔美國人時常受到警察不平等、不人道的待遇,讓我們來透過影片好好了解、關心一下非裔美國人是如何戰戰兢兢地應對警察吧!

雖然警察對黑人的不平等待遇短時間內難以改善,但從影片中可以看到黑人爸媽如何幫助小孩預演被警察臨檢的情形,以避免任何不必要的衝突發生。今天希平方也要來教大家各種警察臨檢時會使用的英文,讓各位在國外不幸遇上這一類的事件時也能有所準備喔!

警察會用的英文

在國外時,當目光兇狠的警察緩緩走向你時,他們很有可能會用以下這些句子和你說話。

Freeze! Police!(別動!警察!)

Step out of the car slowly.(慢慢走出車子來。)

License and registration, please, ma'am / sir.(小姐 / 先生,請出示您的駕照和牌照。)

May I see your ID, please?(我能看看你的證件嗎?)

Put your hands on your head.(把你的手放在頭上。)

Are you carrying any illegal drugs?(你有攜帶任何毒品嗎?)

Do you have a weapon?(你有攜帶武器嗎?)

I will give you a warning this time. Don’t do it again, okay?(這次我就給你一個警告。別再這麼做了好嗎?)

I'm going to write you a ticket.(我要開給你一張罰單。)

You are under arrest.(你被逮捕了。)

I am taking you in.(我要帶你到警局。)

= I am taking you to the police station.

You have the right to remain silent.(你有權保持沉默。)

遇到警察時可以說的英文

遇上警察時,可以試著使用以下的句子,不過最好的辦法還是先把雙手舉起來,遵從警察的指示。

I'm unarmed, and I have nothing that will hurt you.(我手上沒有任何武器,我沒有任何會傷害你的東西。)

Excuse me, sir. Why did you pull me over?(不好意思。您為何要把我攔下來呢?)

Can I go reach in my back pocket to get my ID out?(我可以從我後面的口袋裡拿出我的身分證嗎?)

Have I done something wrong?(我有做錯什麼事情嗎?)

Can I call a lawyer?(我可以打給律師嗎?)

警察可能會臨檢的項目

這裡也幫大家列上一些警察可能會臨檢的項目,不幸遇上類似狀況時就能了解對方的意思囉!

◎ speeding 超速

Lucas was pulled over for speeding.(Lucas 因為超速被攔下。)

◎ drunk driving 酒駕

Drunk driving might cause car accidents or road traffic injuries, putting you and others at great risk.(酒駕可能會造成車禍或道路交通事故,讓你和其他人處在極大的危險之中。)

◎ shoplifting 竊盜(店內順手牽羊)

The man who lived nearby was convicted of shoplifting in the convenience store.(住在附近的那名男子因為在便利商店內順手牽羊而被判罪。)

◎ theft 竊盜

Maggie admitted the theft of three pairs of earrings.(Maggie 承認偷了三副耳環。)

◎ vandalism 破壞公物

While people's anger against racism is understandable, we still can’t tolerate vandalism.(雖然人們對種族主義的憤怒是可以理解的,我們還是不能容忍破壞公物。)

◎ smuggling 走私

Linus faces a ten-year jail sentence for drug smuggling.(Linus 因為走私毒品而被判十年有期徒刑。)

◎ drug trafficking 毒品買賣

The Dutch police arrested two men suspected of playing major roles in global drug trafficking.(荷蘭警方逮捕了兩名涉嫌從事跨國販毒的男子。)

書到用時方恨少,現在就趕快多念幾次加深印象吧,即使沒出國,追劇、看電影時也可能會聽到這些句子喔!

