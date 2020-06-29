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南美館郭雪湖特展 VR帶你走入名畫中

聯合報 / 記者何定照
膠彩畫大師郭雪湖畫的台南小西門舊景。記者何定照／攝影
膠彩畫大師郭雪湖畫的台南小西門舊景。記者何定照／攝影

膠彩畫大師郭雪湖一生坎坷流離，1971年就因作家長子郭松棻在美參與保釣被點名為中共特務，憂心家族像好友畫家陳澄波等人在228事件遭遇，匆匆舉家赴美，晚年盼返鄉卻不得。台南市美術館舉辦「心內的所在 郭雪湖望鄉特展」，聚焦郭雪湖多年於海內外累積的多元觀點與回望故鄉的內心歷程，是近年最具規模的郭雪湖特展。

這也是台南美術館為建構台灣美術史所規畫的系列展覽之一。南美館館長潘襎表示，南美館想從台南土地出發，輻射出去做全國的本土美術史，讓台灣美術史更紮實。除了先前的郭柏川展、這次的郭雪湖展，接下來還有洪通展，都解析台灣美術一脈相承歷史。

全展從郭雪湖兒子郭松年近年為寫成的父親傳記「望鄉」發想，以一樓四個展間展出郭雪湖上百件手稿、色稿、繪畫原作、文獻資料等，呈現大師作畫一路變化脈絡，非常難得。潘襎表示，為凸顯藝術的當代價值，該展還特地設計相關動畫及VR、AR，作品都獲國際大獎。

走進A展間，會看到郭雪湖自幼畫作，表現他的天分與受各國影響痕跡。潘襎說，像郭雪湖14歲時臨摹日本畫家橋本關雪「深山逸士圖」，迥異中國傳統水墨畫「高遠、深遠、平遠」透視角度畫法，而是從近距離俯瞰，可以清楚看到左下方文人書齋，及更下方小童汲水。

又如他1930年「南街殷賑」名作，描寫大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶熱鬧景象。潘襎表示，中國水墨畫傳統上著重表現自然山川，關注人與大自然邂逅的心靈昇華，對人文景觀較排斥，郭雪湖該作卻只細密描寫人文景觀，可說是台灣首張表現人物風俗作，有點像是台灣版的「清明上河圖」。

觀眾也會發現，展中該畫色彩較黯淡，因為它其實只是「南街殷賑」色稿。潘襎說，從兩畫不同，可看到郭雪湖對色彩使用斟酌，看到畫家思慮轉變。

郭雪湖另幅名作「圓山附近」的作畫脈絡更明顯，潘襎表示，從現場三幅大型底稿、色稿可看到，他對畫中人物從台灣農婦到日本農婦的設計轉變，以及從水肥車到推車到不畫車的思考。色彩與線條的使用上，則可見他明顯受「大和繪」重視細節勾勒與漸層色彩，而非中國水墨僅強調氣氛。

同一展間，還可看到郭雪湖以台南赤崁樓及已消失的小西門為對象的畫作，呈現他早年記憶中的民眾生活樣貌，都鮮活亮麗。

在B展間，呈現郭雪湖以79歲高齡，在舊金山居處畫的春夏秋冬四聯作。潘襎說，郭雪湖晚年總盼回鄉，但因年事已高，無法啟程，老把舊金山山水以為是早年淡水。該系列也呈現他鄉愁。同展間還可看到他畫的蘇花公路等。

也很難得的還有C展間的多幅「戎克船」，驚人的是，郭雪湖畫淡水早年這些船，從年輕畫到年老，可見不論他人在何處，都思念早年故鄉風景。D展間更有多媒體藝術家黃心健團隊的VR、AR作品「望鄉三態」，觀眾將能實際走入「南街殷賑」畫中，與畫中人物互動，驚奇感、臨場感十足。

該展展至7月5日，潘襎說，展期以來，已讓很多人開始真正去思考台灣早期的美術發展，他也希望，以此展開始，解開更多台灣美術謎題，以郭雪湖來說，他曾在中國、日本的發展究竟如何，都該再一一解析，盼能讓台灣美術史更加把勁。

膠彩畫大師郭雪湖的「南街殷賑」色稿。記者何定照／攝影
膠彩畫大師郭雪湖的「南街殷賑」色稿。記者何定照／攝影
膠彩畫大師郭雪湖一生畫多幅「戎克船」，都在思鄉。記者何定照／攝影
膠彩畫大師郭雪湖一生畫多幅「戎克船」，都在思鄉。記者何定照／攝影

舊金山 日本 霞海城隍廟

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