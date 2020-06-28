快訊

F1／不想背負父親盛名 舒馬克兒子曾經棄父姓

獨／陪伴天母人33年！「大爺西餐」7月17日熄燈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛武營下半年狂推51檔！ 7月3日首波啟售早鳥搶票75折

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
衛武營國家藝術文化中心2020下半年將推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心2020下半年將推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影

衛武營國家藝術文化中心今天舉行記者會，宣告2020下半年節目起跑，疫情期間蓄積能量迸發，共推出51檔、90場主合辦節目與展覽，請大家趕快「歸營」進場看表演。7月3日起首波會員早鳥票啟售。

「上半年疫情的陰霾，就讓我們用藝文的力量來抹除。」衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬表示，《杜蘭朵》的公主徹夜未眠橋段，一個概念是重生，衛武營用《杜蘭朵》作為下半年的開場，代表抱持希望，場館、表演藝術產業以及整個社會，能在疫情過後迎接新的生活。

7月3日起首波會員早鳥啟售，除了衛武營與德國萊茵歌劇院跨國共製的《杜蘭朵》，還有集結多位大師級音樂演出，《王心心作場─蝶戀花》，以五位宋詞名家的文學入歌；林懷民一桌一椅劇場《大家都叫我咪咪—林玲慧詠嘆浦契尼》，重現浦契尼經典詠嘆調；《呂紹嘉&湯瑪斯‧漢普森&NSO》演繹斯特拉溫斯基、貝多芬、馬勒等名家經典；《建築聲學大師徐亞英與NSO 帶您聆賞衛武營》，讓觀眾和聲學大師徐亞英，一同探索衛武營葡萄園式音樂廳奧秘；再訪衛武營的音樂怪傑烏果斯基，將帶來令人驚豔的全場蕭邦經典。戲劇節目有創作社劇團帶來的白先勇《孽子》，睽違6年再次登場。

「衛武營周年慶2.0」，包含雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《定光》；臺灣豫劇團豫莎劇《天問》；四度獲得法國「音樂之光」大獎法國管風琴家《提耶里．艾斯卡許管風琴獨奏會》；衛武營藝術總監簡文彬將和艾斯卡許及高雄市交響樂團，演出《頂尖交鋒—簡文彬×艾斯卡許×高雄市交響樂團》，以及首度和高雄市國樂團合作《簧之狂響—簡文彬與高雄市國樂團音樂會》；韓國全州國際音樂節2019年優勝團隊的桑加魯樂團，則帶來在西班牙旅途啟發的《朝聖之路》。

第二波會員早鳥啟售自9月4日起，第三波會員早鳥啟售自10月8日起。今年「衛武營馬戲平台」有兩檔售票演出，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《苔痕》；魔人神手製造所《人類狂想曲》。「高雄雄厲害」系列也有許多精彩節目。

下半年衛武營推出振興方案，從7月15日至12月31日，凡參加廳院導覽兩人同行享振興價200元（原價300元），或於場館內單筆消費滿200元，即可兌換1張主辦節目85折優惠券，不可與其他優惠或折扣共用，不適用最低票價與小時光系列。持振興券至場館7家風格店鋪消費，有機會獲得最低65折、最高1000元抵用券等多種優惠。節目資訊與優惠訊息可至衛武營官網查詢

衛武營國家藝術文化中心2020下半年將推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心2020下半年將推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬宣告2020下半年節目起跑，共推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影
衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬宣告2020下半年節目起跑，共推出51檔、90場主合辦節目與展覽。記者徐如宜／攝影

衛武營 交響樂團 高雄市

延伸閱讀

台指揮莊東杰 2021年接任波鴻交響樂團音樂總監

衛武營推劇場藝術 教青少年讀劇

衛武營推劇場藝術教育 教青少年「讀劇」學對話與傾聽

衛武營劇場藝術體驗教育 青少年「讀劇」學習對話傾聽

相關新聞

衛武營下半年狂推51檔！ 7月3日首波啟售早鳥搶票75折

衛武營國家藝術文化中心今天舉行記者會，宣告2020下半年節目起跑，疫情期間蓄積能量迸發，共推出51檔、90場主合辦節目與...

不出國也能線上觀光學英文 「美旅達人」競賽開跑

教育部委託台師大設立英語線上學習平台「Cool English」約37萬人註冊，國教署表示今年暑假與美國旅遊推展協會合作...

國際小學堂／認識黑人6月節 願歧視不再有

每年六月十九日是美國紀念奴隸制結束的日子，史稱六月節，慶祝方式包括家庭和社區聚會、朗讀「解放宣言」、舉行宗教儀式、遊行、...

紐時賞析／顧客湧向外送平台 餐廳添憂

Before the coronavirus lockdowns, Matt Majesky did not take ...

紐時賞析／疫情拖垮經濟 職場媽媽受創

Working during the pandemic has meant very different things for Virginia Dressler and for her husband, Brandon.

「炫耀」的英文除了show off 還有什麼說法？

今天【卡卡英文聊天室】裡面有什麼訊息呢？一起點開來看看吧！

影／比爾蓋茲的 2020夏日閱讀書單

微軟創辦人比爾蓋茲退休後除了忙公益，更是保持大量閱讀的好習慣。今年他又推薦五本好書，炎炎夏日，在家閱讀為心靈充電也是種度過方式。

青少年國際觀分數降低 外語閱讀能力不足是主因

金車文教基金會今天發表地球村公民國際觀問卷調查結果，今年青少年對自己有沒有國際觀的自評分數下降3.7分，近六成青少年認為...

數感實驗室／全世界最迷人的數學家 約翰．康威染疫病逝

新冠肺炎疫情奪走了許多寶貴的生命，任何一個人的離去都是無可抹滅的傷痛。今天我們要介紹的，則是4月初過世，讓數學界惋惜不已的數...

U值媒／別太早當看人臉色的孩子，好嗎？

不記得是什麼時候，我開始覺得自己很會看人臉色，如果認真追究下來，我猜想應該是因為小時候家裡的小孩很多，父親採取非常嚴格的管教方式，為了要避免挨揍所以我學會了觀察父親的一舉一動。記憶中父親會沒來由的發飆，現在的我可以體會應該是跟家裡的經濟壓力有關，尤其是每到開學註冊的時候，家裡的低氣壓真是令人窒息。為了避開他心情不爽免得遭來沒有預期的責罵，（父親打人是採預告制的，主要集中在我們發下成績單的時候）只要父親在家，我們每個人都會乖乖地坐在書桌前（坐在書桌前完全是一種掩護並沒有認真看書）。從小看著哥哥姊姊被揍到大，所以我發展出我自己的求生之道，但是那個時候的我並不知道原來這就是看人臉色。

好讀周報／103歲退休醫生為新冠肺炎研究盡心力 走馬拉松募款

新聞故事：新冠肺炎讓許多事情停擺，不少人趁機休息，也有人把握時間「動起來」，做有意義的事。高齡103歲的比利時退休醫生里...

好讀周報／日本近畿大學防疫對策 不擺透明隔板改放鮪魚

就算是大家都得做、到處可見的事，但有人就是可以用心把這些事做到令人佩服的地步。位在日本大阪的近畿大學，最近在學校圖書館內實施了全新的防疫對策，不同於一般擺上透明隔板的做法，桌上是多了一隻隻的鮪魚頭或尾間隔座

熱門新聞

明增4名境外生返台 仍有4萬生被擋在國門外

為什麼清大、交大沒有醫學系？ 網指1關鍵原因：辦學目的不同

準公幼每月最多收750元延托費 多次違規將退場

超收幼兒、巧立名目收費 準公幼上路2年亂象多

僅62名境外生通過審核返台 陸生盼以1舊生、1新生序位安排

民團籲義務教育向下延伸 增「小學0年級」收5歲童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。