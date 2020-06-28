衛武營下半年狂推51檔！ 7月3日首波啟售早鳥搶票75折

衛武營國家藝術文化中心今天舉行記者會，宣告2020下半年節目起跑，疫情期間蓄積能量迸發，共推出51檔、90場主合辦節目與展覽，請大家趕快「歸營」進場看表演。7月3日起首波會員早鳥票啟售。

「上半年疫情的陰霾，就讓我們用藝文的力量來抹除。」衛武營國家藝術文化中心總監簡文彬表示，《杜蘭朵》的公主徹夜未眠橋段，一個概念是重生，衛武營用《杜蘭朵》作為下半年的開場，代表抱持希望，場館、表演藝術產業以及整個社會，能在疫情過後迎接新的生活。

7月3日起首波會員早鳥啟售，除了衛武營與德國萊茵歌劇院跨國共製的《杜蘭朵》，還有集結多位大師級音樂演出，《王心心作場─蝶戀花》，以五位宋詞名家的文學入歌；林懷民一桌一椅劇場《大家都叫我咪咪—林玲慧詠嘆浦契尼》，重現浦契尼經典詠嘆調；《呂紹嘉&湯瑪斯‧漢普森&NSO》演繹斯特拉溫斯基、貝多芬、馬勒等名家經典；《建築聲學大師徐亞英與NSO 帶您聆賞衛武營》，讓觀眾和聲學大師徐亞英，一同探索衛武營葡萄園式音樂廳奧秘；再訪衛武營的音樂怪傑烏果斯基，將帶來令人驚豔的全場蕭邦經典。戲劇節目有創作社劇團帶來的白先勇《孽子》，睽違6年再次登場。

「衛武營周年慶2.0」，包含雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作《定光》；臺灣豫劇團豫莎劇《天問》；四度獲得法國「音樂之光」大獎法國管風琴家《提耶里．艾斯卡許管風琴獨奏會》；衛武營藝術總監簡文彬將和艾斯卡許及高雄市交響樂團，演出《頂尖交鋒—簡文彬×艾斯卡許×高雄市交響樂團》，以及首度和高雄市國樂團合作《簧之狂響—簡文彬與高雄市國樂團音樂會》；韓國全州國際音樂節2019年優勝團隊的桑加魯樂團，則帶來在西班牙旅途啟發的《朝聖之路》。

第二波會員早鳥啟售自9月4日起，第三波會員早鳥啟售自10月8日起。今年「衛武營馬戲平台」有兩檔售票演出，FOCA福爾摩沙馬戲團帶來《苔痕》；魔人神手製造所《人類狂想曲》。「高雄雄厲害」系列也有許多精彩節目。