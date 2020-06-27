不出國也能線上觀光學英文 「美旅達人」競賽開跑

教育部委託台師大設立英語線上學習平台「Cool English」約37萬人註冊，國教署表示今年暑假與美國旅遊推展協會合作，推出「美旅達人」比賽，邀中小學生透過電子書及測驗題組自我檢測英語學習成效，增進對美國自然景觀、文化特色的了解。該平台也開放教師線上指派本次比賽作為暑假作業，適時檢視學生作答狀況。

國教署表示，國人海外觀光的需求增加，教育部與美國旅遊推展協會合作，今年7月1日到7月31日在Cool English平台推出「美旅達人」比賽，參加對象為中小學生。由關島觀光局、馬里亞納觀光局及美國國家旅遊局提供素材，透過Cool English教材團隊搭配Google WaveNet語音合成技術製作的電子書，並製作測驗題組，讓學生自我檢測學習成效。

國教署表示，學生除能藉此更了解美國的自然景觀及文化特色，也能學習更多英語字彙、加強英語聽讀能力。為鼓勵學生參加，作答最高分者除可獲得獎狀，也有機會抽中行動電源、精美文具組或書包等多項好禮。Cool English平台也提供「線上開班教師派課系統」，開放教師線上指派本次比賽作為暑假作業，適時檢視學生作答狀況。