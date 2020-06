影／比爾蓋茲的 2020夏日閱讀書單

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

微軟創辦人比爾蓋茲退休後除了忙公益,更是保持大量閱讀的好習慣。今年他又推薦五本好書,炎炎夏日,在家閱讀為心靈充電也是種度過方式。

看完這支影片後,大家是不是也迫不及待想去看看比爾蓋茲推薦的書呢?但在這之前,我們先來聊聊影片中的這句...it's addressing the big issues of the day about people in depressed areas.,你知道當中的 addressing 是什麼意思嗎?跟「地址」有關嗎?跟著希平方一起來一探究竟吧!

首先要知道的是,address 這個字在英文中有「名詞」和「動詞」的用法。

address 作為名詞

大家最熟悉的用法,想必就是 address 可以作為名詞表「地址」,但除了實體地址,我們常說的「網址、IP 位址、電子郵件地址」也都會用到 address 喔!有幾個常見的搭配像是:

● home / work / school address 住家 / 公司 / 學校地址

● postal / mailing / shipping address 郵寄地址

● web / website address 網址

● IP address IP 位址

● e-mail address 電子郵件地址

● address book 通訊錄

Please write down your full address, including zip code, in your shipping address.(請在郵寄地址中寫下您的完整地址,包括郵遞區號。)

When was the last time you updated the contacts in your address book?(你上回更新你通訊錄的聯絡人是在什麼時候?)

Do you have his e-mail address or any other contact information?(你有他的電子郵件或任何其他的聯絡資料嗎?)

另外,address 作為名詞時也有「正式演說(formal speech)」的意思,常見的有像是:

● opening address 開幕演說、開幕詞

● keynote address 專題演說

● inaugural address 就職演說

● televised address 電視演說

He’s going to deliver a keynote address on smart city technology at an international symposium next week.(他下週要在一場國際研討會上發表關於智慧城市科技的專題演說。)

address 作為動詞

除了名詞用法,address 也可以作為動詞使用喔!用來表示「應付、處理(deal with)」,後面接上需要處理的事物,像是 issue(議題)、problem(問題)、concern(擔憂)、question(問題)...等。

所以影片中提到 ...it's addressing the big issues of the day about people in depressed areas.,字面意思其實就是「這本書也處理到現今經濟蕭條區人民經濟上的大問題」喔!

再來看個例子:

All countries in the world should make concerted efforts to address the problem of global warming.(世界上的所有國家都應該團結一致來處理全球暖化的問題。)

此外,address 作為動詞時也有「(在信封或包裹上)寫上地址」的意思。例如:

The postman somehow managed to get the letter to the right place though it was wrongly addressed.(儘管信上的地址寫錯了,郵差不知怎地還是將信送到了對的地方。)

除此之外,address 也可以作為動詞表示「對...講話、對...發表演說」,但要注意這是比較正式的用語,日常對話中比較不會使用喔。來看個例子:

All participants should address their questions or comments directly to the chairman.(所有與會者都應該直接向主席提出他們的問題或意見。)

在今天的專欄中,我們認識到 address 除了可以作為名詞表示「地址、正式演說」,也可以作為動詞表示「處理、寫上地址、對...講話 / 發表演說」,認識完後也別忘了學以致用、實際在生活中運用看看喔!

