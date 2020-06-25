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「炫耀」的英文除了show off 還有什麼說法？

聯合新聞網 / 希平方

今天【卡卡英文聊天室】裡面有什麼訊息呢？一起點開來看看吧！

答案揭曉！原來是要跟大家聊聊「炫耀」的英文怎麼說，像是「炫耀開始健身後的二頭肌」、「炫富」、「在 IG 上 dan（台語）名車」...等。「炫耀」大家是不是會先想到 show off 這個片語呢？但除了 show off 以外，還有什麼字或片語可以表達這個意思呢？老樣子，在繼續往下看答案之前，先給自己五秒鐘想想答案吧。

除了 show off，你可以用 flex

沒錯，就是用 flex 這個字表達「炫耀」喔，根據英英字典，flex 原本指：to bend an arm, leg, etc. or tighten a muscle（彎曲手臂或腿...等，或是繃緊肌肉），例如：

Sometimes, people flex their muscles when taking a selfie in order to look better in photos.（有時候大家會為了拍出比較好看的照片而在自拍前繃緊肌肉。）

但在口語上，flex 也有這個意思：to show that you are very proud or happy about something you have done or something you own, usually in a way that annoys people（展示出你因為完成的事或擁有的東西而感到驕傲，通常是以一種讓人覺得煩的方式這麼做）。來、來、來，幫大家翻成白話文的話就是指「炫耀」啦！後面可以加上很多種類的事物，財富、成功...等，甚至也可以加上 muscles 表示「炫耀肌肉」。

看到社群媒體上有人 po 帶有炫耀意味的照片，你可能會跟朋友這樣討論：

A: Check out Usher’s latest post on Instagram. He’s flexing about the new car he got from his dad.（你看 Usher 在 Instagram 發的新貼文。他在炫耀他爸給他的新車。）

B: Man, I’m still driving this 20-year-old crap!（天啊，我還在開這台 20 年破車！）

聽到人家炫耀情史的話，會說：

On every New Year’s Eve dinner, Uncle Christoff would start flexing about how many girls he’s dated after he gets drunk.（每年年夜飯的時候，Christoff 叔叔都會在喝醉之後炫耀他交過幾個女友。）

或是看到一個喬了很久才拍出的肌肉照片，可能會說：

The other day at the gym, I saw a guy standing in front of the mirror flexing his muscles to take a selfie.（那天在健身房的時候，我看到一個男的站在鏡子前秀肌肉自拍。）

※註：flex someone’s muscles 也有延伸意思，用來指 to show your ability to do something, especially your skill or power（展示你做某事的能力，特別是你的技術或權力），例如：

The new role should give her a chance to flex her acting muscles on national TV.（這個新的角色應該可以給她一個在全國電視台展示演技的機會。）

最後再跟大家補充一個最近在 Twitter 或是其他社群媒體上的 meme（梗圖）會出現的表達法：Weird flex, but okay.，用法是：a snarky, mocking Internet slang response to when someone brags about something deemed unusual, bizarre, baffling, or questionable.（一種犀利、揶揄的網路用語，用來回應某人吹噓了某個看似不尋常、奇怪、難以理解或是讓人有疑問的事物），這時候的 flex 就是名詞，而 Weird flex, but okay 通常這種用法是傳達一種不苟同，但也覺得無所謂的感覺。來看個例子：

A: Look! Sarah tweeted “Just shaved all my hair and went bald.”（你看！Sarah 在推特上推說：「剛剛把頭髮都剃成光頭了。」）

B: Weird flex, but okay.（好喔。）

今天的【卡卡英文聊天室】就到這裡告一段落囉，今天我們學會除了 show off 以外，我們可以用 flex 這個字表達「炫耀」，甚至學會 flex someone’s muscles 的延伸用法以及 Weird flex, but okay. 這個網路表達法，希望大家喜歡今天的內容，【卡卡英文聊天室】下次再見囉！

【卡卡英文聊天室】聊什麼？

1. 【卡卡英文聊天室】『窮到要吃土』的英文怎麼說？

2. 【卡卡英文聊天室】此黏非彼黏，『好黏喔』英文怎麼說？

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1. 拍照擺 pose 好尷尬？五招教你拍出超好看的 IG 照片！

2. 看看 Instagram，常見 hashtag 是什麼意思？

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