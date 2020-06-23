青少年國際觀分數降低 外語閱讀能力不足是主因

金車文教基金會今天發表地球村公民國際觀問卷調查結果，今年青少年對自己有沒有國際觀的自評分數下降3.7分，近六成青少年認為「語文閱讀能力不足」是培養國際觀最常遇到的問題。其次是缺乏對國際文化的理解（47％），再次才是沒錢出國（34％）。今年受新冠肺炎疫情影響，逾六成青少年表示最須關注的國際議題是醫藥衛生，占比比去年提升四成。

金車基金會總幹事曾清芸表示，疫情讓醫藥衛生議題受關注，不過金車調查青少年學生知不知道世界衛生組織秘書長、伊索比亞籍的譚德塞來自哪一洲，有五成青年表示不知道。她指出國際觀應在日常累積，語文和媒體識讀是入門工具，不過出國體驗是最快理解的方式，但疫情降低出國機會。

曾清芸也說，加入國際組織是台灣亟需努力的方向，除建立國際友誼增加能見度，培育具世界公民胸懷及全球移動力的新世代人才，有助打造台灣亮點，是未來努力方向。

金車基金會執行秘書陳建志表示，青少年認為必須了解國際事務的原因，五成四認為國際事務是生活常識，四成四認為這是趨勢所需，另有四成四受訪者認為是出國需要。調查也問青少年最想移民的國家，日本占五成二居冠，其次是美國和韓國。青少年認為對台灣最友善的國家也是日本，占六成三。

華江高中地理教師張庭堃說，108課綱重視國際觀培養，各高中都設有第二外語選修課助養成。他建議社會科教師多運用時事新聞作為補充教材，搭配表演、辯論等多元活動，提高學生對國際事務的興趣。

華江高中學生文華暄說，具備國際觀是非常重要的事，她很喜歡了解其他國家發展，平時透過上網搜尋國際新聞、查詢相關影片來了解國際時事。她覺得自己成長在全球化的時代，具備一定世界觀。不過她了解的資訊都還是與自己相關的內容，她覺得自己還可以再關注更多國際事務。

華江高中學生許芳甄說，她常和同學討論外國議題，也曾申請短期留學，去更貧窮的國家體驗他們的文化，或是透過YouTube關注國際議題。她表示具備國際觀可以訓練思考能力，以更開闊的角度去審視國際事務。

金車基金會表示，這份調查今年4月進行施測，針對全台灣國小、國中、高中青少年進行調查，共回收6018份問卷，包括網路問卷4201份、紙本問卷1817份，在信心水準97％下，有正負3％的抽樣誤差。