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白先勇看「孽子」：我梯子滿高的那階

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
作家白先勇人緣極好，家中訪客絡繹不絕。記者何定照／攝影
作家白先勇人緣極好，家中訪客絡繹不絕。記者何定照／攝影

作家白先勇小說「孽子」改編舞台劇下半年將重演，這本1980年代出版的經典，去年獲法國「世界報」選為1944年起百本全球最佳小說之一，是作家白先勇唯一的長篇小說。白先勇說，小說對他是最沉重的創作類型，「爬梯子要越爬越高，『孽子』是我的梯子滿高的一階，如果寫的不能超出以前的，就不要寫」。

「孽子」表現各種人性、人情，白先勇說，它的另個書名可說是「尋父記」。他說，同志因為不被社會、家庭承認，總有孤兒感，由於父親是家庭的頭，因此以男同志來說，總會在精神上、心理上找父親，也就是找另個和自己相似性別的人，「但可能永遠找不到」。

台灣同性婚姻去年中起合法，同志權益與「孽子」當年大不同。白先勇說，他很高興同志的身分與權益被接納，也相信這是世界趨勢，但他認為「尋父記」仍是恆久主題，因為同志永遠是社會少數，法律、社會風俗總會以異性戀為主。不過這也有優點，就像猶太人因為是少數，就更努力、更有成就。

如此對世間人情的通透了然，讓白先勇從未想調整原著，讓主角阿青與爸爸團圓。他說，常有讀者問他能否安排阿青回家，但他認為家已破碎，就回不了頭，「這是人生的大悲劇，不管是不是同志，破碎的家庭都很難重圓」，角色只能另尋自己的世界。

「阿青沒辦法回去了！」白先勇說，阿青爸爸曾在大陸打抗日戰爭打得轟轟烈烈，來台後卻潦倒、完全失敗，那種哀愁如山重壓，讓阿青不忍看到爸爸悲痛的臉，又做不到爸爸希望他雪恥的高度期望，只能遠走。

在文學之外，白先勇還有另項鍾情的此生志業：崑曲

訪過白先勇的人應該都知道，只要談到崑曲，再怎麼倦，作家都立刻抖擻起來，眉開眼笑。回顧自己一手打造青春版「牡丹亭」，帶著班底至今巡演全球17年、360多場，白先勇笑說前世是他們的班主，「帶大家全世界跑碼頭」。

年初出書「白先勇的文藝復興」，崑曲就在書中占最大篇幅。白先勇說，他推廣崑曲，其實就是做文藝復興夢，希望年輕人能藉由接觸到中華古文明戲劇小說上這個最高成就，以當代美學復活，給予燦爛的古文化新生命。

他說，歐洲14至16世紀發生的文藝復興也是這樣，將中世紀黑暗時期遭蠻族入侵湮沒的希臘羅馬的古文明，重新延續、提升，成就文明盛世。「五四新文化運動已百年，我們也該來個歐洲式的文藝復興，重新評價五四前幾千年的文明價值。」

作家白先勇家中書房擺滿他歷年著作。記者何定照／攝影
作家白先勇家中書房擺滿他歷年著作。記者何定照／攝影
作家白先勇台北家居陽台上種滿茶花。記者何定照／攝影
作家白先勇台北家居陽台上種滿茶花。記者何定照／攝影
作家白先勇以「孽子」等經典著稱。記者何定照／攝影
作家白先勇以「孽子」等經典著稱。記者何定照／攝影

白先勇 崑曲

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